Ein Mann aus Chicago, der derzeit eine 35-jährige Haftstrafe wegen bewaffneter Raubüberfälle und gestohlener Fahrzeuge in Lee County verbüßt, wurde am Freitag zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er 2015 einen Generator von Ed’s Rental in Algonquin gestohlen hatte, wie aus im Gerichtsgebäude von McHenry County eingereichten Dokumenten hervorgeht .

Orlando Gates, 42, ehemals aus dem 4700er Block der West Harrison Street, der letzte Woche vom East Moline Correctional Center in das McHenry County Gefängnis verlegt wurde, bekannte sich laut Gerichtsdokumenten schuldig wegen Diebstahls von über 500 US-Dollar.

Die zusätzliche Zeit läuft parallel zu seinen anderen Haftstrafen, und da ihm die im Gefängnis verbüßte Zeit angerechnet wurde und bei der Urteilsfindung nur die Hälfte der vier Jahre unter Wahrung der Wahrheit verbüßt ​​werden muss, gilt die Strafe vom Freitag als verbüßt.

Am oder um den 10. Juli 2015 erlangte Gates laut Anklage „wissentlich durch Täuschung“ einen 2000-Watt-Generator von Ed’s Rental in Algonquin im Wert von mehr als 500 US-Dollar.

Die Polizei sagt, er habe „beabsichtigt“, dem Unternehmen den Generator zu entziehen, als er es gemietet hatte, weil er zu diesem Zeitpunkt einen falschen Ausweis, eine falsche Adresse und eine falsche Telefonnummer angegeben hatte, heißt es in der Anklageschrift.

Aufgrund der falschen Informationen sei es dem Unternehmen nicht gelungen, Gates zu finden, um den Generator zurückzubekommen, heißt es in der Anklageschrift.

Irgendwann, nachdem das Vermietungsunternehmen einen Polizeibericht erstellt hatte, befragte die Polizei Gates, der sagte, der Generator sei aus dem Fahrzeug seines Cousins ​​gestohlen worden, sagte Ryan Markham, stellvertretender Polizeichef von Algonquin, am Montag.

Ein im Oktober 2015 gegen ihn erlassener Haftbefehl wurde nie zugestellt, wahrscheinlich weil die Polizei ihn nicht finden konnte, sagte Markham.

Gates sitzt derzeit wegen einer Verurteilung wegen bewaffneten Raubüberfalls aus Lee County aus dem Jahr 2019 im Gefängnis.

Laut einem Artikel von Shaw Local News Networks zum Zeitpunkt der Festnahme war Gates einer von vier Personen, die im Februar 2019 verhaftet und im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall auf ein US-Cellular-Geschäft mit vorgehaltener Waffe in Dixon angeklagt wurden. Dann wurde Gates wegen Nichterscheinens im Lee County wegen Besitzes eines gestohlenen Fahrzeugs gesucht. Dem Nachrichtenbericht zufolge wurde er auch aufgrund eines Haftbefehls aus Lake County, Indiana, wegen Diebstahls gesucht.

Laut der Website des Illinois Department of Corrections verbüßt ​​er wegen der Anklage wegen Fahrzeugdiebstahls eine zehnjährige Haftstrafe.