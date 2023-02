Geht auch ohne Vitaminpillen (nd-aktuell.de)

Frisch gepresster Orangensaft ist lecker, aber für eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C nicht unbedingt notwendig. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Blutergüsse, entzündetes Zahnfleisch, schmerzende Gelenke: Früher war Skorbut unter Seefahrern eine schwere, oft tödliche Plage. Nach monatelanger einseitiger Ernährung litten viele Seeleute unter einem chronischen Vitamin-C-Mangel, der schlimme Folgen hatte. Mitte des 18. Jahrhunderts knackten zwei Skorbutpatienten den Jackpot: Sie waren die Glücklichen, die in einer Versuchsreihe des schottischen Arztes James Lind täglich zwei Orangen und eine Zitrone zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung bekamen . Auch die zehn weiteren erkrankten Teilnehmer erhielten zusätzliche Rationen wie Essig, Apfelwein, verdünnte Schwefelsäure und Meerwasser. Aber die Orangenfresser waren die einzigen, die sich schnell erholten. Damit war klar: Zitrusfrüchte heilen Skorbut.

Erst später fanden Mediziner heraus, dass die wundersame Wirkung der mediterranen Früchte auf ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt beruhte. Zitrusfrüchte verdanken einen Teil ihres unverwüstlichen Rufs als gesunde Vitamin-C-Bombe diesem historischen Hintergrund. Kommt man fit und erkältungsfrei durch den Winter, wenn man Berge von Orangen kaut? „Das ist völliger Quatsch“, sagt Ernährungsexpertin Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Es bringt nichts, mehr Vitamin C zu sich zu nehmen, als man braucht: Überschüssige Mengen werden einfach vom Körper ausgeschieden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Stoff in hohen Dosen vor Erkältungen schützt. Anfällig für eine Ansteckung wird man nur, wenn man unterversorgt ist. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sind die meisten Deutschen jedoch gut mit Vitamin C versorgt.

„Das Wichtigste für das Immunsystem ist eine abwechslungsreiche, energieangepasste Ernährung“, sagt Astrid Donalies von der DGE. Die Ernährungsberaterin empfiehlt eine bunte, pflanzliche Auswahl an Lebensmitteln, insbesondere Gemüse, Obst und Vollkornprodukte. „Es geht nicht nur um Vitamine, sondern auch um Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und vieles mehr.“ Außerdem solltest du weder zu viele noch zu wenige Kalorien zu dir nehmen, denn beides ist auf Dauer nicht gut für das Immunsystem. Beim Gemüseeinkauf ist es sinnvoll, auf saisonale und regionale Produkte zu setzen. Sie sind nicht nur nachhaltiger und oft günstiger, sondern auch vitaminreicher: Bei grünem Salat beispielsweise sinkt der Vitamingehalt bei längerer Lagerung schnell ab.

Wer denkt, dass nur Vitamin C und ein paar andere Stoffe wichtig für die körpereigene Abwehr sind, der irrt. „Fast alle Vitamine und Nährstoffe haben einen Job im Immunsystem“, sagt Ernährungswissenschaftlerin Kristina Norman vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Das bedeutet nicht, dass Multivitamintabletten notwendig sind: Der durchschnittliche Deutsche ist mit den meisten Nährstoffen ausreichend versorgt. Vitamin D, Calcium, Folsäure und Jod sind laut Bundesinstitut für Risikobewertung die einzigen Bereiche, in denen es Hinweise gibt, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen – etwa ältere Menschen – die Zufuhrempfehlungen der DGE nicht erfüllen. Aber auch das ist keineswegs mit einem Mangel gleichzusetzen: Die Empfehlungen enthalten „Sicherheitsmargen“, dh sie liegen über dem durchschnittlichen Bedarf in der Bevölkerung. Da eine Überversorgung mit Vitaminen schädlich sein kann, sind Multivitaminpräparate immer mit Vorsicht zu genießen. „Wenn Sie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel für Knochen und dann Multivitamintabletten einnehmen, könnten Sie schnell eine Überdosis bekommen“, sagt Norman. Bei normaler Kost hingegen kann es zu keiner „Vitaminvergiftung“ kommen – auch nicht, wenn man gleich mehrere Möhren auf einmal isst.

