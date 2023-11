Bei der RQ-180 ist es möglich, dass die Flugzeugzelle mehr als nur Aufklärung unterstützt, wobei Vernetzung und elektronische Kriegsführung weitere potenzielle Funktionen sind, die jedoch in verschiedenen Kombinationen gehostet werden können. Unabhängig davon ist der RQ-180 eindeutig darauf ausgelegt, tief in den umkämpften Luftraum und direkt über oder in der Nähe stark umkämpfter Gebiete einzudringen und dort zu bleiben. Dies impliziert ein großes, zweimotoriges Nurflügler-Design, das hochentwickelte All-Aspekt-Breitbandfunktionen mit sehr geringer Sichtbarkeit (Stealth) beinhaltet. Es wird erwartet, dass es über sehr lange Zeiträume in sehr großen Höhen fliegt, ohne dass der Feind es angreifen und hoffentlich überhaupt entdecken kann.

Lockheed seinerseits ließ in den vergangenen Jahren wiederholt Hinweise darauf fallen, dass es an einem Vorschlag arbeite SR-72 abgeschraubtes Hyperschallflugzeug , das ein konzeptioneller Nachfolger des bemannten Spionageflugzeugs SR-71 aus der Zeit des Kalten Krieges wäre, allerdings mit einer Angriffskomponente. Interessanterweise verstummte das SR-72-Programm dann, bevor ein mysteriöses SR-72-ähnliches Flugzeug namens Darkstar im Film auftauchte Top Gun: Maverick, eine Tatsache, die Lockheed gerne ausnutzte. Das Unternehmen verwies immer wieder darauf, dass das Flugzeug keine Science-Fiction sei, sondern auf Fähigkeiten basiere, die real und heute verfügbar seien. In gewisser Weise wurde Darkstar zu einem fiktiven Ersatz für den SR-72, was vielleicht darauf hindeutet, dass das reale Programm in die schwarze Welt übergegangen war, wie wir vermutet hatten.