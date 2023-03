Het appartement waarin Jean-Roch Boivin de laatste 30 jaar van zijn leven doorbracht, is een lege huls. De muren zijn gestript tot hun originele baksteen. Er is geen vloer, alleen balken die de ruimte scheiden van de unit eronder. Zijn geliefde raam met uitzicht op het legendarische Square Saint-Louis in Montreal is kaal.

Boivin stierf op 19 februari op 79-jarige leeftijd. Enkele weken nadat hij was verhuisd, kreeg hij een hartaanval. Hij had eindelijk een schikking getroffen met de nieuwe eigenaar van het gebouw, na een moeizame strijd om te blijven.

Vrienden en familie geloven dat de stress veroorzaakt door de verhuizing en de druktactieken van zijn nieuwe huisbaas hebben bijgedragen aan zijn dood.

“Het was heel moeilijk voor hem”, zei Wasim Osman, zittend op een kleine bank in zijn studio-appartement tegen de muur die hij deelde met Boivin. “Om te onthouden dat hij al deze herinneringen heeft, ze met zich meedraagt ​​naar een nieuwe plek, een nieuw leven moet beginnen.”

Die herinneringen omvatten het kijken naar het komen en gaan van de legendarische toneelschrijver Michel Tremblay, die jarenlang aan de andere kant van het park woonde, luisterend naar een Boheems stel dat tangomuziek speelde beneden, naar de kleine boerenmarkt ging – en de geschiedenis en de mensheid van de buurt in zich opnam.

Wasim Osman raakte tijdens de pandemie goede vrienden met zijn buurman Jean-Roch Boivin. Hij en Boivin, die op 19 februari stierf, zouden op maandagavond films kijken voordat hun nieuwe huisbaas hen onder druk zette om te verhuizen. (Verity Stevenson/CBC)

Osman is de laatste wachtpost op 255 Square Saint-Louis Street. Een kabaal van boren en bonzen van bouwploegen op de verdiepingen eronder weergalmt dinsdagmiddag tijdens een interview. Een aannemer had na overleg met zijn baas geprobeerd te voorkomen dat een CBC-ploeg het interview binnen zou houden.

Osman en Boivin, een voormalig literair criticus van de krant Le Devoir, raakten bevriend toen de ergste pandemie elk huis tot isolatie dwong.

Osman, een 34-jarige voormalige Syrische vluchteling (en nu Canadees staatsburger), betrok het gebouw kort na aankomst in Canada in 2016 en vervolgens in de bovenste verdieping naast Boivin’s in 2018. Voor het eerste jaar of zo, Osman en Boivin wisselden van gedachten bonjours terwijl ze elkaar in de gang passeerden, maar verder niets.

Een onwaarschijnlijke vriendschap

Op een dag tijdens de pandemie hoorde Osman hevig hoesten naast de deur en controleerde hij zijn buurman. De twee groeiden daarna naar elkaar toe. Ze keken op maandagavond films – klassiekers van Elia Kazan en Sydney Pollack die Boivin aan Osman wilde laten zien.

Osman zou Boivin gevulde wijnbladeren brengen die zijn zus had gemaakt. Boivin leerde Osman over de geschiedenis van Quebec en de veranderende mores van Montreal in de jaren zestig, toen hij voor het eerst als jonge homo naar de stad verhuisde vanuit het kleine stadje Dolbeau aan de noordkust van Lac-Saint-Jean, ongeveer drie en een half uur noordwaarts. van de stad Quebec.

“Hij was aardig en zachtaardig. Hij begreep waarom ik nog geen Frans leerde”, zei Osman, die naar Canada vluchtte nadat hij gewond was geraakt in de Syrische burgeroorlog.

“Ik was zo blij om van hem te horen, over zijn leven, hoe de normen en waarden veranderden in de jaren ’60.”

Het appartementengebouw aan de Square Saint-Louisstraat 255 ondergaat ingrijpende renovaties, ondanks dat er nog een huurder op de bovenste verdieping woont. De nieuwe eigenaar van het gebouw heeft herhaaldelijk geprobeerd hem te overtuigen om te vertrekken. (Verity Stevenson/CBC)

Boivin had op zijn beurt meer willen weten over de wereld van Osman. Een van de laatste twee boeken die hij aan het lezen was, was een boekwerk van 1800 pagina’s over de geschiedenis van Syrië. (De andere zat Londenhet onlangs opgegraven manuscript van de Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline).

Osman en een andere buurman, Greg Couture, die zich hebben aangesloten bij de strijd tegen de nieuwe huisbaas, worden genoemd in een kort overlijdensbericht voor Boivin dat deze week in Le Devoir is gepubliceerd. Er stond dat hij was overleden ‘nadat hij het slachtoffer was geworden van een zeer wrede herovering’.

Anne Dandurand, een auteur die ook in het overlijdensbericht wordt genoemd, zegt dat de twee nieuwe vrienden de last van de herovering voor haar oude vriend hebben verlicht.

“Het is de zilveren rand van dit hele ding, de solidariteit die eruit voortkwam”, zei Dandurand aan de telefoon.

Gaten in het plafond geboord

De problemen van de huurders begonnen kort nadat een bedrijf vertegenwoordigd door ene Tristan Desautels op 6 juli het vier verdiepingen tellende gebouw kocht.

Volgens een onderzoek van Radio-Canada dat in september werd gepubliceerd, begon Desautels de volgende dag hen te overtuigen om te vertrekken, waarbij hij slechts een maand huur als compensatie bood, ongeveer $ 600. In een telefoongesprek dat Osman opnam, vertelt Desautels hem dat het gebouw gevaarlijk is en dat hij op elk moment de brandweer kan bellen om ze met geweld te ontruimen.

