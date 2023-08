„Die Biden-Regierung genehmigt weiterhin ein fossiles Projekt nach dem anderen, was unseren internationalen Dialog für einen schnelleren Übergang zu erneuerbaren Energien völlig untergräbt und unsere Glaubwürdigkeit untergräbt“, sagte Senator. Jeff Merkley (D-Ore.), der zusammen mit Sen. Ed Markey (D-Mass.) hat das Weiße Haus um Informationen zu seiner Politik zur Finanzierung der Öl- und Gasprojekte gebeten.

Befürworter des Wandels sagen jedoch, es handele sich um einen pragmatischen Wandel, der anerkenne, dass die europäischen Verbündeten von russischen Energieexporten abhängig seien und die Entwicklungsländer sich vor dem wachsenden Einfluss Chinas fürchteten.

„Niemand übersieht die Klimafolgen dieser Politik, aber sie werden gegen die umfassendere Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik in den Vereinigten Staaten abgewogen“, sagte Landon Derentz, der im US-Bundesstaat, im Energieministerium und im Bereich internationale Energiepolitik tätig war Weißes Haus während der Regierungen Obama, Trump und Biden, bevor er letztes Jahr abreiste.

Das Weiße Haus gab zu dieser Geschichte keinen Kommentar ab.

Interviews mit 21 Regierungsbeamten, Gesetzgebern, Mitarbeitern des Capitol Hill, Industrielobbyisten, Beratern von Bundesfinanzierungsagenturen und Umweltgruppen zeigen, wie der politische Kurswechsel die Regierung spaltet.

Der interne politische Konflikt brach Ende April aus, als die US-Export-Import-Bank überlegte, ob sie eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Renovierung einer jahrhundertealten Ölraffinerie in Indonesien genehmigen sollte.

Kurz vor der Ex-Im-Abstimmung über den Abschluss der Finanzierung riefen Kerry und Jon Finer, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, die Ex-Im-Vorsitzende Reta Jo Lewis an und forderten sie auf, das Projekt von der Tagesordnung zu streichen und die Entscheidung zu verschieben. so zwei Verwaltungsbeamte, die um Anonymität baten, da sie nicht befugt waren, über den Vorfall zu sprechen.

Kerry und Finer glaubten, dass das Projekt im Widerspruch zu den umfassenderen Klimabemühungen der Biden-Regierung stünde, sagte einer der Beamten.

Aber hochrangige Mitarbeiter aller Behörden hatten bereits die Finanzierung der Raffinerie in Indonesien genehmigt, einem Land, das mit Chinas territorialen Vorstößen ins Südchinesische Meer in Konflikt geraten ist. Der letzte Versuch von Kerry und Finer scheiterte und Ex-Im gab grünes Licht für das Projekt.

Seit diesem Vorfall hat die Regierung versucht, ihre Leitlinien zu möglichen Ausnahmen von ihren Bemühungen zur Finanzierung von Projekten für fossile Brennstoffe klarzustellen. Die Aktualisierung könnte zu einer genaueren Prüfung der Art von Investitionen führen, die die Agenturen in den letzten Monaten zunehmend unterstützt haben.

Weitere Deals gab es in den letzten 18 Monaten bei der US International Development Finance Corporation, einer internationalen Finanzierungsagentur, die bis zu 60 Milliarden US-Dollar bereitstellen kann. Biden verlässt sich darauf, dass die Agentur bei der Erfüllung seiner internationalen Klimafinanzierungsverpflichtungen hilft, und DFC hat sich verpflichtet, bis 2040 in seinem gesamten Portfolio Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Doch letztes Jahr stellte DFC 300 Millionen US-Dollar an die Drei-Meere-Initiative zur Verfügung, um die Energiesicherheit im Baltikum nach der russischen Invasion in der Ukraine zu stärken. Diese Initiative wurde unter der Trump-Administration mit einem Schwerpunkt auf Erdgas gestartet, obwohl die Biden-Administration nicht detailliert dargelegt hat, was ihre Finanzierung unterstützen wird, so Ian Brzezinski, ein ansässiger Senior Fellow beim Atlantic Council, der leitende Positionen im Nationalen Sicherheitsrat und in der Verteidigung innehatte Abteilungspositionen, einschließlich NATO-Politik.

