Gelungener Einsatz im Video: Deutscher „Gepard“ schießt eine russische Rakete ab

Bisher wurden 30 „Geparden“ aus Deutschland in der Ukraine eingesetzt. Die Flak-Panzer leisten offensichtlich wertvolle Arbeit. Ein Video zeigt den erfolgreichen Start eines russischen Marschflugkörpers. Die Stärke des deutschen Waffensystems liegt jedoch woanders.

Die deutschen Flugabwehrpanzer vom Typ „Gepard“ leisten in der Ukraine offenbar wertvolle Dienste. In sozialen Netzwerken wie Telegram u Twitter Derzeit verbreitet sich ein Video, das einen „Geparden“ zeigen soll, der erfolgreich eine russische Marschflugkörper abfeuert.

In der etwa 24 Sekunden dauernden Aufnahme steht der deutsche Flakpanzer auf einem winterlichen Feld. Es feuert in nur zwei Sekunden zwei Feuerstöße in die Luft. Nach dem zweiten Feuerstoß leuchtet unter dem Jubel der ukrainischen Soldaten, die den Einsatz zu protokollieren scheinen, ein großer Feuerball am Himmel auf. Dann fallen die brennenden Fragmente der russischen Rakete auf die Erde.

„Die von Partnern bereitgestellte Ausrüstung schützt den ukrainischen Himmel vor den Marschflugkörpern der Terroristen“, heißt es auf einem ukrainischen Facebook-Kanal. „Eine tadellose Arbeit des deutschen ‚Gepard‘. Danke Deutschland.“

Das Verifizierungsteam von ntv kann nicht endgültig klären, wann und wo das Video aufgenommen wurde, bestätigt aber dessen Echtheit. Die Aufzeichnung ist also höchstens ein paar Tage alt.

Besonders erfolgreich gegen Drohnen

Die Ukraine hat bisher 30 „Geparden“ aus Deutschland erhalten. Die 48 Tonnen schweren Flugabwehrpanzer sind eigentlich zur Abwehr von tieffliegenden Angreifern wie Kampfhubschraubern oder Kampfjets ausgelegt. Mit ihren radargesteuerten 35-Millimeter-Doppelkanonen können sie aber auch Luftziele treffen, die bis zu 4000 Meter entfernt sind und eine Geschwindigkeit von bis zu 400 Metern pro Sekunde haben. Das entspricht 1440 Stundenkilometern.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind die „Geparden“ eher ungeeignet, um ballistische Raketen oder russische Marschflugkörper abzuschießen. Laut einer Auswertung von Ende November ist dies nur zweimal vorgekommen. Doch die deutschen Panzer bewähren sich in der Abwehr iranischer Kamikaze-Drohnen. Mit ihren 35-Millimeter-Kanonen sollen sie bereits eine zweistellige Zahl unbemannter Flugobjekte vom Himmel geholt haben. Diese wurden in den vergangenen Wochen von Russland vor allem bei Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur eingesetzt. Nach Angaben der Streitkräfte werden die Panzer auch zur Sicherung von Offensivoperationen ukrainischer Bodentruppen eingesetzt.

Sieben weitere „Geparden“ im Frühjahr

Um effektiver kämpfen zu können, hatte das ukrainische Militär zuletzt den Wunsch nach mehr „Geparden“ geäußert. Wie der „Spiegel“ am Freitag berichtete, will Deutschland im Frühjahr sieben weitere Waffensysteme liefern. Es sollen die letzten Modelle aus Industriebeständen sein. Die eigentlich zur Verschrottung vorgesehenen Flakpanzer würden derzeit vom Münchner Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) repariert, hieß es.

Die Bundesregierung hofft laut „Spiegel“, dass dann auch weitere Munition nachgeliefert werden kann. Denn mit den ersten 30 „Gepard“ konnten nur etwa 60.000 Aufnahmen zur Verfügung gestellt werden. Angesichts der hohen Feuerrate von bis zu 1000 Schuss pro Minute hatten die Experten dies als viel zu wenig kritisiert.

Die Schweiz, wo ein Hersteller der Munition sitzt, hatte Deutschland unter Berufung auf seine Neutralität die Weitergabe an die Ukraine untersagt. Die Bundesregierung suchte daraufhin nach Alternativen.