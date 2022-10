Gegen Gladbach schien lange Zeit das eingetreten zu sein, was seit Wochen erwartet wurde.

Die Fans können sich in Gedankenspielen verlieren, die Spieler von Tabellenführer Union Berlin bleiben vorerst Kenner.

„Die Fans träumen, aber wir reden nicht darüber. Wir geben nur Gas“, sagte Torschütze Kevin Behrens nach dem furiosen 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach mit zwei späten Treffern. Kollegin Rani Khedira sagte mit strahlenden Augen: „Natürlich ist es ein tolles Gefühl, wenn uns die Fans nach dem Spiel noch einmal feiern. Das ist ein sehr, sehr cooler Schnappschuss, den wir einfach genießen.“

Denn einmal mehr hallte „Deutscher Meister wird nur der FCU“ durch das Stadion An der Alten Försterei, auch wenn es nach 60 Minuten noch wie der erste echte Dämpfer der Bundesliga-Saison aussah, auf den Fußball-Deutschland zu warten scheint. Bayern wieder auf Platz eins, alles wieder normal.

Trainer Fischer lobt die Mentalität der Mannschaft

Aber auch die Eisernen haben ihre Nehmerqualitäten mittlerweile wiederentdeckt. Nach verlorenen letzten vier Spielen, in denen sie in Rückstand gerieten, kamen die Berliner gegen die couragierten Gladbacher zurück – und wie. Von den Reihen getrieben, rollte Angriff um Angriff auf das Tor der Gäste zu. Der Siegtreffer schien die einzig logische Konsequenz, noch bevor er tatsächlich fiel.

Das beeindruckte auch Trainer Urs Fischer. „Es spricht für den Charakter und die Mentalität der Mannschaft, wenn man eine solche Kraft aufbringen kann“, sagte der Schweizer.

„Alles ist möglich“

Nach zwölf Spieltagen stehen die Köpenicker mit 26 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze. Wann wird aus einem Schnappschuss ein Titelambition? „Wir werden nicht anfangen zu albern. Unser Ziel bleibt gleich, egal ob wir 26 Punkte haben oder nicht, die 40-Punkte-Marke“, sagte der Schweizer. Auch Torschütze Danilho Doekhi blieb nach dem Spiel zurückhaltend, ließ sich aber immerhin zu einem „alles ist möglich“ hinreißen.

Die Berliner müssen am Donnerstag im entscheidenden Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise (21 Uhr/RTL+) auf die Unterstützung ihrer Anhänger verzichten. Aufgrund diverser Fehlverhalten von Teilen der Anlage darf Union keine Auswärtstickets vergeben.

Den Wert des emotionalen Erfolgserlebnisses wollte Fischer am Sonntag nicht überbewerten. „Natürlich kann es Kräfte freisetzen“, sagte der 56-Jährige. Aber auch Niederlagen wie die in Bochum am vergangenen Wochenende nehmen einem etwas mit. „Es ist immer gut, wenn es im nächsten Spiel wieder funktioniert. Das scheint bei uns momentan der Fall zu sein.“