Gemischte Reaktionen auf „Harry & Meghan“: Liebesgeschichte oder royaler Affront? | Kultur | DW

Die neuen Dokumentationen von Prinz Harry und Meghan Markle spalten erwartungsgemäß die Meinungen. Vor allem britische Medien regen sich derzeit darüber auf und werfen Prinz Harry und seiner Frau Meghan vor, „das Erbe der Queen zerstört“ zu haben (The Sun, 9. Dezember 2022). König Charles III. und Prinz William seien in einen „Zustand der Traurigkeit“ versetzt worden und ganz Großbritannien werde zu Unrecht als rassistisch dargestellt.

Doch es gibt auch viele positive Reaktionen auf den Start der Serie, bei der vorerst nur drei Folgen veröffentlicht wurden. Dies macht sich besonders auf den Social-Media-Kanälen bemerkbar.

Prinz Harry und Herzogin Meghan erzählen in einer Netlix-Dokumentarserie ihre Liebes- und Leidenschaftsgeschichte

Es gibt auch Posts von konservativeren Stimmen, die das britische Königshaus entlarvt sehen, aber auch viele Zuschauer sind begeistert von der royalen Liebesgeschichte oder zeigen Empathie für Harrys bewegende Geschichte. So wie dieser User: „Jeder, der die erste Folge von #HarryandMeghanNetflix sieht und nicht mit Harry sympathisiert, hat ein Herz aus Stein. Er hat seine Mutter im Alter von 12 Jahren verloren, kein Wunder, dass er Meghan und seine Kinder beschützen will. Einfach herzzerreißend .“

Es gebe eine ausgeprägte Spaltung der Gesellschaft, sagt die Historikerin und Monarchie-Expertin Anna Whitelock im DW-Interview. „Einige unterstützen den Palast, dh Charles und William, und die anderen nur Harry und Meghan.“

„Einige Leute glauben, dass das Paar misshandelt wurde, dass sie den beschriebenen Rassismus tatsächlich erlebt haben und dass sie die Wahrheit zu sagen haben. Andere Leute sagen: ‚Sie wollen nur Geld verdienen, weil sie es jetzt selbst machen müssen. Also erzählen sie es ihre Geschichte.“

Anna Whitelock ist Professorin für Moderne Monarchie an der City University of London und Direktorin des Centre for the Study of Modern Monarchy

Medien gegen Märchen

Die Serie beginnt jedenfalls wie ein Märchen aus dem digitalen Zeitalter: Ein Prinz trifft auf Instagram seine große Liebe und wird dann von einem Freund mit ihr gematcht. Die Geschichte hätte nicht besser auf eine junge Social-Media-affine Zielgruppe zugeschnitten werden können. „Die britischen Medien verbringen jede Sekunde damit zu behaupten, dass die #HarryandMeghanNetflix-Dokumentation ein Angriff auf die königliche Familie ist, während alles, worüber Harry und Meghan wirklich reden, ihre schöne Liebesgeschichte ist und wie giftig die britischen Medien sind. Sie sprechen über Sie: die Medien, “, twitterte ein User.

Und damit liegt sie nicht falsch. In den ersten drei Folgen der sechsteiligen Serie ging es vor allem um die britische Boulevardpresse und den Umgang der königlichen Familie mit britischer Kolonialgeschichte und Rassismus. Harry sagt in der Dokumentation, seine Frau sei das Opfer des Medienwahnsinns geworden.

Auf den Social-Media-Kanälen werden diese Vorwürfe teilweise hinterfragt (nächster Tweet). Fast scheint es, als wollten sich die britischen Medien an den Äußerungen in der Doku rächen. „Harry the Mean“ titelte am Freitag die „Sun“ und fragte: „Wie tief kann man sinken?“ Auch die „Daily Mail“ fand wenig schmeichelhafte Worte: „Die schamlosen Sussexes“. Die weniger polemische Schlagzeile der Times lautete: „Palace und Netflix streiten sich um Sussexes Seifenoper“, aber ein Kommentator der Times schrieb: „Ich kann diesen egozentrischen Unsinn nicht mehr ertragen.“ Nur der „Guardian“ bewahrte Gelassenheit und konzentrierte sich auf Harrys Kritik, das Königshaus habe Meghan nicht vor rassistischer Berichterstattung geschützt.

„Weihnachten wird stressig“ für die Royals

Aber trifft die Veröffentlichung der Serie wirklich das Herz der königlichen Familie? Die DW sprach auch mit Anna Whitelock, die moderne Monarchie an der City University of London lehrt.

„Weihnachten wird dieses Jahr im königlichen Haushalt definitiv ein wenig überschattet werden“, sagt sie. „Ich denke, das Schlimmste steht der königlichen Familie noch bevor. Es wird wahrscheinlich viel Bestürzung geben, nicht nur darüber, was in den anderen drei Folgen behauptet wird (die noch nicht veröffentlicht sind), sondern auch über die von Harry geschriebenen Memoiren, die im Januar erscheinen sollen“, erklärt der Historiker The Familie werde nicht viel Zeit zum Verschnaufen haben, es werde „ein ziemlich stressiges Weihnachtsfest“.

Prinz Harry wird seine Memoiren mit dem Titel „Spare“ im Januar 2023 veröffentlichen

Gebrochene Beziehung zu William und Charles

In einem Punkt ist sich Whitelock sicher, dass der Dokumentarfilm „definitiv nicht zu verbesserten familiären Beziehungen beitragen wird. Er wird nur noch mehr Öl ins Feuer gießen und Vertrauen und Kommunikation zusammenbrechen lassen.“

Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern ist bereits sehr zerrüttet. Die Show werde „absolut nicht dazu beitragen, diese Kluft zu überbrücken“, sagte Whitelock.

