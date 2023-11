Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet – Kind befreit | NDR.de – Nachrichten

Stand: 5. November 2023 14:50 Uhr Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen endete nach mehr als 18 Stunden. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Flughafens fuhr, sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Ein bewaffneter Mann habe am Samstag gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Flughafens gefahren, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei. Der Mann schoss zweimal in die Luft, nachdem er den Bereich betreten hatte. Außerdem warf er zwei brennende Flaschen aus dem Auto, „irgendeine Art Molotow-Cocktails“, sagte Gerbert. Es entstand kein Schaden und die Flughafenfeuerwehr konnte die Brandsätze löschen. Der Mann blieb auf dem Vorfeld neben einer Passagiermaschine der Turkish Airlines stehen. Bilder vom Flughafen zeigten am Samstag eine beschädigte Absperrung, durch die der Mann offenbar gerast war. Die Ehefrau des Mannes hatte zuvor bei der Landespolizei Anzeige wegen möglicher Kindesentführung erstattet.

Hintergrund scheint ein Sorgerechtsstreit zu sein

Die Polizei geht davon aus, dass ein Sorgerechtsstreit der Hintergrund der Geiselnahme war. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich das Mädchen, mit dem der 35-Jährige zusammen war, am Samstag bei ihrer Mutter in Stade auf. Nach Angaben der Polizei in Stade entriss der 35-Jährige aus Buxtehude am Samstagabend gegen 19.20 Uhr die vierjährige Tochter der Mutter gewaltsam. Dabei soll er mehrfach in die Luft geschossen haben. Anschließend soll er nach Hamburg gefahren sein – und dort auf das Rollfeld des Flughafens.

Der Flugbetrieb bleibt ausgesetzt

Am Sonntagmorgen schrieb die Hamburger Polizei auf X (ehemals Twitter), dass der Flugbetrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt bleibe. Die Polizei bittet Passagiere, vorerst nicht zum Flughafen zu reisen. Das Gebiet ist weitgehend abgesperrt. Der Flughafen kann weder erreicht noch betreten werden; Die S-Bahn bedient den Flughafen nicht. Der Der Flughafen Hamburg empfiehlt seinen Passagieren auf seiner Website, den Status ihres Fluges im Auge zu behalten und sich bei Bedarf an ihre Fluggesellschaft zu wenden. Am Sonntag waren bis 11 Uhr bereits 126 Flüge gestrichen. Den ganzen Tag über könnte es zu Flugausfällen und Verspätungen kommen. Nach Angaben des Flughafens wurden am Samstagabend sechs Abflüge und vier Ankünfte gestrichen. 17 ankommende Flugzeuge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. Insgesamt waren 3.200 Passagiere betroffen. Für Sonntag waren ursprünglich insgesamt 286 Flüge mit rund 34.500 Passagieren geplant. Wie viele davon tatsächlich stattfinden können, ist laut Flughafen unklar.

Flughafen geräumt, Flugzeuge evakuiert

Das Flugzeug auf dem Vorfeld, unter dem der Mann sein Auto geparkt hatte, wurde evakuiert. Später wurde der Flughafen vollständig geräumt, ein großer Bereich abgesperrt und auch die letzten auf dem Rollfeld stehenden Flugzeuge evakuiert. Die Passagiere der evakuierten Flugzeuge wurden in ein nahegelegenes Hotel gebracht. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Auch für Dritte sieht die Polizei keine akute Gefahr.

Der Flughafen sieht keine Mängel bei der Sicherung des Geländes

Trotz der Geiselnahme auf dem Vorfeld des Flughafens sieht der Hamburger Flughafen keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes. „Die Sicherung des Geländes entspricht allen gesetzlichen Anforderungen und geht weit darüber hinaus“, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag. Angesichts der Größe des Flughafens könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass „ein hochkrimineller, unbefugter Zutritt zum Sicherheitsbereich unter Einsatz roher Gewalt erfolgen könnte“.

Dieses Jahr gab es bereits zwei Zwischenfälle am Flughafen

Der Hamburger Flughafen war bereits im Oktober geschlossen worden, damals jedoch wegen einer… Es droht ein Anschlag auf ein Flugzeug von Teheran nach Hamburg. Im Juli trafen sich Klimaaktivisten der Gruppe Last Generation Der Hamburger Flughafen lag stundenlang lahm, als sie mit Fahrrädern das Gelände betraten.

Polizeigewerkschaft fordert besseren Schutz der Flughäfen

Angesichts der Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, mit Nachdruck einen besseren Schutz der Flughäfen gefordert. „Es ist schwer zu vermitteln, dass beispielsweise Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert sind und unsere Flughäfen als Hochsicherheitsbereiche von den Betreibern vernachlässigt werden“, sagte Teggatz am Sonntag. Die Politik unternimmt nicht genug, um die Betreiber zu mehr Schutz zu zwingen. „Ich vermisse auch eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser“, sagte Teggatz. „Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft dazu, die Sicherheitsmaßnahmen so weit zu erhöhen, dass solche Vorfälle einfach nicht mehr passieren können.“

