Generationen von Mädchen verabschieden sich von der Fußballlegende Christine Sinclair und bedanken sich bei ihr

Janice Ruelle fängt an zu weinen, als sie in einer dunklen Dezembernacht mit ihrer Tochter im Teenageralter dasteht, umgeben von Dutzenden junger Sportlerinnen, die gekommen sind, um ihren Helden zum letzten Mal in Aktion zu sehen.

Das Publikum wartete darauf, Fußball-Sensation Christine Sinclair bei ihrem vorletzten Spiel am Freitag in Langford, BC, zuzusehen. Die beste Torschützin aller Zeiten im internationalen Fußball befindet sich in der letzten Etappe ihrer Abschiedstournee und wird ihr letztes Spiel für das Team Canada bestreiten Dienstagabend in Vancouver.

Und wenn das Publikum am Freitag ein Hinweis darauf war, wird ihr Vermächtnis, selbst wenn Sinclair das Spielfeld verlässt, in den Herzen und Gedanken der Sportlerinnen weiterleben, die nicht nur von ihrem enormen Können inspiriert sind, sondern auch davon, sich für Frauen in der Welt des Sports einzusetzen.

„Sie ist einfach eine Inspiration für alle Mädchen, die sehen, wohin sie gehen und wer sie werden können“, sagte Ruelle und wischte sich die Tränen weg.

„Sie ist auf und neben dem Feld einfach großartig.“

ANSEHEN | Fans treffen sich in Vancouver zu Sinclairs letztem Spiel mit Team Canada

Christine Sinclair, ehemalige Teamkollegin, wird vor dem letzten Kanada-Spiel von den Fans gefeiert Vor dem letzten Spiel der Fußballikone für das Team Canada in Vancouver im vorübergehend umbenannten Christine Sinclair Place denken junge Fans über den Einfluss nach, den sie auf den Sport in diesem Land hatte. „Heute Abend dreht sich alles um Christine Sinclair und darum, sie, ihre Karriere und ihr erstaunliches Vermächtnis zu ehren“, sagte die ehemalige Teamkollegin Kara Lang gegenüber CBC News.

Ruelles fußballspielende Tochter Alexis, 15, sagte, sie wünschte, ihre Mutter hätte ein Vorbild wie Sinclair gehabt, als sie aufwuchs, und sei dankbar, dass eine so bescheidene und beeindruckende Spielerin den Weg für ihre Generation geebnet habe.

„Ich denke, sie verändert den Frauensport und den Frauenfußball zum Guten“, sagte die Teenagerin.

Sinclair, 40, trat im Jahr 2000 im Alter von 16 Jahren der A-Nationalmannschaft bei und erzielte in ihrem ersten Turnier drei Tore. Nach 23 Jahren im kanadischen Team liegt Sinclairs Weltrekord nun bei 190 Toren.

„Alle Spieler der Nationalmannschaft, wir waren einst dieser junge Junge, der Ambitionen und Träume hatte, professionell zu spielen und Kanada, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele zu repräsentieren. Und es ist kein Geheimnis, dass es eine Menge Arbeit ist, aber Mann, es ist der beste Job überhaupt.“ der Welt”, sagte Sinclair am Sonntag im Gespräch mit den Medien.

Christine Sinclair schoss mehr Länderspieltore als jeder andere in der Geschichte des Fußballs und begeisterte während ihres fast viertel Jahrhunderts bei der kanadischen Nationalmannschaft viele junge Fans. (Rich Lam/Getty Images)

Sie sagte, die Inspiration der nächsten Generation sei einer der wichtigsten Aspekte einer Vorbildfunktion und sie werde dem Sport weiterhin verbunden bleiben, möglicherweise als Trainerin.

