Generalbundesanwalt ermittelt: Iran für Angriffe auf Synagogen verantwortlich?

Exklusiv



Stand: 01.12.2022 18:18

Hinter den Anschlägen auf Synagogen in Nordrhein-Westfalen vermuten Ermittler die iranischen Revolutionsgarden und einen Deutsch-Iraner aus dem Rockermilieu. Das hat das erlebt ARD-Politisches Magazin Kontraste aus Sicherheitskreisen.

Von Anne Grandjean, Georg Heil, Markus Pohl, Lisa Wandt, rbb

Nach mehreren Anschlägen auf Synagogen in Nordrhein-Westfalen wird die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernehmen – wobei noch unklar ist, wann genau dies geschehen wird. Eine Sprecherin konnte weder den genauen Zeitpunkt noch den konkreten Grund für die Übernahme der Ermittlungen nennen. Nach Angaben von Kontraste Im Mittelpunkt der Ermittlungen soll der Deutsch-Iraner Ramin Y. stehen. Offenbar ist er im September 2021 in den Iran übergelaufen.

Die Ermittler sehen einen Zusammenhang zwischen den Schüssen auf die Alte Synagoge in Essen, dem erfolglosen Brandanschlag auf die Synagoge in Bochum und der Anstiftung zu einem Brandanschlag auf die Synagoge in Dortmund Mitte November. „Wir reden hier von Staatsterrorismus“, sagte ein Ermittler Kontraste.

Zentralratspräsident Schuster in Sicht

Laut den Ermittlungen besteht derzeit eine erhöhte Bedrohung für den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Zu Kontraste– Den Ermittlern liegen Hinweise vor, die darauf hindeuten, dass die Gruppe um Y. Schuster spionieren wollte. Die Behörden sollten daher von einer erhöhten Bedrohung für Schuhmacher ausgehen.

Deutsch-Iraner übernimmt Kommando

Ramin Y. ist Gründer des Mönchengladbacher Ablegers des Rockerclubs Hells Angels und wird mit internationalem Haftbefehl unter anderem wegen eines Mordes im Rockermilieu gesucht. Zu Kontraste– Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass Y. für die iranischen Revolutionsgarden ein Einsatzkommando für Anschläge in Deutschland leitet.

In der Nacht zum 18. November wurde in Dortmund ein 35-jähriger Deutsch-Iraner festgenommen. Zu Kontraste-Er soll mit Ramin Y. Kontakt aufgenommen haben, um Informationen zu erhalten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, einen Molotowcocktail auf eine Schule geworfen zu haben, die direkt neben der Bochumer Synagoge liegt. Außerdem soll er versucht haben, einen anderen Mann zu einem Brandanschlag auf die Dortmunder Synagoge zu überreden. Er soll dem Mann folgen Kontraste– Drohte auch mit Informationen, wenn er nicht kooperierte. Dieser Mann stellte sich jedoch als Zeuge bei der Polizei heraus.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, die Bundesanwaltschaft habe bereits die Ermittlungen übernommen.