Die Bundesregierung plant den Bau eines LNG-Terminals auf Rügen – und gefährdet damit die Energiewende. Aktivisten haben den Hafen besetzt.

ZU MACHEN taz | Klimaaktivisten von Ende Gelände besetzten am Samstag im Rahmen einer Demonstration gegen einen geplanten LNG-Terminal vor Rügen das Hafengebiet Mukran. Etwa 200 Demonstranten gelangten auf einen Stapel Pipelinerohre, den sie mit Slogans wie „Fight LNG“ bemalten. Dem ging ein Polizeiabsperrungen durchbrechen am Rande einer Demonstration.

Der Protest richtet sich gegen den Plan der Bundesregierung, ab Anfang nächsten Jahres im Hafen von Mukran ein schwimmendes LNG-Terminal bestehend aus zwei Regasifizierungsschiffen des Gaskonzerns Deutsche Regas in Betrieb zu nehmen. Das in flüssiger Form angelieferte Fracking-Gas soll wieder in einen gasförmigen Zustand überführt und anschließend über eine 50 Kilometer lange Pipeline durch das Biosphärenreservat Greifswalder Bodden nach Lubmin bei Greifswald transportiert werden. Insgesamt hat die Bundesregierung acht schwimmende und drei feste LNG-Terminals an fünf Standorten geplant – als Ersatz für russische Erdgaslieferungen.

Die im Januar bekannt gewordenen Pläne sorgten auf Rügen für Entsetzen; zum Beispiel wegen der damit verbundenen ständigen Lärm-, Licht- und Umweltverschmutzung. Doch 1.200 Einsprüche gegen das Projekt, 60.000 Petitionsunterschriften, unzählige Gespräche oder Demonstrationen konnten dem Großprojekt bisher nichts anhaben. Der erste Teil der Pipeline wird derzeit gebaut, ohne Umweltprüfungen aufgrund des LNG-Beschleunigungsgesetzes.

In der Kritik vereint

Die Demonstration begann am Morgen in Sassnitz im Nordosten der Insel nahe dem Hafen von Mukran. Auf dem Kundgebungsgelände, mit der Ostsee im Rücken, sprachen rund ein Dutzend engagierte Menschen lokaler Initiativen und Umweltverbände. Radikale Kapitalismusgegner mit Schlauchschals mischten sich unter Anwohner, die berichteten, dass der Strand aufgrund der Arbeiten bereits vibrierte. Ein Vertreter des Gemeinderats brachte die Stimmung auf den Punkt: „Nicht aufgeben, bis die Sache wirklich erledigt ist.“ Der anwesende Sassnitzer Bürgermeister Leon Kräusche, ein Unterstützer des Projekts, traute sich trotz Aufforderung nicht, ans Mikrofon zu treten. Die Menge skandierte: „LNG – diese Insel kriegt ihr nie.“

Angeführt wurde die Demonstration von Mitgliedern der Rügener Bürgerinitiative Lebenswert. Dem Block mit rund 200 Personen folgte der Block Ende Gelände mit 400 Teilnehmern in weißen Maleranzügen. Nach mehr als zwei Stunden Fußmarsch brach der Block; die eine Hälfte erlangte Zugang zum Hafengebiet. Ein weiterer Finger, der ebenfalls vor der Küste gestapelte Rohre besetzen wollte, wurde von der Polizei angehalten, nachdem er einen Zaun erklommen hatte. Anschließend konnten sich die Aktivisten wieder dem verbliebenen Demonstrationszug anschließen.

Wer sein Ziel, eine letztlich symbolische Blockade, erreicht hatte, machte es sich bequem und legte sich darauf in den Röhren oder gab Interviews. Die Polizei schirmte das Gebiet ab, räumte es jedoch zunächst nicht.

Am Tag zuvor fand im Protestcamp am Biohof Frankenthal inmitten herumlaufender Hühner die zentrale Pressekonferenz der Proteste statt, die den Zusammenhalt zwischen Anwohnern, linksradikalen Aktivisten, Umweltverbänden und der Wissenschaft symbolisierte: in der Kritik vereint dass die LNG-Terminals für Rügen und seine Natur, aber auch für die deutsche Energiewende und die damit verbundenen Klimaziele – Klimaneutralität bis 2045 – fatal sind. Die weit verbreitete Meinung ist, dass Deutschland das Gas nicht braucht, sondern Überkapazitäten aufbauen würde, was der Fall wäre dann exportiert werden.

Die Gasspeicher in Deutschland und Europa sind voll

Christian von Hirschhausen, Professor für Infrastrukturpolitik an der TU Berlin, stellte einen am selben Tag veröffentlichten Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vor. Das Ergebnis: Mukran ist nicht notwendig, um eine Gasknappheit zu vermeiden. Die Gasspeicher in Deutschland und Europa seien „bereits vollständig gefüllt“ und könnten allein den Gasbedarf in zwei sehr kalten Wintern decken. Mehrere Berichte hatten zuvor festgestellt, dass die LNG-Terminals Überkapazitäten schaffen, die den Klimazielen der Bundesregierung widersprechen.

Darüber hinaus gefährde das Projekt laut von Hirschhausen den „Lebensraum Ostsee und behindere eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung“ auf der touristisch geprägten Insel. Angesichts der fehlenden Industrie auf Rügen erteilte er dem oft verbreiteten Narrativ, die Infrastruktur könne dann für Wasserstoff genutzt werden, eine klare Absage: Ergo: „Die Bundesregierung sollte den Ausbau der LNG-Infrastruktur stoppen.“

Milena Pressentin von der Deutschen Umwelthilfe sprach von „irreversiblen Schäden“ für das Ökosystem. „Das ist besonders dramatisch, weil diese Zerstörung nicht notwendig ist.“ Die Umwelthilfe war zuletzt mit einem Eilantrag gegen den ersten Teil des Pipelinebaus gescheitert, strebt nun aber die Klage im Hauptverfahren an. Auch Beschwerden gegen alle weiteren Ausbaustufen würden geprüft.

Mangelnde Solidarität aus dem grünen Milieu

Ende Gelände-Sprecher Charly Dietz sprach von einer Fortsetzung der „Geschichte der neokolonialen Ausbeutung“ – jedes Terminal hier brauche ein Exportterminal anderswo; Diejenigen, die unter Fracking durch Bodenzerstörung und Wasserverschmutzung leiden, sind überwiegend Einheimische. Notwendig sei ein „radikaler Systemwechsel“.

Stefanie Dobelstein von der Rügener Bürgerinitiative „Lebenswert“ freute sich über die Unterstützung der Klimaaktivisten, denn trotz der großen Ablehnung ist auf der Insel bereits Resignation zu spüren. Alle demokratischen Möglichkeiten seien ausgeschöpft, aber niemand werde gehört, vor allem nicht von Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck (Grüne).

Die „fehlende Solidarität aus dem grünen Umfeld und auch von Fridays for Future“ sei spürbar und ein zentrales Problem für die Erfolgsaussichten des Protests, so Johannes Hecht, Protestteilnehmer aus Vorpommern. „Wenn ein FDP-Minister diese Vorhaben vorantreiben würde, käme er damit nicht durch.“