Geht den Bauern kale das Wasser aus?

Die lange Zeit der Trockenheit hat den spaans Erdbeeranbau zum Politikum werden gelast. Die Bauern zapfen das Grundwasser en – mit verheerenden Folgen für die Umwelt.

Zomertijd is Erdbeerzeit. Ab Mai, spätestens ab Juni, is de Erdbeere überall: in Cocktails, auf Kuchen, über dem Vanilleeis of een infach gezuckert und mit Rahm in een eigen Schüssel. En den Wochenenden unternehmen Familien Ausflüge aufs Land, um die roten Früchte selbst kiloweise zu pflücken.