Leden van de gemeenteraad van Joliet zeiden maandag dat er niet genoeg was in een recent rapport van de inspecteur-generaal van de stad waarin een criminele samenzwering tegen de burgemeester werd beweerd om mederaadslid Pat Mudron te berispen of te berispen.

Enkelen, waaronder Mudron, betwistten de bevindingen in het rapport tijdens een openbare ontmoeting met Sean Connelly, de privéadvocaat die als inspecteur-generaal voor Joliet fungeert.

In het controversiële rapport van de inspecteur-generaal van 1 maart werd gekeken naar gebeurtenissen rond een politierapport dat voormalig raadslid Donald “Duck” Dickinson had ingediend waarin hij beweerde dat burgemeester Bob O’Dekirk hem in november 2020 had geïntimideerd. Dickinson zei destijds dat hij geloofde dat de burgemeester schunnige foto’s had van hem waarvan hij dacht dat ze in omloop waren.

O’Dekirk benoemt de inspecteur-generaal met goedkeuring van de raad.

Dickinson, die op 20 november 2020 zijn ontslag aankondigde bij de gemeenteraad, werd beschuldigd van poging tot wanordelijk gedrag dat hem ervan beschuldigde in 2020 een valse melding te hebben gedaan aan een speciale agent van de staatspolitie van Illinois door valse beschuldigingen te uiten tegen de burgemeester. Een rechter in Will County wees de aanklacht tegen Dickinson in november 2022 af.

Connelly concludeerde in zijn rapport dat de voormalige politiechef Al Roechner en adjunct-chef Marc Reid wegens hun betrokkenheid bij de totstandkoming van wat volgens hem een ​​vals politierapport was, moesten worden aangeklaagd wegens wangedrag door ambtenaren.

Inspecteur-generaal Sean Connolly verlaat het podium nadat hij maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering in het stadhuis in Joliet over beschuldigingen van samenzwering had gesproken. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Hij zei ook dat Mudron door de gemeenteraad zou moeten worden berispt en berispt voor zijn aanwezigheid bij een vergadering waarin Dickinson het indienen van het politierapport besprak. Connelly zei dat Mudron wist of had moeten weten dat de beschuldiging van intimidatie tegen de burgemeester was vervalst.

“Ik weet nog steeds niet wat er is gebeurd”, zei Mudron toen hem werd gevraagd naar de bijeenkomst van 2020 op maandag. Toen Dickinson naar de bijeenkomst ging, “voelde hij zich geïntimideerd door de burgemeester en wilde hij weten of hij aangifte kon doen bij de politie”, zei Mudron.

Het politierapport werd officieel ingediend de dag na de zondagmiddagbijeenkomst in het huis van Roechner, hoewel Connelly zei dat hij gelooft dat Reid het rapport bij het huis heeft opgepakt.

Mudron zei dat Reid niet bij de vergadering was en dat het uit elkaar ging zonder zekerheid dat het rapport zou worden ingediend.

Burgemeester Bob O’Dekirk verontschuldigt zich en vertrekt voordat de gemeenteraad dinsdag een ontmoeting had met inspecteur-generaal Sean Connolly over beschuldigingen dat er een criminele samenzwering tegen de burgemeester was geweest.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Raadslid Sherri Reardon zei dat een bewering in het politierapport dat de burgemeester tijdens een besloten raadsvergadering tegen Dickinson zei dat “de waarheid over u naar buiten zal komen” waar is.

‘Ik was erbij,’ zei Reardon. “Ik hoorde dat tegen hem gezegd worden.”

Reardon zei over Dickinson: “Er waren tijden dat hij daar zat, en de burgemeester zei dingen die hem van streek en nerveus zouden maken.”

Connelly zei dat een dergelijke discussie niet leidt tot criminele intimidatie, wat een misdrijf is.

“Als hij zich gepest voelde, heb ik medelijden met hem”, zei Connelly. “Maar hij had zich nooit met politiek moeten bemoeien als hij zo zou zijn.”

Het rapport werd bijna vijf weken voor de geconsolideerde verkiezingen van 4 april vrijgegeven, waarin O’Dekirk en Mudron op de stemming zijn voor herverkiezing.

Raadsleden zeiden dat er mogelijk meer uit een onderzoek naar de zaak komt, maar vonden maandag niet genoeg om actie te ondernemen tegen Mudron.

“Ik denk niet dat we dat zouden kunnen doen met wat ons nu is gepresenteerd”, zei raadslid Cesar Guerrero.