Gehirnerschütterung in der Rugby-Liga: James Graham, Stevie Ward, Tyrone McCarthy, Greg Burke und Tom Johnstone über Erfahrungen | Nachrichten aus der Rugby-Liga

Der frühere Stürmer von St. Helens, James Graham, sprach im Rahmen einer Gesprächsrunde, an der auch Stevie Ward, Tom Johnstone, Tyrone McCarthy und Greg Burke teilnahmen; Sehen Sie sich die Diskussion am 2. Februar auf Sky Sports News an

James Graham glaubt, dass ein Kulturwandel in der Rugby-Liga erforderlich ist, wenn der Sport die Probleme rund um Gehirnerschütterungen in den Griff bekommen soll.

Der ehemalige Nationalstürmer von Großbritannien und England erlitt in seiner 17-jährigen Spielerkarriere an diesen Küsten und in Australien über 100 Gehirnerschütterungen und engagiert sich seit seinem Rücktritt stark für Kampagnen zur Sensibilisierung für Kopfverletzungen und deren Langzeitfolgen.

Sprechen im Rahmen von a Sky Sportnachrichten In einem Gespräch am runden Tisch mit vier anderen aktuellen und ehemaligen Spielern enthüllte Graham, wie ein MRT-Scan eine Verringerung des Volumens eines Bereichs seines Gehirns und dunkle Flecken auf einer Seite gezeigt hatte, von denen die Ärzte glauben, dass sie durch wiederholte Gehirnerschütterungen verursacht wurden, und möchte dies ändern von denen geleitet werden, die den Sport ausüben und trainieren.

„Wir legen großen Wert auf Sieger- und Leistungskultur, wir legen keinen Wert auf Gesundheitskultur“, sagte Graham. „Es ist vielleicht nur ein kleines Zünglein an der Waage zugunsten des Gesundheitsaspekts des Sports.

„Gehirnerschütterung beschäftigt derzeit jeden, der mit dem Sport zu tun hat. Es ist alles sehr schön und gut, dass die besten Neurologen der Welt uns über die Gefahren einer Gehirnerschütterung und das Weiterspielen informieren.

„Aber aus Sicht der Spieler und Athleten kennen wir den Druck, der damit einhergeht, und die Opfer, die wir gebracht haben.

„Es geht darum, viele Stakeholder des Spiels mit uns zusammenzubringen.“

James Graham ist ein Verfechter des Gehirnerschütterungsbewusstseins geworden, seit er sich vom Spielen zurückgezogen hat

Unter der Leitung von Stevie Ward, dem ehemaligen Kapitän der Leeds Rhinos, der im Alter von 27 Jahren aufgrund der Folgen einer Gehirnerschütterung aufgeben musste, nahmen an der Diskussion der frühere irische Nationalspieler Tyrone McCarthy, der aktuelle Flügelspieler der Catalans Dragons, Tom Johnstone, und Greg Burke teil, der jetzt für Barrow, den Betfred Championship-Klub, spielt Raiders sowie Graham.

Prop Burke, der die Heimatvereine Wigan Warriors, Widnes Vikings und Salford Red Devils in der Betfred Super League vertrat, erinnerte sich, dass eine Gehirnerschütterung zu Beginn seiner Karriere nicht als etwas angesehen wurde, worüber man sich Sorgen machen musste.

„Uns wurde beigebracht, für Leder die Hölle heiß zu machen“, sagte Burke. „Ich habe eine ziemlich schlimme Gehirnerschütterung bekommen, als ich auf dem Boden geschnarcht habe, und ich bin runtergekommen und habe mich mit den Jungs unterhalten und muss sie gefragt haben [something] 15 Mal in 15 Minuten.

„Ich konnte mich an nichts erinnern und sie lachten mich alle aus und ich wusste nicht, worüber sie lachten.

Greg Burke sprach über seine Erfahrungen mit Gehirnerschütterungen

„Wenn ich mit einem älteren Kopf auf mich zurückblicke, war das für einen jungen Jungen keine gute Sache, weil ich es gerade durchgemacht habe und alle darüber gelacht haben, und es ist die Kultur des Spiels, in die man sich hineinversetzt als richtig und tun Sie es für Ihre Teamkollegen.

„Aber wenn wir als Teamkollegen sagen können: ‚Ich weiß, dass du hart bist, aber ich weiß, dass du nicht Recht hast und dich nicht davor drücken, pass einfach auf dich auf – du bist besser für uns, wenn du an der Spitze bist dein Spiel‘.“

McCarthy ist jetzt Akademietrainer bei seinem alten Verein Warrington Wolves, nachdem er aufgrund einer Gehirnerschütterung, die er sich während der Saison 2021 bei Leigh Centurions zugezogen hatte, gezwungen war, seine aktiven Tage zu beenden.

Als einer der Verantwortlichen für die nächste Generation von Spielern ist sich der 34-Jährige bewusst, dass ein Umfeld geschaffen werden muss, in dem Gehirnerschütterungen ernst genommen werden und Spieler ehrlich sagen können, ob sie Kopfverletzungen erlitten haben.

Tyrone McCarthy trainiert jetzt, nachdem er wegen einer Gehirnerschütterung in den Ruhestand gegangen ist

„Das ist wahrscheinlich die ultimative Herausforderung für die Zukunft“, sagte McCarthy. „Wenn wir über kleine Kinder sprechen, müssen sie verstehen, ob sie verletzt oder verletzt sind, aber bei einer Gehirnerschütterung ist das wahrscheinlich anders.

„In Warrington haben wir bei jeder Sitzung medizinisches Personal, um sicherzustellen, dass sie alle Kontakte beobachten und Spieler herausziehen, wenn es nötig ist.

„Wir müssen diese Umgebungen schaffen, in denen Spieler sich wohl fühlen, wenn sie sagen: ‚Ich fühle mich nicht richtig‘, und als Trainer müssen wir darauf vertrauen, was die Spieler sagen.“

Kopfverletzungen bleiben ein großes Problem für beide Rugby-Codes. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass das Erleben von drei oder mehr Gehirnerschütterungen mit einer Verschlechterung der Gehirnfunktion im späteren Leben verbunden ist, und Ward hofft, dass solche Diskussionen zu einem positiven Ergebnis führen werden.

„Das ist für mich ein Ausgangspunkt“, sagte Ward. „Wo wir ein offenes Gespräch beginnen und Fortschritte in Richtung der besten Version des Spiels machen, das wir lieben.“

