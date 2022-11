Geht Lego am Cyber ​​Monday in den Sale?

Der Cyber ​​Monday ist nicht nur für Rabatte auf Technik gedacht – auch Spielzeug und Spiele können große Preisnachlässe erhalten. Wenn Sie nach einem schicken Lego-Bausatz gesucht haben, ist jetzt die Zeit gekommen, den Sprung zu wagen.

Lego ist nicht nur etwas für Kinder – es gibt Sets für alle Altersgruppen, vom jungen Bauanfänger bis zum erfahrenen Erwachsenen. Und es gibt Sets, die auf beliebten Franchises wie Star Wars, Marvel, Harry Potter, Disney und mehr basieren.

Die großzügigsten Black-Friday-Rabatte auf Lego in diesem Jahr gibt es von Amazon, Walmart und Best Buy in den USA sowie Amazon und Argos in Großbritannien. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob etwas ein Schnäppchen ist, dann können Sie den angegebenen Preis mit der UVP auf der Lego-Website vergleichen.

Brauchen Sie wirklich noch weitere Überzeugungsarbeit? Hier sind die besten Angebote, die wir an diesem Cyber ​​Monday für Lego in den USA und Großbritannien gefunden haben.

Die besten Cyber ​​Monday Lego-Angebote in den USA

Lego Marvel Guardians of the Galaxy Adventskalender 2022 1 Von: Walmart War: 44,99 $ Jetzt:

24,22 $

($20,77 Rabatt) Auf der Suche nach einer Alternative zu einem Schokoladen-Adventskalender? Dieses Lego One verfügt über 24 Türen mit Minifiguren, Versatzstücken und mehr aus einem der beliebtesten MCU-Filme, Guardians of the Galaxy. Lego Harry Potter Hof 2 Von: Walmart War: 49,99 $ Jetzt:

39,99 $

($10 Rabatt) Dieses Set ist perfekt für alle Fans der Zauberwelt. Inspiriert von Harry Potter und dem Gefangenen von Askaban, zeigt es den Hof von Hogwarts und Figuren von Harry Potter, Hermine Granger, Sirius Black und Seidenschnabel. Lego Architecture Collection: Das Weiße Haus-Set 3 Von: Best Buy War: 99,99 $ Jetzt:

79,99 $

($20 Rabatt) Wenn Sie etwas für ernsthafte Baumeister suchen, enthält dieses Set 1.483 Teile mit Räumen, darunter die Executive Residence, der Westflügel, der Ostflügel und die verbindenden Kolonnaden des Weißen Hauses sowie der Rosengarten und der Jacqueline-Kennedy-Garten. Lego Minecraft Skelett-Dungeon-Set 4 Von: Walmart War: 34,99 $ Jetzt:

27,99 $

($7 Rabatt) Dieses Minecraft Skeleton Dungeon-Set enthält den Höhlenforscher, drei Skelette und drei Biome. Diese Ersparnis am Cyber ​​Monday bringt es auf nur 27 $. Lego Disney Encanto Das Madrigal-Haus-Set 5 Von: Walmart War: 49,99 $ Jetzt:

39,99 $

($10 Rabatt) Dieses Set ist perfekt für Fans von Encanto. Es enthält 3 Ebenen, eine sich drehende Wetterfahne, ein Bett zum Umdrehen sowie die Spielfiguren Abuela und Mirabel. Walmart hat den ursprünglichen Preis um 10 $ gesenkt. Lego Harry Potter Adventskalender 6 Von: Walmart War: 44,99 $ Jetzt:

28,79 $

($16,20 Rabatt) Bringen Sie einen Hauch von Magie in die Weihnachtszeit mit diesem Harry-Potter-Lego-Adventskalender, der ikonische Artikel aus dem Franchise sowie Minifiguren von Harry Potter, Sirius Black, Lord Voldemort und mehr enthält. Diese Ersparnis am Cyber ​​Monday ist groß. Lego Star Wars Das Kind Baby Yoda Figur 7 Von: Amazon War: 89,99 $ Jetzt:

71,99 $

(20% Rabatt) Das Kind ist ein Grundnahrungsmittel der Star Wars-Serie, also warum nicht diese entzückende Figur in Lego-Form nachbauen? Dies ist nicht der niedrigste Preis, den wir gesehen haben, aber 20 % Rabatt sind immer noch ein anständiges Angebot.

Die besten Cyber ​​Monday Lego-Angebote in Großbritannien

Lego Star Wars Der mandalorianische Starfighter 1 Von: Argos War: 55,00 £ Jetzt:

35,00 £

(£20 Rabatt) The Mandalorian ist eine der besten Star Wars-Live-Action-Serien, also entlasten Sie einige der besten Momente von Mando mit diesem Lego Starfighter, der derzeit den größten Cyber ​​Monday-Rabatt bei Argos hat. Lego Marvel Shuris Sunbird Black Panther-Set 2 Von: Amazon War: 44,99 £ Jetzt:

£27,99

(38 % Rabatt) Feiern Sie den neuesten Marvel-Film mit diesem Black-Panther-Set, das ein Schiff mit Flügeln, Schützen und einem Cockpit sowie drei Minifiguren enthält. Lego Marvel Baby Groot-Set 3 Von: Argos War: 45,00 £ Jetzt:

30,00 £

(£15 Rabatt) Erwecken Sie Baby Groot mit diesem Lego-Set zum Leben, das derzeit eine große Ersparnis von Argos für Cyber ​​​​Monday hat. Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set 4 Von: Argos War: 60,00 £ Jetzt:

40,00 £

(£20 Rabatt) Obwohl dieser Rabatt nicht so groß ist, wie Argos behauptet, ist dies immer noch der beste Preis für dieses Sonic-Set, das die kultigste Bühne aus dem Franchise enthält. Muss schnell los! Lego Harry Potter Adventskalender 5 Von: Walmart War: 44,99 $ Jetzt:

28,79 $

($16,20 Rabatt) Bringen Sie einen Hauch von Magie in die Weihnachtszeit mit diesem Harry-Potter-Lego-Adventskalender, der ikonische Artikel aus dem Franchise sowie Minifiguren von Harry Potter, Sirius Black, Lord Voldemort und mehr enthält. Diese Ersparnis am Cyber ​​Monday ist groß. Lego City Great Vehicles Mobilkran-Set 6 Von: Amazon War: 39,99 £ Jetzt:

£23,39

(42 % Rabatt) Dieses Lego-Bauset enthält einen Kranwagen mit sechs Rädern, der mit einem funktionierenden Ausleger, Auslegern und einem Windensystem geliefert wird. Dieses Black Friday-Angebot senkt den Preis auf unter 25 £. Lego Technic McClaren-Modell 7 Von: Amazon War: 44,99 £ Jetzt:

£23,79

(47 % Rabatt) Diese Nachbildung eines McLaren Senna GTR verfügt über zweiflügelige Türen, einen V8-Motor mit beweglichen Kolben und ein Rad auf der Oberseite, um ihn zu steuern. Dieser Cyber ​​Monday-Rabatt ist großzügig. Lego Duplo Lebkuchenhaus-Spielzeug des Weihnachtsmanns 8 Von: Amazon War: 29,99 £ Jetzt:

£17,99

(40% Rabatt) Wenn Sie jüngere Baumeister im Haus haben (ab zwei Jahren), dann hat dieses festliche Lebkuchenhaus-Duplo-Set eine ordentliche Cyber-Monday-Ersparnis.

