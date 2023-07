Wer führt den Kampf um das Gelbe Trikot bei der Tour de France 2023 an? Wer ist der beste Sprinter und kann darauf hoffen, Paris in Grün zu erreichen? Wer kommt am besten über die Berge und trägt das gepunktete Trikot, welcher Nachwuchsfahrer ist besonders stark – und welches Team zeigt die beste Teamleistung? Die Bewertungskategorien im Überblick.

Gelbes Trikot

Der Gesamtführende der Tour de France trägt seit 1919 das Gelbe Trikot. Sind zwei Fahrer gleichzeitig auf die Sekunde genau, werden die Hundertstelsekunden aus dem Einzelzeitfahren oder den Tagesplatzierungen herangezogen. Rekordhalter ist der Belgier Eddy Merckx, der insgesamt 111 Tage lang Gelb trug.

Grünes Trikot

Der beste Torschütze der Tour de France trägt seit 1953 das Grüne Trikot. Da diese Wertung aufgrund des höheren Punktesystems der Flachetappen vor allem von Sprintern gewonnen wird, wird sie im Volksmund auch Sprintwertung genannt. Rekordsieger ist der Slowake Peter Sagan mit sieben Triumphen zwischen 2012 und 2019.

Polka Dot-Jersey

Das gepunktete Trikot für den besten Bergsteiger wurde erstmals 1975 eingeführt, wird aber seit 1933 geehrt. Der erste Sieger in dieser Kategorie war der Spanier Vincente Trueba, der erste Sieger im gepunkteten Trikot war der Belgier Lucien van Impe. Mit insgesamt sechs Siegen liegt van Impe zusammen mit dem Spanier Federico Bahamontes auf Platz zwei der ewigen Bergkönig-Rangliste hinter dem Franzosen Richard Virenque, der diese Rangliste sieben Mal gewonnen hat.

Weißes Trikot

Zusätzlich zum gepunkteten Trikot wurde bei der Tour 1975 auch das weiße Trikot für den besten Fahrer unter 26 Jahren eingeführt.

Mannschaftsergebnis

Die Mannschaftswertung wurde seit 1930, bis 1961 auf nationaler Basis ermittelt. Die Fahrer traten für ihr Land und damit praktisch in Nationalmannschaften an. Seit 1962 gilt die Rangliste für einzelne Radsportteams, für die Fahrer aus verschiedenen Ländern antreten können.