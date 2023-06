Eging am See

Auf einem Firmengelände in Eging am See ist Natriumaluminatlösung aus einem 1000-Liter-Behälter ausgelaufen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Freitagabend mit 230 Einsatzkräften im Landkreis Passau vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurde der Container bei Verladearbeiten beschädigt, doch die Mitarbeiter waren geistesgegenwärtig, eine Auffangschale so zu platzieren, dass ein Teil des Gefahrguts aufgefangen wurde. Nur eine geringe Menge gelangte in die Umwelt. Eine Person wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.