DFC hat im Jahr 2022 außerdem einen Versicherungsplan in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für ein Erdgaskraftwerk in Sierra Leone abgeschlossen. Und es finanzierte letztes Jahr eine Gastransaktion für Moldawien im Wert von 400 Millionen US-Dollar, das siebtteuerste Geschäft seit zwei Jahrzehnten, wie aus der DFC-Aktualisierung ihres Dealbooks vom 31. März hervorgeht. In diesem Update wird eine neuere und noch größere Transaktion außer Acht gelassen: die Unterstützung einer 500-Millionen-Dollar-Investition von Goldman Sachs zur Sicherung von Gaslieferungen für Polen, die DFC im Juni garantiert hat.

Obwohl ein überwältigender Großteil der von der Regierung bereitgestellten Mittel in saubere Energieprojekte im Ausland fließt, droht die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten die Nutzung fossiler Brennstoffe, die den Planeten erhitzen, in die Länge zu ziehen, von denen Wissenschaftler sagen, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts auslaufen müssen, um einen katastrophalen Klimawandel zu verhindern. Aktivisten sagen, dass dies besonders für Regionen wie Südostasien und Subsahara-Afrika besorgniserregend sei, wo die Emissionen voraussichtlich steigen, während die Emissionen der fortgeschrittenen Volkswirtschaften sinken.

Regierungsbeamte sagen, dass Bidens Umstellung auf die Unterstützung von Öl- und Gasprojekten größtenteils durch Moskaus Invasion in der Ukraine im Februar 2022 vorangetrieben wurde, die die europäischen Verbündeten in die Gefahr von Treibstoffknappheit brachte, da die dortigen Länder darum kämpften, die russischen Energielieferungen zu ersetzen. Die Regierungen der USA und Europas durchsuchten den Planeten nach neuen Vorräten – ein erheblicher Teil davon stammte aus Schwellenländern.

Der Krieg in Europa ging Hand in Hand mit den Bemühungen der USA, den Ambitionen Chinas entgegenzuwirken, seinen Einfluss durch die „Belt and Road“-Initiative, eine Strategie für Infrastrukturinvestitionen im Ausland, auszubauen. Obwohl seine Energieausgaben im Ausland in den letzten Monaten zurückgegangen sind, hält Peking aufgrund dieser Bemühungen, zu denen auch der Schwerpunkt auf energieintensiven Projekten gehört, einen beträchtlichen Teil der Schulden der Entwicklungsländer.

All diese Öl- und Gasinvestitionen in den USA haben zu Spannungen zwischen Klimaschützern an der Spitze der Biden-Regierung und dem außenpolitischen Flügel der Regierung über die Förderung von Öl- und Gasinvestitionen geführt.

Für einige Beiratsmitglieder von Ex-Im widersprach die Entscheidung, die Finanzierung der indonesischen Raffinerie zu unterstützen, der Klimaverordnung der Biden-Regierung vom Januar 2021, in der die Behörden aufgefordert wurden, „Schritte zu identifizieren, mit denen die Vereinigten Staaten die Beendigung der internationalen Finanzierung kohlenstoffintensiver fossiler Brennstoffe fördern können.“ brennstoffbasierte Energie“ sowie das Abkommen, das die USA im November 2021 bei den UN-Klimaverhandlungen in Glasgow, Schottland, unterzeichnet haben, um die Öl- und Gasfinanzierung im Ausland zu beenden.

Die Biden-Regierung unterstützte den UN-Pakt im Dezember 2021 mit Leitlinien für Bundesbehörden, der Bundesinvestitionen in ausländische Öl- und Gasprojekte weitgehend verhinderte. Diese Behörden mussten jedoch selbst entscheiden, ob die Vorschläge bestimmte Ausnahmen erfüllten, die die Finanzierung fossiler Brennstoffe ermöglichen würden, etwa die nationale Sicherheit oder den Zugang zu Energie und die wirtschaftliche Entwicklung, wenn saubere Energie nicht realisierbar ist.

„Es besteht eine Diskrepanz zwischen diesem und den Maßnahmen vieler dieser Agenturen, gerade weil es keinen klaren Prozess gibt“, sagte Kevin Gallagher, Direktor des Global Development Policy Center der Boston University, der sagte, die Investition in Indonesien habe ihn dazu veranlasst, davon Abstand zu nehmen eine weitere Amtszeit im China-Beirat von Ex-Im. „Diese Ausnahmen sollten echte Ausnahmen sein. Aber irgendetwas einfach als „Sicherheit“ zu bezeichnen, wird in Zukunft nur zu Unsicherheit führen.“

Ein Beamter des Außenministeriums, dem Anonymität gewährt wurde, um offen über die Politik zu sprechen, die die Biden-Regierung nie öffentlich bekannt gegeben hat, verteidigte den Prozess als „iterativ“.

