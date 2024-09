Status: 26.09.2024 16:42 Uhr

Het ongeval van ex-Eihockey-Pro Mike Glemser lijkt hier meer op een leven lang. Wat voor soort informatie is er tegenwoordig en wie geeft er om en heeft goede vrienden? SWR Sporthoed die beide gratis te bekijken zijn.

De nieuwe leefomgeving in Pforzheim is uniek in zijn soort. Lara Lindmayer en Mike Glemser hebben hier na hun ongeluk een tijdje gewoond. „Als Mike de fysiotherapie niet krijgt, zullen we de meeste tijd van mijn leven doorbrengen“, legt hij 25 jaar geleden uit. Als u zich zorgen maakt over uw gewicht, kunt u immers zien wat Lindmayer begrijpt. De lange periode in het ziekenhuis na het ongeval die ik op de achtergrond heb doorgebracht.

Jeder Tag in Krankenhaus oorlog schwer. We zullen hier na het ongeval wonen en een nieuw leven doorbrengen – een bisschen meer de hele dag van het leven.

Lara Lindmayer

Gefangen im eigenen Körper

Maar der Kran an der Decke im Schlafzimmer zegt natürlich trotzdem direct: De hele dag van beide is compleet anders geworden. Met de decklifter zijn ze bevriend met Lara Lindmayer, en met Mike Glemser bespreken ze graag hun opties. In mijn Rollstuhl, in mijn woonkamer, kan Glemser intensievere fysiotherapie bedanken met een paar minuten langer in Stück bleiben, ohne noch meer Schmerzen zu bekommen.

„Dat is een geweldig verhaal voor ons“, zegt Lara Lindmayer, die op de volgende pagina staat. Het is gemakkelijk te verplaatsen, als de hoofden van de Glemser na de val nog zichtbaar zijn, kunnen ze nog steeds bewegen. Sein Gehirn heeft nog nooit een goed verstand gehad.

Dit is volkomen duidelijk, zodat u het kunt begrijpen, u zit al in de doos. Het lichaam wil bewegen, maar het is niet mogelijk, en het is nog steeds mogelijk. Merk je, wie in een Körper in opstand komt, dan word ik innerlijk volkomen onhandelbaar en kan ik ’s nachts vaak ziek worden, maar lijd aan die Auslastung.

Mike Glemser

Een complete dag voor Mike Glemser

Sinds 3 februari 2023 is het leven van Mike Glemser veranderd. In het Eishockey-Spiel der Starbulls Rosenheim in de SC Riessersee kun je dit tragische ongeval bekijken. Dit is Mike Glemser Tetraplegiker. Er kan geen beweging zijn, maar slechts een paar arme mensen met Hilfe der Schwerkraft.

Seine Freundin Lara Lindmayer kan niet meer met haar trouwen. Rund um die Uhr. Na het ongeval en het ongeval zul je immers met veel goede vrienden weg moeten. Na de dood van de slachtoffers zijn ze immers allebei in hun geheel normaal: dus ze zijn blij als ze nog leven, en in ieder geval zijn ze veilig, wij zullen blij zijn met de Kraft dafür fehlt.

“Dan waren dat de studenten van Eingang”, herinnert de 26-jarige zich. Absoluut Rollstuhl untauglich. Je moet veilig zijn terwijl je woont en een huis hebt. Alleen al de elektrische Rollstuhl wiegt 180 kilo. Als de situatie tussen hen ontstaat, is het niet mogelijk om alleen te zijn, maar het is ook niet mogelijk om vrienden te hebben.

Als je een man bent die daar woont, omdat je daar woont, kies je voor je man met je Rollstuhl sticken bleibt. Het is een kwestie van een herausforderung. Uiteraard is de kans groter dat u met uw situatie om kunt gaan. Man, we zijn niet de enigen, we hoeven ons er geen zorgen over te maken, maar we hebben geen Rollstuhl-tauglich.

Mike Glemser

Noch keine großen Fortschritte

Dit zijn grote gezondheidsvoordelen omdat ze beschikbaar zijn. „Mir geht auch schnell die Kraft aus“, legt Glemser uit. Na de ochtendtherapieën in het Rehazentrum in Pforzheim is er voor alles voldoende ruimte. Maar de therapie zelf is zwaarder, waardoor deze niet langer duurt en intensiever is.

In de nacht is er nooit een saai moment of onsmakelijke Schmerzen. Rutscht in de arm, muss Lindmayer in wieder hinlegen. Glemser kan niets essentieels en trinken. Met al je geduld ben je zeker van een beter leven met een rietje. Als je uit de auto zou kunnen stappen, zou je de wielen aan de zijkant kunnen bewegen en met een paar bewegingen comfortabel op de bank kunnen zitten. „Mein Rücken bedankt es mir nicht“, zegt Lindmayer. Met een glimlach. Auch Glemser lacht. In al dieser Schwere sinds je noch meer jijammengewachsen.

Je hart leeft, je leven verandert zo veel. En dan kun je overleven zonder angst, dus normaal kun je leven. Met vriendelijke groet, we zijn blij, er is altijd een goed team.

Lara Lindmayer

Mijn grote wens: einde achter de schermen Zuhause

Als we allebei goed gegrondvest zijn in onze nieuwe leefomgeving, is al het andere ideaal: „Ik kan hier spelen zonder zelfvoorzienend te zijn. Met deze rollen zijn het je kleine kinderen“, legt Glemser uit. Op het terras kun je met een ramp genieten van een prachtig uitzicht.

Als je eraan went, zul je morgen een bad onder water moeten nemen, zodat de Duschwände-entfernt verzorgd wordt, anders zou hij niet opnieuw worden geïntegreerd. Ik zou ook graag willen weten dat ze allebei blij zijn met hun barrièrevrije omgeving: „Ik ben blij om bij jou te zijn, zodat ik meer eigenwaarde kan krijgen en dan in een andere kamer, in huis of op de kamer kan zijn.“ terras, en er nooit een kleinkind achter krijgen.“ Jemand cry muss,‘ zegt Mike Glemser. Dat komt omdat ik me er zo ongemakkelijk bij voel.