General Motors und die Gewerkschaft United Auto Workers haben eine vorläufige Tarifvereinbarung getroffen, die einen sechswöchigen Streik gegen die Autohersteller in Detroit beenden könnte, teilten Gewerkschaft und Unternehmen am Montag mit.

Der Deal folgt dem Muster, das letzte Woche mit Ford und dem Jeep-Hersteller Stellantis am Wochenende vereinbart wurde.

Die Vereinbarungen haben eine Laufzeit von vier Jahren und acht Monaten und beinhalten allgemeine Gehaltserhöhungen um 25 Prozent sowie Anpassungen der Lebenshaltungskosten. Zusammen führen sie über die Vertragslaufzeit zu einer Lohnerhöhung von über 30 Prozent.

Der Vertrag mit GM wird im Wesentlichen derselbe sein wie der mit den beiden anderen Autoherstellern, es wird jedoch Unterschiede geben.

GM möchte unbedingt ein Werk in Tennessee eröffnen

GM war das letzte Unternehmen, das eine Einigung erzielte, und die Gewerkschaft setzte am Samstag eine Fabrik in Tennessee auf die Streikliste, um den Druck zu erhöhen. Die UAW hat letzte Woche eine vorläufige Einigung mit Ford erzielt und keine Zeit damit verschwendet, GM dort zu treffen, wo es finanziell wehtut.

Fast 4.000 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter verließen am Samstag das größte nordamerikanische GM-Werk in Spring Hill, Tennessee, Stunden nach Bekanntgabe des Deals mit Stellantis. Sie schließen sich etwa 14.000 GM-Arbeitern an, die bereits in Fabriken in Texas, Michigan und Missouri streiken.

Spring Hill produziert die Motoren für Fahrzeuge, die in neun Werken bis nach Mexiko montiert werden, darunter auch Pickups von Silverado und Sierra. Es ist ein großer Geldverdiener für GM, der die finanziellen Probleme des Unternehmens noch verstärkt, nachdem die Arbeiter letzte Woche in Arlington, Texas, ihren Arbeitsplatz gekündigt haben – wo SUVs in Originalgröße, darunter der Tahoe und der Suburban, hergestellt werden. Zu den im Werk Spring Hill montierten Fahrzeugen gehören die elektrischen Crossover-SUVs Cadillac Lyriq, GMC Acadia und Cadillac.

Union lobt „historischen“ Deal

Die Vorsitzenden der Ford-Gewerkschaft vor Ort stimmten am Sonntag in Detroit einstimmig dafür, diesem vorläufigen Vertrag zuzustimmen, nachdem UAW-Präsident Shawn Fain seine Einzelheiten erläutert hatte, twitterte die Gewerkschaft.

Wir haben eine vorläufige Vereinbarung bei GM.#StandUpUAW pic.twitter.com/UtaWZJurEW –@UAW

Als er der Vollmitgliedschaft in einem späteren Livestream die Einzelheiten erklärte, sagte Fain zusammen mit Chuck Browning, dem Vizepräsidenten der UAW, dass der Deal einen „historischen Wendepunkt“ für die Wiederbelebung der Gewerkschaftsmacht in den Vereinigten Staaten darstelle, wo „wir waren“. von einer Wirtschaft zurückgelassen zu werden, die nur für die Milliardärsklasse funktioniert.“

„UAW-Mitglieder bei Ford werden in den nächsten viereinhalb Jahren mehr direkte allgemeine Lohnerhöhungen erhalten als wir in den letzten 22 Jahren zusammen“, sagte Browning.

Fain nannte den Deal „einen Wendepunkt im Klassenkampf, der in diesem Land seit 40 Jahren tobt“.

Die Pakte von Ford und Stellantis, die bis zum 30. April 2028 laufen würden, sehen eine allgemeine Lohnerhöhung von 25 Prozent für Spitzenarbeiter in Montagewerken vor, 11 Prozent sollen nach der Ratifizierung des Abkommens erreicht werden.

Mit der Ford-Vereinbarung werden Anpassungen der Lebenshaltungskosten wieder aufgenommen, die die UAW 2009 während der Großen Rezession ausgesetzt hatte.

Bei Stellantis erhalten die Arbeiter einen Lohn, der den Lebenshaltungskosten entspricht und eine Erhöhung um insgesamt 33 Prozent bedeuten würde, wobei Spitzenarbeiter in Montagewerken mehr als 42 US-Dollar pro Stunde verdienen. Spitzenkräfte verdienen dort mittlerweile etwa 31 US-Dollar pro Stunde.

Die GM-Vereinbarung sieht außerdem eine Erhöhung des Grundlohns um 25 Prozent bis April 2028 vor und wird den Spitzenlohn insgesamt um 33 Prozent anheben, verbunden mit geschätzten Anpassungen der Lebenshaltungskosten auf über 42 US-Dollar pro Stunde.

Erik Gordon, Wirtschaftsprofessor an der University of Michigan, sagte, der Stellantis-Deal zeige, dass die Automobilkonzerne „das Gefühl haben, der UAW ausgeliefert zu sein, dass die UAW keine Gnade erteilen wird“.

Bruce Baumhower, Vorsitzender der örtlichen Gewerkschaft einer großen Stellantis-Jeep-Fabrik in Toledo, Ohio, die seit September streikte, sagte, er erwarte, dass die Arbeiter aufgrund der Lohnerhöhungen, einschließlich der sofortigen 11 Prozent, für die Vereinbarung stimmen würden Erhöhung bei Ratifizierung. „Für mich ist es eine historische Vereinbarung.“

Die UAW begann am 15. September mit gezielten Streiks gegen alle drei Autohersteller, nachdem ihre Verträge mit den Unternehmen ausgelaufen waren. Auf dem Höhepunkt streikten etwa 46.000 UAW-Arbeiter – etwa ein Drittel der 146.000 Gewerkschaftsmitglieder in allen drei Unternehmen.