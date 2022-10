General Sergej Surovikin: Russlands starker Mann in der Ukraine | Europa | DW

Sergey Surovikin geht ein Ruf voraus. Der 56-jährige General wird in den sozialen Medien oft als „Metzger Syriens“, „Kannibale“ oder „General Armageddon“ bezeichnet. Im Krieg in Syrien führte er 2017 und erneut 2019 die russischen Streitkräfte.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar befehligt Surovikin bereits die südliche Truppengruppe. Margarete Klein, Expertin für russische Sicherheits- und Militärpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sagte der Deutschen Welle, seine Ernennung zum Chef der gesamten Invasionsarmee passe in die Eskalationsstrategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Absicht ist, auf die Ukraine psychologisch einzuwirken, sie zu demoralisieren und abzuschrecken. Klein rechnet zudem damit, dass Russlands Armee unter Surovikin deutlich mehr zivile Ziele angreifen wird als bisher.

Rücksichtsloser Einsatz in Syrien

Menschenrechtsorganisationen werfen Surovik vor, für Kriegsverbrechen in Syrien verantwortlich zu sein und die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Laut Human Rights Watch bombardierte er Krankenhäuser in der Provinz Idlib, obwohl bekannt war, dass dort viele Kinder waren. Auch Chemiegas-Angriffe auf Zivilisten in Syrien soll er zumindest genehmigt, wenn nicht sogar angeordnet haben. Er soll auch für die Bombardierung der Stadt Aleppo verantwortlich sein, die 2016 von der russischen Luftwaffe in Schutt und Asche gelegt wurde. 2017 verlieh ihm Putin für seinen Militärdienst in Syrien die Medaille „Held Russlands“.

Tod und Zerstörung: Einwohner von Aleppo nach einem Luftangriff im September 2016

Der aus Nowosibirsk stammende bullige Sergej Surovikin besuchte 1987 die Höhere Militärschule in Omsk und kämpfte im Afghanistankrieg.

1991 war er am gescheiterten Augustputsch gegen Präsident Michail Gorbatschow beteiligt. Als Schützenkommandant befahl er seinen Soldaten, drei Demonstranten mit Panzern zu überrollen, die Straßenbarrikaden errichtet hatten. Das brachte ihn für sechs Monate hinter Gitter. Er stritt die Verantwortung dafür ab: Er habe nur Befehle ausgeführt, sagte er der Staatsanwaltschaft.

Karriere ohne Knick

Er setzte seine Karriere beim russischen Militär erfolgreich fort. Surovikin wurde unter anderem 2004 und 2005 im Zweiten Tschetschenienkrieg eingesetzt, im Oktober 2017 wurde er Oberbefehlshaber der russischen Luftwaffe.

Hat er sich dabei persönlich bereichert? „Dafür haben wir keine Hinweise“, sagt Wissenschaftlerin Margarete Klein. Es ist jedoch bekannt, dass die Korruption in der russischen Armee weit verbreitet ist.

Stadt unter Beschuss: Sievjerodonetsk vor der Eroberung durch russische Truppen

Surovikins Ernennung zum Oberbefehlshaber der russischen Invasionsarmee in der Ukraine wurde von all jenen in Russland, die nach den jüngsten Rückschlägen der russischen Armee im Osten des Landes ein härteres Vorgehen wünschten, sehr begrüßt – allen voran von Tschetschenien-Herrscher Ramsan Kadyrow.

Ende Juni gelang es Sergei Surovikin nach langen Kämpfen und Tausenden von Toten, die Stadt Sievjerodonetsk im Donbass zu erobern. Ob er als Oberbefehlshaber erfolgreich sein wird, hängt laut Margarete Klein vor allem davon ab, ob es ihm gelingt, die Koordination innerhalb des russischen Militärs zu verbessern.