Aber in der Geschichte der britischen Monarchie sei diese Enthüllungsdokumentation nur „ein Sturm im Wasserglas“, sagt sie gleichzeitig. „Letztendlich wird nur die Zeit zeigen – und es wird Jahre dauern, bis wir wirklich wissen – ob hier etwas Bahnbrechendes passiert. Ist dies der Anfang vom Ende der Monarchie, wie wir sie kennen? Oder ist es nur eine weitere Episode in der langen Geschichte der Monarchie Britische Monarchie?“

Die größten Skandale der britischen Royals Abdankung aus Liebe Ihre Liebe bewegte die Welt: Weil König Edward VIII. als Oberhaupt der anglikanischen Kirche die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson nicht heiraten durfte, dankte er nach nur 326 Tagen ab. Das Paar heiratete schließlich – am 3. Juni 1937 im Schloss Candé in Frankreich. Der Skandal stürzte das britische Königshaus in eine schwere Krise.

Die größten Skandale der britischen Royals Scheidung von Prinzessin Margaret Prinzessin Margaret, die Schwester von Königin Elizabeth II., war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der königlichen Familie: Sie liebte Partys, Alkohol und Affären. Mit ihrem Ehemann, dem Fotografen Antony Armstrong-Jones, hatte sie zwei Kinder. Das Paar trennte sich 1976. Als die Ehe aufgelöst wurde, war Margaret das erste Familienmitglied, das sich scheiden ließ – seit Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert.

Die größten Skandale der britischen Royals untreue Ehepartner Nicht jeder glaubt, dass Reitlehrer James Hewitt Lady Dianas erste außereheliche Beziehung war. Gerüchten zufolge hatte sie in den 1980er Jahren eine Beziehung zu ihrem Leibwächter Barry Mannakee. Gleichzeitig mit dem Eingeständnis von Prinz Charles, untreu zu sein, gab Lady Diana auch ihr Vergehen gegenüber Hewitt zu.

Die größten Skandale der britischen Royals Königlicher „Ehedreier“ Die Ehe von Prinz Charles mit Lady Diana, die die Söhne William und Harry hervorgebracht hat, ist gescheitert. Ihr Ehekrieg machte intime Geheimnisse öffentlich. In einem BBC-Interview sagte Diana auf die Frage, ob Camilla Parker Bowles ein „Faktor“ für das Scheitern der Ehe sei: „Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt.“ Schließlich führte Prinz Charles Camilla zum Altar.

Die größten Skandale der britischen Royals Das Schweigen der Königin 1997, als Lady Di und Charles bereits geschieden waren, waren Diana und ihr Freund Dodi Al-Fayed in einen Autounfall verwickelt. Ganz Großbritannien war schockiert, doch aus dem Palast kam lange kein Wort der Anteilnahme. Die Briten erlebten eine kaltherzige Königsfamilie, jeder Vierte unterstützte damals die Abschaffung der Monarchie. Erst Tage später näherte sich die Queen den Trauernden.

Die größten Skandale der britischen Royals Prinz Harry im Nazi-Kostüm Lange Partynächte mit Drogen- und Alkoholeskapaden brachten Harry, dem jüngeren Sohn von Prinz Charles, schon früh den Spitznamen „Dirty Harry“ ein. Harry machte einmal splitternackt Schlagzeilen. Doch das Bild des 20-jährigen Prinzen Harry, verkleidet als Feldmarschall Rommel mit Hakenkreuz-Armbinde, ging um die Welt. Ein gefundenes Fressen für die Skandalpresse.

Die größten Skandale der britischen Royals Interview mit Sprengkraft 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten das Interview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Im US-Fernsehen erhoben sie schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus und warfen ihr unter anderem rassistische Gedankenspiele vor. Als sie mit Sohn Archie schwanger war, sagte Meghan, es gebe Bedenken, „wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird“.

Die größten Skandale der britischen Royals Die Königin bricht ihr Schweigen Die Rassismusvorwürfe von Prinz Harry und seiner Frau Meghan schlugen hohe Wellen: Die Queen nehme die Vorwürfe „sehr ernst“, teilte der Buckingham Palace mit. Die königliche Familie sei „traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan waren“. Die Vorwürfe würden von der Familie „privat aufgearbeitet“. Hat die Königin damit das Feuer gelöscht?

Die größten Skandale der britischen Royals Missbrauchsskandal um Prinz Andrew Ist Prinz Andrew, der zweite Sohn von Königin Elizabeth II. und Ex-Ehemann von Sarah Ferguson, in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein verwickelt und belästigt ein 17-jähriges Mädchen? Ein US-Gericht soll das klären – schon vor dem Prozess ein großer Schaden für das britische Königshaus. In der Zwischenzeit einigte sich Andrew außergerichtlich mit dem mutmaßlichen Opfer. Autor: Stefan Dege



Der Königspalast hat sich jedenfalls noch nicht zu der Doku geäußert. „Ich denke, der Palast wird versuchen, ein würdevolles Schweigen zu wahren“, sagte Whitelock. „Es wird davon abhängen, was in den nächsten drei Folgen kommt, ob er gezwungen ist, bestimmte ungeheuerliche Anschuldigungen direkt zu widerlegen.“ Gäbe es konkrete Vorwürfe gegen einzelne Personen, würde der Palast wohl in einer öffentlichen Stellungnahme reagieren.