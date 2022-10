Gemälde und Dinosaurierskelett betroffen: Erneut Aktionen in Berliner Museen

Stand: 30.10.2022 20:33 Uhr

In Berlin hat es wieder Störaktionen in Museen gegeben. In der Alten Nationalgalerie traf es den „Clown“ von Toulouse-Lautrec, im Naturhistorischen Museum die Halterung eines Saurierskeletts. Der Schaden an den Exponaten ist gering.

In Berlin hat es wieder Störaktionen in Museen gegeben. Nach Angaben der Polizei hat eine Person in der Alten Nationalgalerie das Glasgemälde „Clown“ von Henri de Toulouse-Lautrec und die Wandverkleidung mit einer Flüssigkeit bespritzt. Dann sei die Person neben der Mauer steckengeblieben, sagte eine Sprecherin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Zunächst hatte die „BZ“ über den neuen Fall berichtet.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, sagte, er sei „schockiert über diesen weiteren sinnlosen Angriff auf die Kunst, die in diesem Fall offensichtlich keiner klimapolitisch agierenden Gruppierung zugeordnet werden kann“. Das Kunstwerk sei nicht schwer beschädigt worden, erklärte Parzinger. Allerdings gebe es im Ausstellungsraum „erhebliche Schäden“: „Farbe und Kleber müssen von der stoffbespannten Wand entfernt werden“, sagt Parzinger.

Zu den möglichen Hintergründen der Aktion machte die Polizei am Sonntagabend zunächst keine Angaben. Die Alte Nationalgalerie, die ohnehin montags geschlossen ist, soll derzeit wie gewohnt am Dienstag wieder öffnen.

Betroffenes Dinosaurierskelett im Naturhistorischen Museum

Kurz zuvor waren Berliner Polizisten ins Museum für Naturkunde gerufen worden, weil sich zwei Klimaaktivisten an den Handläufen eines Dinosaurierskeletts festgenagelt hatten. Die Frauen im Alter von 34 und 42 Jahren seien aus den Gittern herausgelöst und in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Anzeige und Strafanzeige wurden wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung erstattet.

Bilder des Vorfalls zeigten zwei Frauen, die orangefarbene Westen trugen und ein Transparent mit der Aufschrift „Was ist, wenn die Regierung damit nicht umgehen kann?“ hochhielten. Die Protestgruppe „Last Generation“ sagte zu der Aktion: „Uns drohen wie damals die Dinosaurier Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können. Wenn wir uns nicht vom Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln.“

Das Museum Barberini öffnet wieder

In Potsdam öffnet derweil morgen – eine Woche nach einem Kartoffelbrei-Angriff von Klimaaktivisten auf das Gemälde „Getreidehaufen“ von Claude Monet – das Barberini-Museum wieder für Besucher. Das Haus wurde nach der Aktion geschlossen, weil mit den Leihgebern Sicherheitsmaßnahmen für die aktuelle Surrealismus-Ausstellung besprochen werden sollten.

Museumsdirektorin Ortrud Westheider schrieb in einem Statement zur Wiedereröffnung: „Wir freuen uns sehr, das Museum am Montag wieder öffnen zu können. Die vielen Solidaritätsbekundungen in der vergangenen Woche haben uns in dieser Entscheidung bestärkt und uns gezeigt, wie emotional viele unserer Besucher fühlen sich dadurch mit dem Haus verbunden.“ Nach dem Angriff wurde das Sicherheitskonzept verschärft. Die Ausstellungsräume können künftig nur noch nach Abgabe von Jacken und Taschen an der Garderobe oder in den Schließfächern besichtigt werden.