Gemeinsam können wir Russlands Energiewaffe – POLITICO – stumpf machen

Oleksiy Chernyshov wurde am 4. November 2022 von der ukrainischen Regierung zum CEO von Naftogaz ernannt.

In den letzten Wochen hat Russland die ukrainische Energieinfrastruktur seit Beginn der groß angelegten Invasion schwer bombardiert.

Unterdessen haben Ermittler am Standort der beschädigten Nord Stream-Pipeline Spuren von Sprengstoff entdeckt, die den Einsatz von Sabotage zur Beschränkung der Gasflüsse nach Europa bestätigen. Russland droht nun auch, die Gaslieferungen an Moldawien weiter zu reduzieren, um die pro-europäische Regierung in Chișinău zu destabilisieren.

Während die russische Invasionstruppe darum kämpft, ihre Position gegen die ukrainische Armee zu behaupten, hat der Kreml Energie zu seiner Hauptwaffe gemacht. Indem Russland den Ukrainern Wärme und Strom entzieht, versucht es, den Kampfgeist unserer Bevölkerung zu brechen und die europäischen Regierungen davon zu überzeugen, uns nicht mehr durch Energieerpressung zu unterstützen.

Der entschlossene Widerstand der Ukraine und ihrer westlichen Partner hat zum Scheitern der russischen Militärstrategie geführt – ein Ergebnis, das nur wenige Experten zu Beginn der groß angelegten Invasion vorhersehen konnten. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um Russlands brutalen Energieeinsatz zu vereiteln und der ukrainischen Armee zu ermöglichen, ihren Vormarsch fortzusetzen und die territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen. Aber dazu müssen wir schnell handeln, da Russlands jüngste Raketenangriffe fast die Hälfte des ukrainischen Energiesystems lahmgelegt haben.

Am 15. November richtete sich ein massiver Angriff auf Gasförderanlagen in der Ostukraine, wobei einige zerstört und andere beschädigt wurden. Seit Beginn des Krieges machte die heimische Gasförderung den größten Teil der Gasbilanz der Ukraine aus. Wir hatten genug Gas auf Lager, um den Grundbedarf unserer Bevölkerung in diesem Winter zu decken, aber Schäden an unseren Produktionsanlagen und anderen Teilen des Heizsystems bergen das Risiko, dass Millionen ukrainischer Haushalte unter Gasknappheit leiden oder ihre Heizung und Strom ausfallen aus.

Es ist wichtig, dass die Ukraine weiterhin Gas produziert, um ein Mindestmaß an Energiesicherheit zu erreichen.

Wir sind dankbar für die Ausrüstung, die einige unserer westlichen Partner bereits geliefert haben, um uns bei der Bewältigung der durch die russischen Angriffe verursachten Schäden zu helfen. Dazu gehörten Generatoren zur Bereitstellung von Strom für die Gasverarbeitung.

Nach den Angriffen auf unsere Gasfelder benötigen wir jedoch dringend Ersatzkompressoren und Separatoren für die Gasaufbereitung. Wir brauchen auch Spezialausrüstung, um Bohrarbeiten in Abwesenheit ausländischer Dienstleistungsunternehmen durchzuführen, die die Ukraine seit Beginn des Krieges verlassen haben. Und mancherorts fehlen uns Fahrzeuge, die wir der ukrainischen Armee gespendet haben.

Die kürzlich angekündigten Darlehen und Zuschüsse unserer internationalen Partner – der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der norwegischen Regierung – werden den ersten Teil der dringend benötigten Liquiditätsunterstützung und Handelsfinanzierung bereitstellen, die die Heizung für Haushalte, Schulen und Büros sicherstellen wird Strom produzieren, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Der Krieg hat deutlich gemacht, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass nichtdemokratische Länder unseren Energiebedarf decken, ohne uns Risiken auszusetzen.

Darüber hinaus entwickeln wir strategische Projekte – darunter Brennstoffwechsel in der Wärme- und Stromerzeugung, Energieeffizienzmaßnahmen, die Entwicklung von Biogasen sowie Schritte zur Steigerung der Gasproduktion. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Projekte wird die Widerstandsfähigkeit der Ukraine im Energiebereich verbessern und Gasimporte überflüssig machen. Es wird der Ukraine die Möglichkeit geben, wettbewerbsfähig produziertes Gas auf den europäischen Markt zu exportieren.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir die Geschäftsleistung von Naftogaz steigern und das Vertrauen unserer Partner wiederherstellen.

An meinem ersten Tag als Vorstandsvorsitzender habe ich das Kabinett gebeten, mit der Wahl eines neuen Aufsichtsrats zu beginnen. Die Ernennung eines gut qualifizierten Vorstands wird die Corporate Governance von Naftogaz stärken und unsere Entscheidungsfindung verbessern. Naftogaz wird diese Strategie jedoch nur umsetzen können, wenn Russland gezwungen ist, sich zurückzuziehen und zu akzeptieren, dass es die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine nicht auslöschen kann.

In den letzten Monaten ist es uns trotz aller Widrigkeiten gelungen, die Invasion Russlands abzuwehren und mit dem Leben unserer Bürger zu demonstrieren, dass die Ukraine ein europäisches Land ist, das nicht gezwungen werden kann, Teil der sogenannten „Welt“ Russlands zu sein.

Dies wäre natürlich nicht ohne die Unterstützung unserer westlichen Partner möglich gewesen, die schnell erkannten, dass Russland nicht nur die Ukraine unterjochen wollte, sondern auch eine Gelegenheit sah, die euroatlantischen und pazifischen Sicherheitssysteme auf den Kopf zu stellen. Besonders ermutigt hat uns die Entscheidung der G7, eine Preisobergrenze für russische Ölexporte einzuführen, die am 5. Dezember in Kraft trat.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die russische Kriegsmaschinerie nicht länger durch westliche Käufe von Russlands Energieexporten finanziert wird.

Während Russland seine Angriffe auf unseren Energiesektor verstärkt, müssen die Ukraine und ihre westlichen Partner zusammenstehen und die im Militärsektor erreichte Widerstandsfähigkeit schaffen.

Gemeinsam können wir Russlands Energiewaffe stumpf machen und es zwingen, die Ukraine in Frieden zu lassen.