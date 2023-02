Geldwäsche-Verdachtsfälle: Status? Unklar! | tagesschau.de

Exklusiv



Stand: 02.08.2023 06:14 Uhr

Die Geldwäschebekämpfungsstelle des Bundes (FIU) ruht nicht: Das Finanzministerium hat BR-Auskunft gewährt einen weiteren Bearbeitungsstau von Verdachtsmeldungen.

Von Arne Meyer-Fünffinger, BR

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat schon genug Probleme: Nachdem der langjährige Chef Christof Schulte Mitte Dezember 2022 um Entlassung von seinem Posten bat („Aus persönlichen Gründen“), läuft die Suche nach einem Nachfolger. Aus dem Bundesfinanzministerium ist bisher nichts zu hören.



BR-Logo Arne Meyer-Fünffinger

ARD-Hauptstadtstudio

Wenige Wochen vor der Personalentscheidung war bekannt geworden, dass sich zwischen Januar 2020 und September 2022 bei der FIU rund 100.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen – „noch nicht bearbeitet“ – angesammelt hatten. Nun ist klar, wie es zu diesem Rückstau an Meldungen kommen konnte.

Unternehmensberater von PricewaterhouseCoopers (PwC) suchten im Auftrag der FIU und des Bundesfinanzministeriums nach der Ursache. Am 30. Januar legten sie ihren Abschlussbericht vor. Demnach blieben die „Bearbeitungsrückstände mangels FIU-interner Kontrolle unentdeckt“, so das Bundesfinanzministerium in einem 23-seitigen Schreiben an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. das liegt BR-Forschung Vor.

Externe Berater nennen vier Gründe

Nach ihrer Fehleranalyse nannten die Unternehmensberater vier Hauptursachen für die Fehlentwicklung bei der FIU: Neben der starken Zunahme der Verdachtsmeldungen an die FIU in den letzten Jahren identifizierte PWC „unzureichende personelle und insbesondere EDV-technische entsprechende Anpassungen“.

Hinzu kamen laut PwC „Abweichungen von definierten Prozessen und Verfahrensanweisungen in der operativen Analyse bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen“ sowie eine fehlende „transparente Dokumentation und eindeutige Abbildung des Bearbeitungsstaus“ durch die FIU. Notwendige Gegenmaßnahmen seien nicht ergriffen worden, „weil das Ausmaß der damit verbundenen Bearbeitungsrückstände unerkannt blieb“, fasste das Bundesfinanzministerium in seinem an den Finanzausschuss gerichteten Papier zusammen.

189.000 Meldungen mit „unklarem (End-)Status“

Auch die Abteilung von Christian Lindner kann nun eine „belastbare Zahl von Bearbeitungsrückständen“ vorweisen. Und es ist deutlich größer als bisher bekannt. Denn neben den rund 100.000 aufgelaufenen Geldwäscheverdachtsmeldungen meldet das Ministerium weitere 189.000 Meldungen mit „unklarem (End-)Status“. Für einige dieser Berichte müsste „eine gründliche Analyse“ durchgeführt werden. Dies soll bis Mai 2023 abgeschlossen sein.

Opposition spricht von Totalausfall

„Das Finanzministerium muss immer mehr unbearbeitete Verdachtsanzeigen an die FIU zulassen“, kritisiert Matthias Hauer, Vorsitzender der Unionsfraktion im Finanzausschuss. Er spricht deshalb von einem „Totalausfall“. Die Verantwortung liege seiner Ansicht nach bei Finanzminister Lindner und seinem Vorgänger, Bundeskanzler Olaf Scholz. „Obwohl es in der Vergangenheit ähnliche Probleme gegeben hat, hat das Ministerium immer noch nicht dafür gesorgt, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden“, so Hauer weiter.

Das Bundesfinanzministerium räumt ein, dass es in Deutschland große Defizite bei der Geldwäschebekämpfung gibt. „Wir sind nicht erfolgreich, und genau deshalb muss die Geldwäschebekämpfung in Deutschland komplett neu aufgerollt werden, und das tun wir, indem wir die Behörden und die Organisation dieses Bereichs komplett neu aufstellen“, sagt Florian Toncar (FDP), a Abgeordneter Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen BR-Interview.

„Bundeskriminalamt“ als Lösung?

Mit dem Bundeskriminalamt für Finanzen will die Bundesregierung eine neue Behörde schaffen, in der die Kompetenzen auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung zusammenfließen sollen. Allerdings sind nicht alle Experten von dieser Idee begeistert. In einer Anhörung des Finanzausschusses kritisierten unter anderem der Bund Deutscher Kriminalbeamter und die Gewerkschaft der Zollpolizei die Situation. Anstatt eine neue Behörde zu gründen, fordern sie die Stärkung bestehender Strukturen.

Nicht zuletzt dürfte der jüngste Deutschlandbericht der Financial Action Task Force (FTAF) Auslöser für die Initiative des Bundesfinanzministeriums gewesen sein. Die FATF gilt als die weltweit wichtigste Anti-Geldwäsche-Organisation. Der Bundesrepublik zog sie ein gemischtes Zeugnis vor und kritisierte vor allem die fragmentierte Aufsicht durch Bundes- und Landesbehörden.

Das Bundesfinanzministerium spart jedoch nicht mit Kritik an der FIU. Das Ministerium hat die Rechtsaufsicht über die FIU. In seinem jüngsten Schreiben an den Finanzausschuss bemängelt er, dass die „Aufklärung des Sachverhalts durch die FIU insgesamt als wenig eigeninitiativ zu bewerten ist“, und dass „insbesondere zu Beginn des Aufklärungsprozesses die FIU aktiv kommuniziert“ und habe ein „stärkeres Aufklärungsinteresse“. muss. Der neue FIU-Chef wird also eine Behörde führen, die verstärkt überwacht wird.