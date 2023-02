Het Z Center hield zijn tweede jaarlijkse hondenzwemsessie in december, net voordat het zwembad werd leeggemaakt voor onderhoud. Honden die online konden gaan om zich aan te melden (of hun mensen konden overtuigen om dit voor hen te doen) genoten van een uur lang zwemmen, socializen, bal ophalen en, natuurlijk, de mensen die naar hen keken overspoelen met een bevredigende shake. Volgens een Labrador-retriever was het beste deel dat er geen mensen in het zwembad waren toegestaan.