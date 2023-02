Geisterfahrer auf A 94 verursacht Unfall mit einem Toten

Ein Geisterfahrer hat auf der Bundesautobahn A 94 bei Winhöring im Landkreis Altötting in Oberbayern einen Unfall mit einem Toten verursacht. Der Geisterfahrer kollidierte am Sonntagabend frontal mit einem Fahrzeug, dessen 34-jährige Fahrerin nach Angaben der bayerischen Polizei noch an der Unfallstelle starb. Die Beifahrerin des Getöteten wurde schwer verletzt.

Zwei weitere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Der 38-jährige Geisterfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw aus noch nicht bekannter Ursache am Kreuz Altötting auf die A 94. Nach Angaben der Polizei war er auf der Spur München in die falsche Richtung Richtung Passau gefahren.