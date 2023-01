Gegenseitige Gewaltvorwürfe nach Demonstration in Lützerath | Aktuell Deutschland | DW

Die Polizei hat die Evakuierung des Protestdorfes Lützerath am Rheinischen Braunkohletagebau bis auf zwei Aktivisten in einem Stollen abgeschlossen. „Im Raum Lützerath gibt es keine weiteren Aktivisten“, teilte die Polizei mit.

Die meisten Gebäude waren bereits am Sonntag abgerissen worden. Nach dem kompletten Abriss will der Energiekonzern RWE die darunter liegende Braunkohle abbauen.

Nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten am Rande einer großen Anti-Kohle-Kundgebung am Samstag flogen am Sonntag Gewaltvorwürfe hin und her.

Rund 1.000 meist maskierte „Störer“ versuchten laut Polizei, in das abgesperrte Areal von Lützerath am Rande der Demo einzudringen. Um sie abzuwehren, setzte die Polizei Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Zwölf Personen wurden festgenommen oder in Gewahrsam genommen.

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, sprach von massiven Angriffen einiger Demonstranten auf die Polizei. „Den von der Bühne aus verbreiteten Aufruf ‚Jeder kann machen, was er will. Jeder entscheidet selbst, wie weit er geht‘, hätte es nicht geben dürfen“, kritisierte Mertens. „Militante Gegner der Braunkohle haben die Braunkohle offenbar als Freibrief genommen, Gewalt gegen die Polizei anzuwenden.“

Umgekehrt warfen die Organisatoren der Demo und Sprecher der Lützerather Aktivisten der Polizei exzessive Gewalt vor. Eine Sprecherin des Sanitätsdienstes der Demonstranten sagte, eine „hohe zweistellige bis dreistellige Zahl“ von Teilnehmern sei verletzt worden. Darunter waren viele Schwerverletzte und einige Schwerverletzte. Die Polizei habe Aktivisten „systematisch auf den Kopf geschlagen“.

Pressekonferenz der Klimaaktivisten unter freiem Himmel

Nach Angaben der Polizei wurden jedoch nur neun Aktivisten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. „Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt“, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Video zeigt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer und andere, die von Polizisten auf einem Feld beiseite geschoben werden. Thunberg kehrte am Sonntag an den Rand der Mine zurück und nahm an einer spontanen Demo teil. Der 20-Jährige war der Hauptredner bei der Demo am Samstag, die von der Polizei auf 15.000 Menschen geschätzt wurde, nach Angaben der Organisatoren auf 35.000 Menschen.

Kultfigur des Klimaprotestes: Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg war am Samstag Hauptrednerin der Kundgebung

Führende Grünen-Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seine NRW-Kollegin Mona Neubaur begründen den Abriss von Lützerath und den Abbau der darunter liegenden Kohle damit, dass im Gegenzug der um acht Jahre auf 2030 vorgezogene Kohleausstieg erfolgt , wurde erreicht und fünf Nachbardörfer würden verschont bleiben. Zudem wird die Kohle benötigt, um die Energiesicherheit in der aktuellen Krise aufrechtzuerhalten.

Die ursprünglichen Lützerather sind alle weggezogen – Klagen gegen die Räumung wurden abgewiesen

Die ursprünglichen Lützerather sind inzwischen alle weggezogen. Gerichte haben Klagen gegen die Räumung abgewiesen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien auch die 35 „Baumstrukturen“ und fast 30 Holzkonstruktionen im Weiler geräumt worden.

Auch die Holzhäuser der Klimaaktivisten wurden laut Polizei inzwischen geräumt

Fast 300 Menschen wurden verschleppt, was zu vier Widerstandshandlungen führte. Seit Beginn der Räumung am Mittwoch wurden 154 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seit Beginn der Evakuierungsaktion wurden mehr als 70 Polizisten verletzt. Wann die beiden Aktivisten aus dem Tunnel geholt werden können, ist unklar. Angeblich geht es den beiden gut.

äh/haz (dpa, afp)