Sehen Sie sich das Video an: Gegen Israel und die USA: Muslime auf der ganzen Welt gehen für Palästina auf die Straße.

GESCHICHTE: Brennende Israelfahnen und Sprechchöre gegen Israel und die USA – wie hier in der indonesischen Hauptstadt Jakarta gingen am Freitag in vielen Ländern der Welt Muslime auf die Straße. Von Südostasien bis Nordafrika, wie hier in Tunesien, folgten viele den Protestaufrufen. Allein in der jordanischen Hauptstadt Amman versammelten sich Tausende Demonstranten. Sie forderten Solidarität mit den Palästinensern und ein Ende der Bombardierung des Gazastreifens. Bei Protesten nach dem Freitagsgebet kam es im Westjordanland zu Gewalt. Aufgrund der jüngsten Eskalation im Gazastreifen haben die Spannungen in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten zugenommen. Der Konflikt droht zunehmend auf zwei weitere Fronten überzugreifen: das Westjordanland und die Nordgrenze zum Libanon. Das israelische Verteidigungsministerium befahl den rund 20.000 Einwohnern der größten israelischen Stadt nahe der libanesischen Grenze, Kiryat Shmona, die Stadt zu verlassen. Vor knapp zwei Wochen marschierten Kämpfer der radikalislamischen Hamas von Gaza aus in Israel ein. Nach israelischen Angaben töteten sie rund 1.400 Menschen und entführten zahlreiche Geiseln in den Gazastreifen. Israel reagierte mit massiven Luft- und Artillerieangriffen. Nach Angaben der dortigen Behörden sind im Gazastreifen bereits mehr als 4.100 Menschen durch die Bombardierung getötet worden. Mehr