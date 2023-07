Fans auf der ganzen Welt wussten es schon lange, als Inter Miami am Samstagabend deutscher Zeit den Transfer von Lionel Messi als perfekt verkündete. Seit Wochen plaudert die 36-jährige Fußballlegende herzlich über seine neue Rolle in den USA. Nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain rückt der Rekord-Weltfußballer ablösefrei an den Tabellenletzten der Eastern Conference der Major League Soccer. Letztlich handelte es sich bei der offiziellen Messi-Ankündigung des Klubs aus dem US-Bundesstaat Florida lediglich um eine reine Formsache, die allerdings auch Aufschluss über einen wichtigen Termin gab. Die wichtigsten Infos zum Messi-Wechsel hier im Überblick:

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wie lange läuft Messis Vertrag bei Miami?

Diese Frage wurde nach Messis Ankündigung, Anfang Juni zu Inter Miami zu wechseln, nicht vollständig geklärt. Nun ist aber klar, dass der Kapitän des Weltmeisters von 2022 für zwei Spielzeiten beim Klub von Miteigentümer David Beckham unterschrieben hat. Im Jahr 2025 wäre Messi 38 Jahre alt.

Wann wird Messi bei Inter Miami offiziell vorgestellt?

Inter Miami kündigte „The Unveil“ vor einer Woche an, ohne jedoch Messi zu erwähnen. Der Auftritt findet daher in deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht (18 Uhr Ortszeit) im DRV-PNK-Stadion von Inter statt. Der Verein kündigt einen „spannenden Abend voller Unterhaltung“ an. Kürzlich hieß es, dass neben Messi auch die beiden Spanier Sergio Busquets und Jordi Alba offiziell vorgestellt werden könnten. Alle drei haben eine Vergangenheit beim FC Barcelona.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wie viel verdient Lionel Messi bei Inter Miami?

Der Nachrichtenagentur zufolge soll der siebenfache Weltfußballer in Miami sein AP Verdienen Sie zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar pro Jahr. Bei PSG sollen es 46 Millionen Dollar pro Saison gewesen sein. Peanuts im Vergleich zu dem, was Messi in Saudi-Arabien verdient hätte. Medienberichten zufolge hätte er bei einem Wechsel zu Al-Hilal bis zu 400 Millionen Euro pro Jahr einsammeln können. Allerdings lehnte der Offensivkünstler zugunsten von Miami ab.

Was sagt Lionel Messi zum Inter-Wechsel?

„Ich freue mich sehr, den nächsten Schritt in meiner Karriere bei Inter Miami zu machen“, wird Messi in der Pressemitteilung von Miami zitiert. „Das ist eine fantastische Gelegenheit und gemeinsam werden wir dieses schöne Projekt weiter aufbauen. Der Plan ist, gemeinsam die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, und ich freue mich sehr darauf, hier in meinem neuen Heimatland mitzuhelfen.“ Lassen Sie die Fußballliga nicht einfach zu Ende gehen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Was sagt Inter Miami zu David Beckham zum Messi-Hammer?

„Es ist eine Ehre, Leo Messi und seine Familie in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen“, sagte Clubvorsitzender Jorge Mas. „2018 haben wir versprochen, einen ehrgeizigen Verein aufzubauen, der die besten Spieler der Welt anziehen würde“, hieß es. „Ein Verein, der die globale Sicht auf den Fußball in den Vereinigten Staaten verändern würde.“

Auch Mitinhaber David Beckham fand tolle Worte. „Ich könnte nicht stolzer sein, dass ein Spieler von Leos Kaliber unserem Verein beitritt, aber ich freue mich auch, einen guten Freund, einen großartigen Menschen und seine wundervolle Familie in der Inter Miami-Community willkommen zu heißen.“ Er konnte nicht damit rechnen, Messi auf dem Platz zu sehen.

MLS-Funktionär Don Garber freute sich darüber, dass sich „der beste Spieler der Welt“ für Inter Miami entschieden hat. „Wir haben keinen Zweifel daran, dass Lionel der Welt zeigen wird, dass MLS eine Liga der Wahl für die besten Spieler der Branche sein kann. Wir freuen uns auf sein Debüt für Inter Miami.“

Wann wird Lionel Messi sein Debüt für Inter Miami geben?

Messi ist bereits spielberechtigt. Sein erster Auftritt im neuen Trikot mit der ikonischen Nummer 10 als Rückennummer ist für den 21. Juli geplant. Dann spielt Inter Miami in einem neuen Ligapokal-Turnier gegen Cruz Azul mit Teams aus den USA, Kanada und Mexiko. Messi könnte sein MLS-Debüt am 20. August zu Hause gegen Charlotte geben.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wie erfolgreich ist Inter Miami derzeit?

Nicht übertrieben. Das Team von Trainer Gerardo Martino, der von 2014 bis 2016 Messis Nationaltrainer in Argentinien war, liegt derzeit auf dem letzten Tabellenplatz (15.) der Eastern Conference der MLS.

Zum Hintergrund: MLS hat zwei Konferenzen – eine für Teams aus dem Osten der Vereinigten Staaten (Eastern) und eine für Teams aus dem Westen (Western). Die besten sieben Teams jeder Konferenz qualifizieren sich sicher für die Playoffs. Am Ende der regulären Saison müssen die Mannschaften mit den Plätzen acht und neun in einer Vorrunde um den Einzug in die Play-offs kämpfen. Der MLS-Sieger wird dann in den Play-offs ermittelt – typisch amerikanisch, genau wie im Eishockey, Basketball oder Fußball.

Messi könnte Miami noch in die Play-offs führen. Chicago Fire (Ex-Klub von Bastian Schweinsteiger) auf dem neunten Platz ist nur noch elf Punkte entfernt – zwölf Ligaspiele verbleiben bis Ende Oktober.

Wo kann man Lionel Messi mit Inter Miami in Deutschland im Fernsehen sehen?

Es ist nicht so offensichtlich: der Streaming-Sender DAZN hat die MLS-Rechte in dieser Saison an Apple verloren. Der US-Riese zeigt die Spiele auf seiner TV-App – einige Spiele sind kostenlos. Wenn Sie alle MLS-Spiele sehen möchten, benötigen Sie ein Abonnement. Dies kostet 14,99 € pro Monat (12,99 € für Apple TV+-Abonnenten) oder 49 € für den Rest der Saison (39 € für Apple TV+-Abonnenten).