Die Teuerung in Deutschland verharrt auf hohem Level en dürfte sich in den nächsten Monaten nur langsam abschwächen. Der Gipfel is aber wohl überschritten.

Die inflatie in Deutschland bleibt hoch. In februari lagen de Verbraucherpreise nach ersten Berechnungen des Statisticen Bundesamtes 8,7 Prozent over dem Level von vor onem Jahr. Damit blieb der erwartete Rückgang aus. Laat de prijs deutlich onder hen in oktober uitkomen Rekord van 10,4 prozent.

Volkswirte gehen davon aus, dass es bei den Preisen in diesem Jahr zu keiner durchgreifenden Entspannung kommen wird, auch wenn der Höhepunkt überschritten sein dürfte.

De Europäische Zentralbank versucht, de inflatie tijdens de Zinserhöhungen nach unten zu drucken. Ik ben in de zomer begonnen met het feit dat de Null-Zins-Politik verabschiedet en hat den Leitzins seitdem in rasantem Tempo fünfmal auf non 3 Prozent angehoben. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 2,5 Prozent. Für die nächste Zinssitzung im Mitte März hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde een weitere Anhebung een 0,50 Prozentpunkte in Aussicht gestellt.

Hoe meer zinsen in de klassieke Mittel, over inflatie als beklaagd. Der Mechanismus: Werd Kredite teurer, dann bremst das sowohl Konsum als auch Investitionen en damit die Nachfrage. Das dämpft tendenziell die Preise. Als die zinserhöhungen en de volledige wirkung entfalten, dauert es alldings. Als Faustregel verguld eine Dauer zwischen 12 en 18 Monaten.

Lange tijd kan de EZB de inflatie vor Zinserhöhungen zurückgeschreckt. Als de oorlog steeds groter wordt, kunnen de hoge inflatiecijfers voor een groot deel stijgen. De oorlogskwesties in Irrtum – was een dem Überfall Russlands auf die Ukraine liegt, der die Energiepreise zeitweise in schwindelerregende Höhen getrieben hatte.

“Wirkung nimmt zu”

Nach van een van de meest waarschijnlijke verschijnselen die we kennen, is de inflatie in de heersende Monaten en Fahrt verliert – vor allem deshalb, weil der Preisdruck bij der Energie nachlässt. Doch das Ziel der EZB von einer allgemeinen Preissteigerung in Höhe von 2 Prozent in der Eurozone ist wohl noch long nicht erreicht. Die Bundesregierung rechnet für Deutschland im Jahresschnitt mit einer Inflationrate von 6 Prozent. Zur Einordnung: Im vergangen Jahr hatte the Inflation rate mit duurschnittlich 7,9 Prozent den hochsten Stand seit Gründung der Bundesrepublik erreicht.

Nach Einschätzung der EZB beginnen die Zinserhöhungen mittlerweile zu wirken. Der Inflationsdruck bei Energie en bei Lebensmitteln dürfte ziemlich deutlich zurückgehen, zei EZB-Chefvolkswirt Philip Lane. De preisdämpfende Wirkung des Straffungskurses werde mit der Zeit immer starker. “Jeden Monat, jedes Quartal werd mehr und mehr Menschen mit dem neuen Zinsumfeld konfrontiert und so nimmt die Wirkung der Geldpolitik zu”, aldus Lane.

Derzeit kreeg de EZB davon aus, dass do Inflation in der Eurozone bis Ende des Jahres auf 3,6 Prozent sinkt. Totdat het jaar 2025 doorgaat tot 2-prozent-Ziel erreicht sein. Die Notenbank zal uw volgende Zinssitzung op 16 maart een nieuwe prognose geven. Lane deutete an, dass do Inflations projektionen dann womöglich etwas niedriger ausfallen könnten as bisher.

Allerdingen droht nun ein anderes Probleem: hohe Tarifabschlüsse. Angesichten van kräftigen Inflatie veroorzaakte inflatie, deutliche Lohnerhöhungen durchzusetzen. In Deutschland fordern sie beispielsweise 10,5 Prozent mehr Geld für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Bei der Bahn zal de Gewerkschaft EVG für die meisten Mitarbeiter eine Steigerung von mehr as zwölf Prozent erreichen. Die Frage ist, ob nun eine Preis-Lohn-Spirale einsetzt. Een aantal kenmerken die kunnen worden gebruikt, is dat de persoonlijke kosten van de verschillende wegen hoger zijn dan de prijs die wordt betaald om de kosten te verlagen.

“Zweitrundeneffekte auf die Preise sind absehbar”, heißt es im aktuellen Monatsbericht der Bundesbank. “Sie trage dazu bei, dass the Inflationrate über einen längeren Zeitraum deutlich über dem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent für den Euroraum bleiben wird.” Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, van wie de EZB-Rat sitzt, betonte im Interview mit ntv, dass de Notenbank trotz dieser Zweitrundeneffekte nicht mit einer Preis-Lohn-Spirale rechne. “Die Arbeitnehmer sind durch drie Jahre negatieve Reallohnentwicklungen gegangen”, zei ik in Interview mit ntv. Die actieve Lohnforderungen seien deshalb nachvollziehbar.