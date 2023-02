„Generation Z ist entweder sehr wach oder will einen Lamborghini“

Es gibt viele Überzeugungen über Gen Z, vor allem, dass sie faul sind und die Arbeit nicht sehr ernst nehmen. Der Zukunftsforscher Tristan Horx will das nicht bestätigen und erklärt im Interview, was die Postmillennials wirklich antreibt und wie wir alle in absehbarer Zeit arbeiten werden.

FOCUS online: Herr Horx, die Generation Z hat noch viel Zukunft vor sich. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt sie jedoch als faul, arbeitsunwillig und freizeitorientiert. Stimmt das Klischee? Tristan Horx:

Dies wurde schon immer über die nächste Generation gesagt, die bis in die Antike zurückreicht. Auch diese Skepsis ist allzu menschlich und kommt wahrscheinlich von dem Wissen, dass Sie eines Tages nur ein Tourist in der Welt der Nachfolger sein werden. Was zeichnet junge Menschen aus? Horx:

Die jüngere Generation hat einfach diesen Drang zu rebellieren und auch bestehende Modelle zu hinterfragen. Das führt dann zu Irritationen bei älteren Menschen, die sich damit nicht wirklich auseinandersetzen wollen, sondern lieber auf die genannten Klischees zurückgreifen. Das hat heute auch damit zu tun, dass die Älteren mit traditionellen Arbeitsmodellen sehr erfolgreich waren. Also acht Stunden am Tag, 40 Stunden in der Woche, Büro und kein Homeoffice. Was will die Gen Z wirklich? Horx:

Gen Z will wie alle anderen Generationen, dass sich Leistung lohnt. In Bezug auf Bildungsstandards ist dies die informierteste Generation aller Zeiten. Sie sind verdammt schlau, haben das halbe Wissen aus dem Internet aufgesogen und wollen entgegen dem Klischee nicht faul sein, sondern performen.

Über Tristan Horx Tristan Horx (* 8. Juli 1993 in Hamburg) ist ein deutsch-englischer Zukunftsforscher, Sprecher und Kurator des Podcasts Meeting Point: Future. Er studierte Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien. Seit seinem 24. Lebensjahr ist er als Redner der Generation Y auf internationalen Bühnen unterwegs. Sein aktuelles Buch trägt den Titel: „Sinnmaximierung: Wie wir in Zukunft arbeiten werden.“ Tristan Horx ist der Sohn von Matthias Horx, dem Publizisten und Gründer des Zukunftsinstituts in Frankfurt, Wien und Berlin.

Wie homogen ist diese Gruppe? Horx:

Es ist in der Tat sehr heterogen. Die Generation Z ist entweder sehr wach oder will einen Lamborghini. Insofern lässt sich eine ganze Generation eigentlich nicht über einen Kamm scheren. Quiet Quitting: „Ich denke: Wenn du gehen willst, solltest du laut werden“ Mit den Babyboomern, die entweder in den Ruhestand gehen oder bereits sind, tritt die Generation Z in die Belegschaft ein. Was erwartet Sie dort? Horx:

Der Arbeitsmarkt befindet sich derzeit in einem massiven Wandel. Die neueste Entwicklung ist, dass Arbeitnehmer diktieren können, was sie wollen und brauchen. Aufgrund des demografischen Wandels gibt es einfach nicht genug junge Menschen, die den vielen älteren Menschen folgen könnten. Das stärkt die Verhandlungsbasis enorm. Das stimmt mich optimistisch, dass sich die Arbeitswelt den Bedürfnissen des Einzelnen anpassen wird. Also erleben wir gerade eine Verschiebung? Horx:

Die Generation Y, also meine Generation, hat vergeblich versucht, mehr Vertrauen, Sinn und Flexibilität in die Arbeitswelt zu bringen. Gen Z hat dieses Versagen aufmerksam wahrgenommen und daraus abgeleitet, nicht alles der Arbeit unterzuordnen und beispielsweise um 17 Uhr den Stift fallen zu lassen und den Feierabend zu beginnen. Für mich ist das allerdings eine trotzige Reaktion und wird mit der Zeit nachlassen. Ist Defiance das deutsche Wort für leises Aufhören? Horx:

Grundsätzlich ist Quiet Quitting eine Form der Resignation. Dieses Phänomen existiert. Nach dem Motto: Ich mache meine acht Stunden und dann will ich meine Ruhe. Dies ist jedoch sehr gefährlich, manchmal bis zu dem Punkt, an dem Mitarbeiter ihre Arbeitgeber aktiv sabotieren, weil sie so frustriert sind. Ich denke, wenn du gehen willst, solltest du laut werden. Damit sich die Dinge in Zukunft vielleicht zum Besseren wenden.

