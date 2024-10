Alexandra Popp is een open opleiding van de Nationale Mannschaft.Bild: IMAGO-afbeeldingen / Mooie sporten

Alexandra „Alex“ Popp is een van de beste Duitse voetballers. Zoals Stürmerin, manchmal aber ook als Mittelfeldspielerin, hoe dan ook Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft speelt een centrale rol in het internationale voetbal.

Met uitstekende technische vaardigheden, fysieke beheersing en goede instinctieve kwaliteiten zijn deze waardevolle titels en getuigenissen gewonnen. In september 2024 werd duidelijk dat ik mijn carrière graag wilde voortzetten in het Duitse nationale team.

Hier vindt u alle informatie over Alexandra Popp.

Naam: Alexandra Popp

Alexandra Popp Evenementtag: 06. april 1991

06. april 1991 Sternzeichen: Breder

Breder Geboorte soort: Witten, Duitsland

Alexandra Popp met een cadeau voor een feestje.Afbeelding: dpa / Swen Pförtner

Die Karriere van Stürmerin Alexandra Popp

De eerste Erfahrungen im Ballsport sammelte Alexandra Popp in ihrem Heimatverein FC Schwarz-Weiß Silschede met nu vier jaar.

Na 14 jaar professioneel schrijven tussen FFC Recklinghausen en Alex Popp, maakten ze deel uit van de nationale jeugdgemeenschap.

Noch in the Schulzeit wechselte sie 2008 zum damigen Bundesligisten FCR 2001 Duisburg, wo siehre first Erfahrungen sammelte en andere Positionen kenlernte.

Volgend jaar 2012, na de laatste vakantie in mijn carrière: Alex Popp ging naar VfL Wolfsburg. De Wölfinnen gaan naar de favoriete reis van de Frauen-Bundesliga.

Alexandra Popp met de Trophäe beim DFB-Pokal-Sieg in het seizoen 2021/2022.Afbeelding: afbeelding afbeeldingen / Herbertz

Bovendien is het niet de enige basis van de omgeving, maar de beschutting van de dierenverzorger is een argument: „Mir was wichtig, weil mir von vornherein eigentlich schon bewusst war, dass ich entweerstmal nicht davon leben kann oder es einen fach schnell vorbei sein kann, Was Verletzungen angeht“, zei hij over de „Sportschau“ bezüglich der Fußballkarriere.

Titel van Alexandra Popp

De titelcollectie van Stürmerin is de grootste. Drie Duitse voetbalkampioenschappen van het jaar, 13 Mal DFB-Pokalsiegerin, twee overwinningen in de Champions League, Olympia-Gold 2016 en de Duitse Mastertitel met Alex Popp.

Je gaat met ons mee in je carrière bij 563 optredens en lessen bij 275 Tower (vanaf juli 2024).

Alexandra Popp: Olympia 2024 en DFB-Karriereende

Beide Olympische Spelen in Frankrijk brachten Alex Popp ertoe de Duitse Mannschaft te vertegenwoordigen als kapitein van de Turnier. De manier waarop wij gegrondvest zijn, is gebaseerd op groot plezier en geluk. Het einde van de Mannschaft door Trainer Horst Hrubesch in de Bronzemedaille.

Op 30 september 2024 was het voor het publiek bekend dat Alexandra Popp een carrière zou hebben in het Duitse nationale team. Meer mediaberichten zijn ook heel stimulerend, dat is de nieuwe bondstrainer waar ik beter over geïnformeerd ben.

Das Gehalt von Nationalspielerin Popp

Het goede leven van Alexandra Popp is niet helemaal acceptabel. Unterschedliche Portale, zum Beispiel „focus.de“, schatten ihr Gehalt bij VfL Wolfsburg voor 40.000 Euro per jaar. „Persoonlijk kan ik mijn leven leiden. Ik weet niets van het leven na het gedoe“, zei Alex Popp in het interview.liep.de„

Je kunt in de voetbalhoed terecht voor een partner die met de traditionele populaire pop-feinkost speelt.

Der Ex-Mann von Alexandra Popp

Nach Informatie over „Afbeelding„Alexandra Popp en ex-man Patrick leefden in 2012 in Wolfsburg. Deze zomer 2021 gaan we samen dineren.

Na het eerste Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft 2023 kam heraus is dat voor hen beiden.

Sterker nog: de privacy van de Fußballstars is niet gebruikelijker geworden. Na de pauze in de Vier Finales in Japan op de Home WM 2011 werd het mediale antwoord gegeven: „Deze grote media staan ​​nog steeds midden in ons leven, dit waren de situaties die we allemaal unglaublich unterschätzt hebben.“

Alex Popp werkte beide kanten op Sportshow bovendien: „Für die Zukunft oder die Gegenwart habe ich meine Lehren daraus zücken und von daher hat mein Privatleben nichts meer in der Öffentlichkeit zu suchen.“

Das Verletzungspech van Alexandra Popp

Trotz der grote kunstenaars moet Alex Popp een Rückschläge-verkraften geven: Meniskusriss, Außenmeniskusriss, Knie-Operation, Sehnenentzündung.

Vooral door de bittere oorlog van de toekomst is het moeilijk om met haaruitval om te gaan tijdens het toneelstuk van de Meisterschaft 2012/2013.

Alex Popp kon dankzij de hulp van de Spritzen die de Champions League-finale tegen Olympique Lyon wonnen elf dagen spelen en vertrouwen hebben in de volgende Europameisterschaft 2013.

De Nationale Mannschaft werd door Turnier en Alexandra Popp opgericht in het huis van haar zusterorganisatie, met haar Kolleginnen in de Pokal in de Luft.

Alexandra Popp en mijn boek

Sinds augustus 2023 publiceert Alex Popp een autobiografie. In het boek „Toen was ik daar op de Platz“ werd geschreven in de vorm van zowel het erfgoed als het huis en het achtergrondverhaal.