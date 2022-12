Gemeinsames Musikvideo: Sarah Connor präsentiert erstmals Tochter Delphine

Während die ältesten Kinder von Sarah Connor bereits eine Musikkarriere anstreben, hält sich die jüngste Tochter der Sängerin bislang bedeckt. Mit einem futuristischen Weihnachtsvideo ist damit jetzt Schluss.

Sarah Connor hat sich für ihr Weihnachtslied „Christmas 2066“ familiäre Unterstützung geholt. Im Musikclip ist ihre elfjährige Tochter Delphine „Phini“ Fischer zu hören und zu sehen. „Da haben wir eine riesige Ausnahme gemacht“, sagt Connor der „Bild“-Zeitung. Und sie fügt hinzu: „Im Gegensatz zu unseren beiden Großen hat Phini noch nicht den Ehrgeiz, Sängerin zu werden. Das freut mich sehr, leider hat sie Talent.“

Ab Minute 2:25 hat Delphine ihren großen Auftritt im Musikvideo. Inmitten von Zeitungsausschnitten und Fächern sitzt das Mädchen feierlich auf einem Stuhl in einem abgedunkelten Raum. In ihren Händen hält sie eine Schneekugel, auf der eine wunderschöne Weihnachtsfeier zu sehen ist, ihre Füße planschen in einer Wasserwanne. Dann singt sie ein paar Strophen. Nach einer weiteren Refrain-Sequenz von Mama Sarah gibt es ein Happy End für das Mädchen: Sie stellt die Schneekugel auf eine Treppe voller Geschenke und stürmt hinunter zu den anderen Gästen.

Delphine stammt wie ihr fünfjähriger Sohn Jax Llewyn aus Connors zweiter Ehe mit Manager Florian Fischer. Ihre beiden älteren Kinder, Sohn Tylor und Tochter Summer, stammen aus ihrer Ehe mit dem Musiker Marc Terenzi. „Sie studieren Musik in England, sollen ihr Handwerk von der Pike auf lernen und sich ausprobieren. Ohne den Namen ihrer berühmten Mutter als ständigen Begleiter und ohne Publicity“, verrät Connor und folgt stolz: „Sie schreiben bereits selbst tolle Songs. „

Mit ihrem neuesten Weihnachtsalbum eroberte die Sängerin erst vor wenigen Tagen die Spitze der Charts. Auf „Not So Silent Night“ sammelte die Sängerin selbst geschriebene, englischsprachige Weihnachtslieder und verzichtete auf Coverversionen. Mit der Platte feierte Connor ihr viertes Nummer-eins-Album.