Het lege appartement van Jean-Roch Boivin. (Verity Stevenson/CBC)

Toen Radio-Canada contact opnam, zeiden zowel de stad Montreal als de vorige eigenaar van het gebouw dat het gebouw in bewoonbare staat was en dat er geen evacuatie nodig was.

“Juridisch gezien is het intimidatie van de verhuurder jegens de huurder”, zegt Daniel Crespo Villareal, de advocaat die Osman heeft geholpen een klacht in te dienen wegens intimidatie en nalatigheid tegen Modela, het bedrijf waar Desautels voor werkt.

De zaken escaleerden op 8 augustus, toen Osman een man op het dak boven zijn hoofd gaten in zijn plafond hoorde boren. Hij klom het dak op en legde de man gekleed in bouwlaarzen en korte broeken vast op video, maar Radio-Canada kon hem niet identificeren. Water stroomde op zijn vloer en bed toen het de volgende ochtend regende.

Desautels stuurde niemand om de gaten te repareren totdat Radio-Canada drie weken later het appartement bezocht. Hij hing op toen een CBC-verslaggever hem dinsdag belde.

Jean-Roch Boivin in zijn appartement tijdens een interview in september met Radio-Canada. (Radio-Canada)

Osman zegt dat hij heeft geweigerd zijn appartement te verlaten ter ere van Boivin. Een laagje stof dat van de zware constructie door scheuren in de muren is gekomen, bedekt bijna elk oppervlak, zelfs in de kast. Een heleboel kleding en bezittingen worden in een koffer onder zijn bed opgeborgen om ze te beschermen. Osman weegt nog steeds zijn opties af nu zijn vriend er niet meer is.

Het leven daar was beangstigend, zei hij. Hij maakt zich zorgen over de structuur die zijn appartement overeind houdt nu zoveel van het gebouw – gebouwd rond 1885 – uit elkaar is gescheurd. De kou sijpelt zo makkelijk naar binnen.

“Het is ongemakkelijk, ik kan niet rusten”, zei hij.

De wooncrisis overleven

In een snel veranderende stad staan ​​de huizen van Square Saint-Louis stil in de tijd. De meeste gebouwen in Painted Ladies-stijl langs het park hebben hun oorspronkelijke Victoriaanse en Edwardiaanse kenmerken behouden: kleurrijke gevels, korte en sierlijke houten deuren, beschilderde tegels, borstweringen en torentjes.

Decennialang was het gebied een populaire plek voor kunstenaars en dichters, die op het plein schreven of eromheen woonden. In de zuidwestelijke hoek staat een buste van de dichter Émile Nelligan uit Quebec. De huurprijzen waren laag en eigenaren hielden hun eigendommen voor altijd.

Maar tegenwoordig staan ​​​​er verschillende te koop-borden met prijskaartjes van miljoenen dollars langs de straat.

Het plein is een populaire ontmoetingsplek voor mensen zonder woning, dankzij de centrale ligging in de wijk Plateau-Mont-Royal en de ruime ligging met grote eeuwenoude bomen die in de zomer voor schaduw zorgen.

Veel van de gebouwen rond Square Saint-Louis hebben architectuur uit de 19e eeuw. (Verity Stevenson/CBC)

Een voorbijlopende man keek op naar de dichtgetimmerde ramen van het gebouw en zei: ‘Ofwel, de carré Saint-Louis” (“Het vierkant is zeker veranderd”).

Stijgende prijzen voor huizen en huur en een leegstand in vrije val hebben geleid tot de verspreiding van gentrificatie in Montreal.

Alain Deschamps, een organisator van de Comité logement du Plateau Mont-Royaleen lokale huisvestingscommissie, zegt dat zijn groep wordt overspoeld door verzoeken om hulp en ze niet allemaal kan behandelen.

“Vooral dit jaar is absoluut het slechtste jaar sinds mensenheugenis”, zei Deschamps.

“Er is veel meer druk op verhuurders om te proberen mensen eruit te krijgen, om nieuwe huurders te vinden die meer huur betalen. En we zien meer huisuitzettingen, meer inbeslagnames, meer huurverhogingen… ongedierte, gebrek aan reparaties. Het is gewoon non-stop op dit moment.”

Dandurand zegt dat de managers van het nieuwe gebouw waar Boivin begin februari introk daarentegen wel aardig waren. Nadat hij maandenlang had geworsteld om een ​​woonruimte te vinden, boden ze hem een ​​gerenoveerde studio met een balkon aan voor iets minder dan zijn budget van $ 850 per maand.

Dandurand en Boivin werden 41 jaar geleden vrienden toen hij een van de boeken die ze schreef zo ​​leuk vond dat hij besloot haar te interviewen. Ze spraken elke dag ongeveer een uur aan de telefoon tot hij stierf.

“Ik heb me geen nanoseconde met hem verveeld en ik hoop dat hij hetzelfde voor mij voelde”, zei ze. “Het was een vreemde relatie, maar het was heel, heel, heel solide en we waren heel hecht.”

Boivin was briljant en vurig, zei ze. Hij hield van het leven en ‘stond altijd klaar om de uitdagingen aan te gaan’.

In zijn jeugd was hij het slachtoffer van homofobe aanvallen en politie-invallen in de homobars van de stad. “Zijn hele leven heeft hij voor zichzelf moeten vechten”, zei Dandurand.

Boivin, een fervent lezer, vertelde Dandurand dat het boek van Céline hem zuurstof had gegeven in het ziekenhuis na zijn hartaanval. Zijn tweede huis was de grote bibliotheek verderop in de straat, maar zijn kleine appartement van 10 vierkante meter zonder internet was als een warme en beschermende schil.

“Ook al was het klein, hij was er gelukkig”, zei ze.