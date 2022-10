Gemeinsame Mission trotz Krise: US-Rakete mit Kosmonaut zur ISS gestartet

Stand: 05.10.2022 21:08

Keine Selbstverständlichkeit angesichts der Spannungen zwischen den USA und Russland: Eine russisch-japanisch-US-amerikanische Crew startete von Florida aus mit einer SpaceX-Rakete zur Raumstation ISS.

Ein russischer Kosmonaut, zwei amerikanische und ein japanischer Astronaut starteten gemeinsam vom US-Weltraumhafen Cape Canaveral zur Raumstation ISS. Sie verbringen rund fünf Monate an Bord der ISS und betreuen zahlreiche wissenschaftliche Experimente. Sie wurden mit einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All geschossen. Der ursprünglich für den 3. Oktober geplante Start musste wegen Hurrikan Ian verschoben werden.

Gemeinsam auf dem Weg zur ISS (vlnr): Anna Kikina (Russland), Josh Cassada und Nicole Mann (beide USA), Koichi Wakata (Japan). Bild: REUTERS

Dass inmitten der heftigen Spannungen um den Ukraine-Krieg eine US-Rakete einen russischen Kosmonauten ins All fliegt, hat besonderen Symbolwert. Die Raumfahrt ist einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland noch zusammenarbeiten. Vor zwei Wochen flogen ein US-Astronaut und zwei russische Kollegen in einer Sojus-Kapsel zur ISS.

Zukunft der ISS: Bleibt Russland an Bord?

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten ist jedoch nicht ohne Risiko. Im Sommer hatte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, erklärt, Russland werde sich nach 2024 aus dem gemeinsamen Betrieb der ISS zurückziehen und den Bau einer eigenen Raumstation anstreben. Diese Woche sagte Sergei Krikalev, Leiter des russischen Programms für bemannte Raumfahrt und selbst ehemaliger Kosmonaut, dass Russland wahrscheinlich länger involviert bleiben werde.

Die ISS-Partner USA, Russland, Europa, Kanada und Japan haben sich verpflichtet, das gemeinsame Weltraumlabor bis 2024 zu betreiben. US-Vertreter haben jedoch bereits angekündigt, bis 2030 weiterzumachen.