Vitamin D, wichtig für harte Knochen und ein gesundes Immunsystem, wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Tatsächlich kamen DGE-Wissenschaftler in einem Review zu dem Schluss, dass eine gute Versorgung mit dem Stoff vor Atemwegserkrankungen schützen kann. Das ist insofern besonders bemerkenswert, als gemessen an Blutwerten fast 60 Prozent der Bevölkerung nicht optimal mit Vitamin D versorgt sind. Besonders im Winter kann es zu Engpässen kommen: Hierzulande reichen die Sonnenstrahlen in der kalten Jahreszeit nicht aus damit der Körper ausreichend Vitamin D über die Haut produzieren kann. Und über die Nahrung bekommt man meist nur wenig von dem Stoff. Ist es also nicht gut, zumindest im Winter entsprechende Mittel zu nehmen? Wegen der Gefahr von Überdosierungen ist die DGE zurückhaltend und empfiehlt solche Präparate nur, wenn auf natürlichem Weg keine ausreichende Versorgung geschaffen werden kann. Da die Haut mit zunehmendem Alter weniger Vitamin D produziert, kann dies bei Senioren der Fall sein.

„Ich würde empfehlen, Ihren Vitamin-D-Spiegel von Ihrem Arzt überprüfen zu lassen“, sagt Norman. „Das ist es wert.“ Eine leichte Unterversorgung kann eventuell durch Lebensmittel ausgeglichen werden: So gibt es zum Beispiel Pilze, die mit UV-Licht bestrahlt wurden und viel Vitamin D enthalten. Auch fetter Fisch wie Lachs oder Hering, Eier, Margarine und Milchprodukte enthalten den Stoff . Bei größeren Defiziten kann ein Präparat in geeigneter Dosierung verschrieben werden.

Die alleinige Einnahme von Vitamin D ist nicht immer problemlos. „Die Substanz beeinflusst den Hormonstoffwechsel“, sagt Angela Clausen. »Gerade bei Kindern muss man aufpassen.« Außerdem kann es zu Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten wie etwa Herzglykosiden kommen. „Deshalb ist es immer besser, vorher mit dem Arzt zu sprechen.“ Allerdings sieht sie bei einer maximalen Dosierung von 20 Mikrogramm pro Tag keine größeren Gefahren – allerdings nur bei gesunden Erwachsenen.

Gleiches gilt für andere Nahrungsergänzungsmittel wie Zink oder Selen: Sie machen nur Sinn, wenn eine Unterversorgung vorliegt. „Die Studienlage reicht nicht aus, um solche Mittel generell in höheren Dosen zu empfehlen – etwa zur Abwehr von Infektionen“, sagt Ernährungswissenschaftler Norman. Dies gilt nicht für Schwangere, chronisch Kranke und Säuglinge.

Es gibt jedoch Dinge, die Sie natürlich tun können. Inzwischen ist klar, dass das Darmmikrobiom unter anderem eine große Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern spielt. „Daher ist es wichtig, den Darm in Bewegung zu halten und gut zu pflegen“, sagt DGE-Experte Donalies. Neben Ballaststoffen, beispielsweise aus Hülsenfrüchten, empfiehlt sie fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Sauermilchprodukte: Laut einer Studie der Stanford University erhöht eine Ernährung, die viel fermentierte Lebensmittel enthält, die Vielfalt des Mikrobioms. Umgekehrt leidet die Darmflora auf Dauer unter einer zuckerreichen Ernährung – ein Grund, die Kekssaison auf wenige Wochen zu begrenzen.