Urlauber, die einer Straftat verdächtigt werden, müssen auf Mallorca im Zweifel mit einer Untersuchungshaft von zwei bis vier Jahren rechnen.

Palma de Mallorca/München – Im Mai letzten Jahres fing die Bar „Why not Mallorca“ plötzlich Feuer. 13 Urlauber eines deutschen Kegelclubs standen unter Verdacht und wurden in Gewahrsam genommen. Jetzt sitzt eine weitere Gruppe deutscher Urlauber im Gefängnis auf Mallorca in Untersuchungshaft. Ihnen wird Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vorgeworfen. Der Mallorca-Zeitung gibt einen Einblick, wie es in der Untersuchungshaft auf der Urlaubsinsel zugeht.

Zwar stelle die Unterbringung von Verdächtigen in Untersuchungshaft eine Ausnahme dar, doch Urlauber könnten dort im Extremfall zwei bis vier Jahre verbringen, berichtet die Mallorca-Zeitung. Im Fall der Kegelbrüder dauerte es zwei Monate, bis dem Antrag auf Kaution in Höhe von 12.000 Euro stattgegeben wurde. Damit eine Untersuchungshaft stattfinden kann, müssen zunächst triftige Gründe vorliegen.

Urlauber sitzen auf Mallorca zwei bis vier Jahre in Untersuchungshaft, bevor es zu einem Prozess kommt. (Ikonisches Bild) © Eibner/IMAGO

Mehrere Jahre in der Zelle vor dem Prozess: Es muss gute Gründe für eine Untersuchungshaft auf Mallorca geben

Um auf Mallorca in Untersuchungshaft genommen zu werden, muss die Straftat besonders schwerwiegend sein. Bagatelldelikte rechtfertigen keine Freiheitsstrafe. Als schwerwiegend gilt die Straftat, wenn sie mit einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren geahndet wird. Darüber hinaus muss die Untersuchungshaft vom Antragsteller, meist vom Staatsanwalt, begründet werden. Gültige Gründe für eine Untersuchungshaft können sein:

Luftgefahr Mögliche Vernichtung von Beweismitteln

Mögliche Einschüchterung des Opfers

Gefahr einer Wiederholung der Tat

Dieser Sachverhalt liegt im Fall des Angeklagten aufgrund der angeblichen Gruppenvergewaltigung vor, da es sich um eine schwere Tat handelt und das Opfer nach der Freilassung eingeschüchtert werden könnte. Laut dem Bericht von Süddeutsche Zeitung Der Richter hat bisher alle Anträge auf Kaution abgelehnt.

Erst kürzlich, so der Bericht des Berliner Zeitung Ein Deutscher wurde auf Mallorca wegen unbezahltem Champagner zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Aufgrund der kurzen Haftdauer handelt es sich im Vergleich zum Verdacht auf Brandstiftung oder Vergewaltigung um ein Bagatelldelikt. Er verließ das Restaurant mit einer offenen Rechnung über 890 Euro und wurde nach einer Auseinandersetzung von der Polizei festgenommen.

In der Untersuchungshaft erleiden viele einen wirtschaftlichen und psychischen Schaden

Dem berichtet der deutsche Rechtsanwalt Arno Meuser Mallorca-Zeitungdass vielen Menschen durch die Untersuchungshaft große wirtschaftliche und psychische Schäden entstehen. Sie sollen sich gestresst und isoliert fühlen, da nur wenige Menschen auf Englisch kommunizieren würden. Dennoch sollen die Menschen in der Haft gut behandelt werden, so der Anwalt Jesús Becerra.

Generell können deutsche Tatverdächtige, die auf Mallorca eine Straftat begangen haben, nach der Ausreise aus Spanien mit einem Europäischen Haftbefehl aus Spanien zurückgeholt werden. Das Merkmal der Fluchtgefahr ist daher vor allem dann gerechtfertigt, wenn der Beschuldigte in Deutschland lebt, aber eine andere Staatsangehörigkeit besitzt.

Bis Verdächtige auf Mallorca aus der Haft entlassen werden, bedarf es oft mehrerer Anträge

Strafverteidiger Eduardo Luna erklärt im Mallorca-Zeitung: „Aus Sicht des Ermittlungsrichters besteht insbesondere bei jungen Menschen mit so langen Haftstrafen Fluchtgefahr vervielfacht.“ Es kann auch vorkommen, dass Menschen plötzlich innerhalb Deutschlands untertauchen oder krankheitsbedingt nicht mit dem Flugzeug einreisen können. Alle Abrechnungen in Deutschland müssen beglaubigt und übersetzt werden. Diese Faktoren können dazu führen, dass der Prozess länger dauert.

Dies muss von den spanischen Behörden vermieden werden und stellt eine mögliche Rechtfertigung für die Beantragung von Untersuchungshaft dar. Befinden sich Urlauber auf Mallorca in Haft, bedarf es oft mehrerer Anträge, bis sie freigelassen werden. „In einigen Fällen habe ich acht Anträge gestellt, bevor ich meinen Mandanten auf Kaution freigelassen habe“, sagt Strafverteidiger Eduardo Luna in der Mitteilung Mallorca-Zeitung. (Mutter)