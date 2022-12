Geiselgesandter für Whelan: „Paul, wir kommen für dich“

Russland behandelt Whelans Fall anders, weil er wegen Spionage in Russland angeklagt wurde, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Sonntag in „Fox News Sunday“.

Kirby bezeichnete diese Anklagen als „Schein“, sagte aber, es gebe „einfach keine Möglichkeit“, ihn nach Hause zu bringen.

Die Verwaltung sagte, sowohl Griner als auch Whelan seien zu Unrecht inhaftiert worden.

Carstens teilte weitere Details über Griners Heimflug aus Russland mit: Der Basketballprofi verbrachte etwa zwei Drittel des 18-stündigen Fluges mit Reden, sagte er. Griner sprach „ausführlich“ über ihre Tortur, sagte Carstens, obwohl er sich weigerte, mehr darüber zu sagen, was sie ihm erzählte.

„Ich hatte den Eindruck, dass dies eine intelligente, leidenschaftliche, mitfühlende, bescheidene, interessante Person ist, eine patriotische Person, aber vor allem – authentisch“, sagte Carstens. „Ich hasse die Tatsache, dass ich sie auf diese Weise treffen musste. Aber ich fühlte mich tatsächlich gesegnet, dass ich die Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen.“

Carstens habe am Freitag auch mit Whelan gesprochen, sagte er. Der Gesandte sagte, die Verwaltung müsse „unsere Karten nahe an der Brust halten“, was die Möglichkeiten betrifft, Whelan nach Hause zu bringen, bestätigte aber, „es gibt immer Karten“.

Als Reaktion auf die Kritik an der Freilassung von Bout bemerkte Kirby, dass Bout bereits 2029 aus dem Gefängnis entlassen werden sollte.

Bout, der 2008 festgenommen wurde, erhielt den Spitznamen „Händler des Todes“ für seine Rolle bei der Lieferung von Waffen an Kriegsparteien, unter anderem im ersten und zweiten liberianischen Bürgerkrieg, bei dem 250.000 Menschen ums Leben kamen.

„Wenn Mr. Bout beschließt, zu seiner vorherigen Arbeit zurückzukehren, werden wir alles tun, was wir tun müssen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen und unsere Interessen zu schützen“, sagte Kirby in ABCs „This Week“.

Wenn Mitglieder des Kongresses den Umgang der Biden-Regierung mit dem Tausch untersuchen, wird die Verwaltung kooperieren und „so entgegenkommend sein, wie wir es absolut können“, sagte Kirby.

Griner, ein WNBA-Star und zweimaliger Olympiasieger, wurde in Russland inhaftiert – zuletzt in einer Strafkolonie – nachdem er im Februar auf einem Moskauer Flughafen festgenommen worden war. Vor Gericht gab sie zu, bei ihrer Ankunft im Land Vape-Patronen mit Cannabisöl in ihrem Gepäck zu haben, behauptet jedoch, dass sie keine kriminellen Absichten hatte und die Patronen versehentlich eingepackt hatte.

Whelan, ein Sicherheitsbeauftragter eines Unternehmens, wurde im Dezember 2018 wegen Spionage festgenommen und im Juni 2020 zu 16 Jahren Haft in einem russischen Gefängnis verurteilt.