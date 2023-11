Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder auf die künftige Verteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Der Bund zahlt einen pro Kopf Pauschal 7.500 Euro, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am frühen Dienstagmorgen in Berlin zum Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz sagte. Aus dem Beschlusspapier geht hervor, dass der Bund diese jährliche Pauschale für Menschen zahlen will, die erstmals in Deutschland Asyl beantragen.

Mit der Pro-Kopf-Pauschale wird der finanzielle Beitrag des Bundes künftig von der Zahl der Flüchtlinge abhängig gemacht. Die Länder hatten dies gefordert, gingen aber mit einem höheren Betrag, nämlich mindestens 10.500 Euro pro Jahr, in die Verhandlungen.