„Wir werden immer lernen, je mehr Fälle eintreffen“, sagte die Person angesichts der Vielfalt der Projekte, geopolitischen Umstände und Behörden, die in den Leitlinien behandelt werden.

Dieser Prozess hat bei Industrie, Umweltschützern und Gesetzgebern den Eindruck geweckt, dass die Regierung bei den Investitionen einen Ad-hoc-Ansatz verfolgt.

Das sind frustrierte US-Diplomaten in Entwicklungsländern, die Klarheit für den Bau von Öl- und Gasprojekten wünschen, die sie für die Stabilisierung von Treibstoffpreisen und -lieferungen als entscheidend erachten. Und es sind verärgerte Umweltaktivisten, die enorme Schlupflöcher sehen, um Gas- und Ölprojekte im Ausland zu rechtfertigen.

„Wir haben eine wirklich gefährliche Kehrtwende erlebt“, sagte Bronwen Tucker, Co-Managerin für globale öffentliche Finanzen bei Oil Change International. „Es fühlt sich an, als ob wir uns in einem Moment befinden, in dem die Regierung von ihren Verpflichtungen zu fossilen Brennstoffen zurücktritt.“

Die neueste Fassung der politischen Leitlinien wird nun davon abhängen, dass der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses eine nationale Sicherheits- oder Entwicklungsausnahme für die Finanzierung von Projekten für fossile Brennstoffe gewährt, so einer der mit dem Verfahren vertrauten Regierungsbeamten.

Die neuen Änderungen, über die bisher nicht berichtet wurde, sollen die Einheitlichkeit in der gesamten Regierung gewährleisten. Es sei jedoch auf Widerstand von Behörden gestoßen, die darin eine Beeinträchtigung ihrer Unabhängigkeit sehen, sagte der Beamte.

Die US-Politik und ihre Undurchsichtigkeit haben Verbündete verwirrt, die wollen, dass die Biden-Regierung ihre Energiesicherheitsbedürfnisse unterstützt, so Branchenvertreter und Mitarbeiter von Capitol Hill. Laut einem republikanischen Hill-Mitarbeiter, der Gespräche mit Botschaften in der Region geführt hat, haben Verbündete in Asien um US-Finanzierung für Gasprojekte gebeten, wissen aber nicht, wie sie ihren Fall durchsetzen sollen.

Die Unklarheit habe eine „abschreckende Wirkung“ auf die Suche nach US-Finanzierung und treibe Länder dazu, sich an China zu wenden, um Projekte zu finanzieren, sagte der Berater.

„Wir überlassen unseren Gegnern Territorium zur Eroberung“, sagte der Berater, dem Anonymität gewährt wurde, um Licht in sensible diplomatische Diskussionen zu bringen.

Andere Projekte erregen bei den US-Klimaaktivisten Anlass zur Sorge. Dazu gehört ein Ölprojekt in Bahrain in der Warteschlange von Ex-Im, das auch Vorschläge für Gas und Petrochemie in Ägypten, Guyana, Malaysia und Papua-Neuguinea umfasst, sowie ein LNG-Projekt in Südafrika, das bei DFC derzeit geprüft wird.

Für einige ist die neue Haltung eine notwendige Neuausrichtung der Prioritäten. Andere Länder erlebten, wie die USA nach der Russland-Invasion Flüssigerdgas nach Europa schickten und Europa sich wieder der Kohle zuwandte. Dennoch stehen Entwicklungsländer täglich vor Herausforderungen im Bereich der Energiesicherheit, nicht nur in Zeiten von Krieg oder akuter Krise.

Der Staatsbeamte stellte fest, dass die Regierung die Erleichterung von Öl- und Gastransporten anders sieht als die Finanzierung des Baus neuer Projekte. Der Beamte sagte, die Dauer der Investitionen sei ein entscheidender Faktor, der berücksichtigt werden müsse – die Biden-Regierung wolle nicht unnötigerweise jahrzehntelang zusätzlichen Verbrauch fossiler Brennstoffe festschreiben, der die globalen Klimaziele gefährden würde. Die Politik der Regierung bestehe immer noch darin, „unsere Ressourcen auf saubere Energie umzulenken“, sagte der Beamte.

„Energiemärkte sind komplex, was wir auf der Welt sehen, ist komplex. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach“, sagte der Staatsbeamte. „Es ist nicht schwarz und weiß. Es wird nie schwarz und weiß sein, schon gar nicht nach der russischen Invasion in der Ukraine.“