USA: 100 bis 300 Tote bei Explosion im Krankenhaus in Gaza

Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Israel das Krankenhaus im Gazastreifen wahrscheinlich nicht bombardiert hat. Dennoch berichten sie von einer hohen Opferzahl. Es entsteht jedoch kein Schaden am Gebäude. Sie vermuten den Islamischen Dschihad.

Nach Schätzungen des US-Geheimdienstes kamen bei der Explosion im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza 100 bis 300 Menschen ums Leben. Das geht aus einem Bericht des US-amerikanischen National Intelligence Directorate (ODNI) hervor, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Die im Gazastreifen regierende radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas meldete mehr als 470 Tote und machte Israel für den Beschuss verantwortlich. Die israelische Armee beschuldigte den Islamischen Dschihad und sagte, sie habe „Beweise“ zur Stützung dieser Darstellung vorgelegt.

Europäische Geheimdienste hatten erklärt, es seien nicht Hunderte, sondern „eher ein paar Dutzend“ Menschen getötet worden. Die anonyme Quelle wies darauf hin, dass das Gebäude nicht zerstört wurde. Das Krankenhaus sei vermutlich zuvor evakuiert worden, hieß es. Es gebe „keine Beweise“, dass sich auf dem Parkplatz davor Hunderte Menschen befanden.

In dem Dokument des US-Geheimdienstes heißt es außerdem: „Israel hat das Krankenhaus wahrscheinlich nicht bombardiert.“ Die USA arbeiteten daran, „zu beweisen, dass die Explosion durch eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad verursacht wurde“. Nach Angaben des US-Geheimdienstes gab es keine Schäden am Hauptgebäude oder an Einschlagskratern.