Der Fund von weißem Pulver löst im Weißen Haus in Washington Alarm aus. Der Secret Service lässt die verdächtige Substanz untersuchen.

WASHINGTON – Im Weißen Haus wurde eine verdächtige Substanz entdeckt, die den Secret Service in Alarmbereitschaft versetzt. Am Sonntagabend (3. Juli 2023) wurde daraufhin der Amtssitz von US-Präsident Joe Biden evakuiert. Das weiße Pulver, das den Alarm im Weißen Haus auslöste, sei in einem Arbeitsbereich im Westflügel des US-Regierungshauptquartiers entdeckt worden, sagte Secret-Service-Sprecher Anthony Guglielmi auf Anfrage.

Der für die Sicherheit von US-Präsident Biden zuständige Secret Service ließ daraufhin das weiße Pulver untersuchen. Die Feuerwehr von Washington, D.C., die ihr Gefahrstoffteam entsandte, gab den Berichten zufolge Entwarnung, da der Fund harmlos sei Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Verdächtiger Fund im Weißen Haus: Verdacht auf Kokain

Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf einen online veröffentlichten Funkspruch der Feuerwehr, ein erster Test habe ergeben, dass es sich um Kokain handele. Der Secret Service machte keine Angaben. Nach Berichten von CNN Allerdings sind solche Feldtests nicht aussagekräftig.

Der Fund einer verdächtigen Substanz hat im Weißen Haus in Washington für Aufregung gesorgt. Der Secret Service lässt das weiße Pulver untersuchen. (Ikonisches Bild) © Shen Ting/dpa

Eine Untersuchung darüber, wie das besagte Pulver ins Weiße Haus gelangt sei, sei im Gange, sagte Guglielmi. US-Präsident Biden, der zuletzt aufgrund eines Missgeschicks im Fokus der Medien stand, war zum fraglichen Zeitpunkt und während der Evakuierung nicht im Weißen Haus. Der Stoff sei zur weiteren Untersuchung eingeschickt worden, so der Sprecher. Bei dem Fund soll es sich um eine weiße, pulverförmige Substanz in einem Ziploc-Beutel handeln, berichtet der Nachrichtensender CNN.

Geheimdienst lässt weißes Pulver untersuchen: Ort zunächst unklar

Über den genauen Standort herrschte Uneinigkeit. Wie die britische Boulevardzeitung Tägliche Post Berichten zufolge wurde das weiße Pulver laut einem Funkruf der Feuerwehr in der Bibliothek des Weißen Hauses gefunden. Nach Angaben des Secret-Service-Sprechers befand sich das weiße Pulver jedoch im Westflügel – einem Bereich, der von Mitgliedern der Biden-Regierung, Mitarbeitern des Weißen Hauses und Hunderten von Journalisten genutzt wurde. Berichten zufolge vermutet halb Amerika, dass Hunter Biden etwas mit dem Kokainfund zu tun hatte fr.de. (hg/dpa)