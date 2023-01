Gehorsam wohl kein Maßstab: Welche Hunderasse ist die klügste?

Border Collies, Pudel, Schäferhunde – mehrere Hunderassen genießen den Ruf einer besonders starken Intelligenz. Einige Ranglisten und Wettbewerbe haben einen klaren Gewinner in der Frage. Laut einem Experten ist es jedoch nicht so einfach.

Hunde liegen im Trend. Niemand weiß genau, wie viele es in Deutschland sind, aber eines ist klar: Es werden immer mehr. Im Corona-Jahr 2020 ist der Verkauf von Hunden laut Verband Deutscher Hunde um 20 Prozent gestiegen. Die beliebtesten Hunderassen in Deutschland sind: der Deutsche Schäferhund, der Dackel und der Deutsch Drahthaar.

Ob groß oder klein, langhaarig oder kurzhaarig – die Vorlieben von Hunden sind sehr unterschiedlich. Was viele Menschen jedoch eint, ist der Wunsch nach einem Hund, mit dem sie Spiele spielen und Kommandos beibringen können. Und das nicht ohne Grund: Studien zeigen, dass Hunde Gesten besonders gut erkennen und Hinweisen des Menschen folgen können. In entsprechenden Experimenten schnitten sie meist besser ab als Wölfe, Schimpansen oder sogar Kleinkinder.

Aber welcher Hund ist der klügste? Die Intelligenz von Hunden wird mindestens seit 1976 erforscht, verschiedene Medien berichteten kürzlich über eine Studie, deren Ergebnisse angeblich zeigen, dass die belgische Schäferhund-Variante Malinois die intelligenteste Hunderasse der Welt ist. Bei der Beantwortung dieser Frage ist bis heute das Ranking des US-Psychologieprofessors Stanley Coren aus dem Jahr 1994 beliebt.

Border Collies gelten als besonders intelligente Hunde

Coren fragte 208 Hundewettbewerbsrichter, welche Rasse ihrer Meinung nach die intelligenteste sei. Der Border Collie belegte den ersten Platz, dicht gefolgt vom Pudel und dem Deutschen Schäferhund. Aber macht ein solches Vorgehen Sinn? Nur bedingt, sagt Sven Wieskotten zu ntv.de, selbstständiger Biologe im Bereich Tierhaltung und Tiertraining.

„Die Liste spiegelt die Trainierbarkeit und den Gehorsam der Hunde wider, die durch lange Selektion und Co-Evolution entstanden sind. Das greift allerdings zu kurz“, sagt Wieskotten. „Intelligenz ist nicht nur mit Lernfähigkeit gleichzusetzen. Vielmehr ist sie die Gesamtheit unterschiedlich ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten. Dazu gehören beispielsweise Fähigkeiten zur Lösung sprachlicher, mathematischer und sinnorientierter Probleme.“

Tatsächlich rührt der Ruf des Border Collies, ein besonders intelligenter Hund zu sein, nicht nur von Corens Liste her. 1999 wurde der Border Collie Rico mit seinem Auftritt bei „Wetten dass…?“ deutschlandweit bekannt. bewies, dass er 77 verschiedenen Wörtern Objekte zuordnen konnte. Laut seinem Herrchen konnte sich der 2019 verstorbene Border Collie Chaser sogar 1022 verschiedene Wörter merken und bei der sogenannten „Smart Dog Challenge“ der Universität Budapest im Jahr 2021 schafften es sechs Border Collies unter die letzten sechs Hunde.

„Border Collies sind beim Lernen und Kommunizieren definitiv ganz vorne mit dabei“, sagt Wieskotten. „Allerdings ist Intelligenz bei Hunden ein Begriff, den wir aus menschlicher Sicht zu sehr verwenden.“ Ein Hund ist im Allgemeinen nicht intelligent, wenn er gut auf die Befehle seines Herrn hört. In anderen Bereichen – etwa dem alleinigen Überleben in freier Wildbahn – würden ganz andere Hunderassen am besten abschneiden, so der Experte.

dumme hunde? Eher hartnäckig

Was bei vermeintlich besonders intelligenten Hunderassen wie dem Border Collie oder dem Deutschen Schäferhund zu beachten ist, gilt umgekehrt auch für allgemein als weniger intelligent geltende Hunde. In Corens Rangliste belegten der Afghanische Windhund, die Englische Bulldogge und der Chow-Chow den letzten Platz. Das sagt Experten zufolge jedoch wenig über ihre Intelligenz aus, sondern könnte eher Ausdruck einer gewissen Sturheit sein.

„Ich könnte auch fragen: Was ist intelligenter? Dem Herrchen immer opportunistisch nachzuhecheln, damit man irgendwie an sein Leckerli kommt oder einfach in der Ecke warten, bis das Leckerli von alleine kommt?“ sagt Wieskotten. „Das ist natürlich auch ein Zeichen von Intelligenz: dass man einfach abwartet und weiß, dass man sein Essen sowieso bekommt.“

Wer über die Anschaffung eines Hundes nachdenkt, sollte sich fragen, was er sich vom Zusammenleben erhofft. Für jemanden, der einen Hund möchte, der viele Kommandos lernen kann, ist ein Border Collie wahrscheinlich eine gute Wahl. Wenn Sie sich einen besonders ruhigen Begleiter oder einen Wachhund wünschen, werden Sie vielleicht mit einem anderen Hund an Ihrer Seite glücklicher.

„Uns Menschen ist es ganz ähnlich: Wir haben zum Beispiel brillante Mathematiker, die internationale Preise gewinnen, aber sozial und fachlich noch Luft nach oben haben“, sagt Wieskotten. „Dann haben wir einen Handwerker, der vielleicht sozial viel besser ist als der Mathematiker. Verallgemeinern – er ist intelligent, er ist nicht intelligent – ​​ist schwierig.“

Übrigens: Intelligenz im Tierreich hat nichts mit der Größe des Gehirns zu tun. Kapuzineraffen, die mit menschlichem Training Telefone oder Mikrowellenherde bedienen können, tragen nur 50 Gramm Gehirn in ihrem Kopf. Wale haben bei weitem das schwerste Gehirn aller Lebewesen. Ihr Gehirn wiegt etwa das Sechsfache eines Menschen. Es ist jedoch nicht bekannt, dass sie sechsmal so intelligent sind wie Menschen.