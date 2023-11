Gehirnforschung zum Thema Kreativität: „Die schlechtesten Ideen entstehen beim Gruppen-Brainstorming“

Wer ein Problem clever lösen oder etwas Künstlerisches schaffen will, braucht kreative Ideen. Aber woher kommen sie? Der Neurowissenschaftler Rex Jung erforscht seit Jahren Kreativität an der University of Albuquerque.

ZEITmagazin ONLINE: Falls unser Gehirn Wenn es ein Gemälde wäre, welcher Teil wäre die Leinwand und welcher Teil wäre der Pinselstrich, der etwas Kreatives schafft?

Rex Jung: Ich würde sagen: Das Gehirn ist die Leinwand und unsere Erfahrung ist der Pinselstrich, mit dem wir diese Leinwand zum Leben erwecken und darauf etwas Einzigartiges schaffen können.