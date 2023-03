Vrouwenrechten worden nog steeds over de hele wereld geschonden en geschonden, zegt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres

De hoop op het bereiken van gendergelijkheid in de hele wereld “wordt steeds afstandelijker” VN-secretaris-generaal Antonio Guterres beweerde maandag tijdens een toespraak voor de Commissie over de status van vrouwen.

In een toespraak voorafgaand aan Internationale Vrouwendag op 8 maart verkondigde Guterres dat echte gendergelijkheid was “300 jaar weg,” daarbij verwijzend naar een schatting van UN Women – een organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

Volgens Guterres worden jonge vrouwen in sommige delen van de wereld nog steeds gedwongen tot een vroeg huwelijk en worden ze bedreigd met ontvoering of aanranding omdat ze naar school gaan, wat, samen met de hoge moedersterftecijfers, aantoont dat gendergelijkheid nog steeds een ver verwijderd doel is.

“Vrouwenrechten worden over de hele wereld misbruikt, bedreigd en geschonden”, zei Guterres en merkte dat op “De vooruitgang die in decennia is behaald, verdwijnt voor onze ogen.”

De VN-chef vestigde speciale aandacht op de bijzonder hachelijke situatie in Afghanistan, waar hij zei “Vrouwen en meisjes zijn uit het openbare leven gewist.”

Dat komt omdat de Taliban, die in 2021 weer aan de macht kwamen in Afghanistan, een landelijk verbod heeft uitgevaardigd op onderwijs voor vrouwen na de zesde klas en vrouwen uit veel banen en openbare plaatsen zoals parken en sportscholen heeft geweerd.









De secretaris-generaal wees er ook op dat vrouwen achterop raakten op het gebied van technologie en innovatie, waarbij hij opmerkte dat slechts 19 procent van de vrouwen in de minst ontwikkelde landen verbonden is met internet.

“Vrouwenonvriendelijke desinformatie en verkeerde informatie floreren op sociale mediaplatforms,” zei hij, eraan toevoegend dat zogenaamde “gendertrollen” is “Specifiek gericht op het monddood maken van vrouwen en hen uit het openbare leven te dwingen.”

Om gendergelijkheid te bereiken, drong Guterres erop aan dat die er moest zijn “collectief” En “dringend” actie, zoals het verhogen van onderwijs, inkomen en werkgelegenheidscijfers voor vrouwen, vooral die in ontwikkelingslanden in het Zuiden.

“Eeuwen van patriarchaat, discriminatie en schadelijke stereotypen hebben geleid tot een enorme genderkloof in wetenschap en technologie”, zei de VN-chef, erop wijzend dat vrouwen slechts 3% van de Nobelprijswinnaars op die gebieden vertegenwoordigen.

Hij riep regeringen over de hele wereld, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector op om genderbewust onderwijs te bieden, vaardigheidstrainingen te verbeteren en te investeren in “het overbruggen van de digitale genderkloof.”