„Eines der Dinge, auf die wir am meisten stolz sind, ist das Wachstum des Spiels“, sagte Sinclair. „Es wird einfach weiter wachsen und sich weiterentwickeln, und hoffentlich wird es in diesem Land auch weiterhin so bleiben.“

Sinclair und ihre Teamkollegen verbrachten einen Großteil dieses Jahres damit, mit Canada Soccer für eine gerechtere Behandlung und einen neuen Arbeitsvertrag zu kämpfen, den sie immer noch nicht haben. Sinclair, ein notorischer Privatmann, wandte sich an Parlamentarier im Kulturerbe-Ausschuss und sagte, das Frauenprogramm werde durch unzureichende Unterstützung und ungleiche Bezahlung gebremst.

ANSEHEN | Sinclair denkt über bedeutende Momente ihrer Fußballkarriere nach:

Christine Sinclair beantwortet triviale und schnelle Fragen über ihre rekordverdächtige Karriere Andi Petrillo von CBC Sports befragt die kanadische Fußballikone Christine Sinclair zu ihrer internationalen Karriere und bittet sie, mit einer Reihe von Schnellfragen über wichtige Momente nachzudenken.

Sinclairs Abschied

„Ich verfolge diese Mannschaft seit 20 Jahren und wir könnten nicht stolzer auf das sein, was sie für den Frauensport und Fußball in Kanada geleistet hat“, sagte Amanda Cribdon, 31, die „begeistert“ war, Sinclair am Freitag in Aktion zu sehen.

Cribdon sah Sinclair zum ersten Mal im Jahr 2002 bei einem WM-Spiel in Victoria und vergöttert den Star, seit Cribdon 12 Jahre alt war.

„Ich glaube, Menschen wie ihr wurde während ihrer gesamten Karriere gesagt, sie sollten sich zurücklehnen und dankbar sein, dass sie überhaupt die Gelegenheit hatten, auf einer Bühne wie dieser zu spielen“, sagte sie.

„Sie ist die Erste, die sich zurückzieht und sagt, dass das nicht gut genug ist, deshalb finde ich es unglaublich bewundernswert.“

Amanda Cribdon sagt, sie habe Sinclair zum ersten Mal im Jahr 2002 das Spielfeld dominieren sehen und habe ihre Karriere seit zwei Jahrzehnten verfolgt. Sie sagte, sie sei stolz auf das, was die Spielerin für den Frauensport und Fußball in Kanada getan habe. (CBC-Nachrichten)

Die Kinder, die in Langfords Starlight Stadium strömten, waren sich der politischen Schritte, die Sinclair für Sportlerinnen unternahm, wahrscheinlich nicht so bewusst, aber ihre Aufregung war spürbar, da sie darauf warteten, ihren Helden in Aktion zu sehen.

„Für Fußballspielerinnen ist es sehr inspirierend, so eine Leistungsträgerin zu sehen“, sagte Alia Barta, 11.

Barta sagte, Sinclair habe den Frauenfußball viel populärer gemacht und bewundere ihren Siegeswillen und ihren Sportsgeist.

„Vielen Dank, dass Sie mich und viele Mädchen in ganz Kanada inspiriert haben. Es war eine große Ehre“, sagte Barta.

Alia Barta, 11, bekam am Freitag ein High Five von Sinclair und sagte, ihr Herz klopfe, als sie ihren Helden traf. (CBC-Nachrichten)

Sinclair spielt ihr letztes Spiel am Dienstagabend gegen Australien im BC Place (zu diesem Anlass vorübergehend Christine Sinclair Place genannt). Es werden über 40.000 Fans anwesend sein, die bereit sind, Sinclair und ihrer herausragenden Karriere ihre Liebe und Wertschätzung zu zeigen.

Sinclairs Teamkollegin Vanessa Gilles erwartet einen emotionalen Abend und sagt, dass die Frauen den Abschied von Sinclair „irgendwie leugnen“.

„Wir wurden von ihr inspiriert, als Kinder spielten und kleine Mädchen immer noch inspiriert werden“, sagte Gilles. „Ich denke, ihr Vermächtnis wird noch viele Jahre weitergehen.“