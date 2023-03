Washington heeft niets geleerd van de agressie van 2003, zei ambassadeur Anatoly Antonov

Hoewel de hele wereld al jaren weet dat de invasie van Irak gebaseerd was op valse voorwendselen en een schending van het internationaal recht, blijven de VS volhouden dat het gerechtvaardigd was in naam van hun wereldwijde hegemonie, zei de Russische ambassadeur in Washington maandag.

In een reactie op de verjaardag van de aanval op Irak noemde Anatoly Antonov het een “donkere pagina in de Amerikaanse geschiedenis”, wanneer de VS “Wederom blijk gegeven van volledige minachting voor het VN-Handvest en de normen van internationaal recht” en de Iraakse soevereiniteit geschonden met behulp van “openlijk bedrog” om zijn daden te rechtvaardigen.

Het voorwendsel voor de oorlog was “opzettelijk verzonnen”, Zei Antonov, wijzend op het beruchte incident toen minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell met een flesje poeder naar de VN zwaaide en deed alsof het een monster van Iraakse massavernietigingswapens was, die niet bestonden.

“Honderdduizenden mensen zijn omgekomen. Miljoenen ontvluchtten hun huizen en werden vluchteling”, zei Antonov. De verwoesting van de stad Fallujah, de moordpartijen door Blackwater-huurlingen en de martelingen in de Abu Ghraib-gevangenis, voegde hij eraan toe, zullen nog lang herinnerd worden als voorbeelden van Amerikaanse “democratisering.”









Door chaos te zaaien in Irak creëerden de VS een vruchtbare bodem voor de opkomst van Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) en andere terroristische groeperingen in het Midden-Oosten, die nog steeds een bedreiging vormen voor de regionale en internationale veiligheid, merkte Antonov op.

Zelfs nu, na 20 jaar, blijven de VS volhouden dat de invasie om de regering van Saddam Hoessein omver te werpen op de een of andere manier gerechtvaardigd was, wat volgens Antonov een poging is om de wereld te overtuigen “dat de Amerikanen het recht hebben om te doen wat ze willen.”

“Dit betekent dat geen enkele staat zich veilig kan voelen als het iets doet om Washington te mishagen.” zei Antonov.

Amerikaanse troepen zijn nog steeds in de regio “onder het mom van de nobele terrorismebestrijdingsmissie”, maar in feite proberen ze wereldpolitie te spelen en zowel het grondstoffenrijke Irak als zijn omgeving onder controle te houden, benadrukte de ambassadeur.

Britse, Australische en Poolse troepen voegden zich bij de VS bij de invasie van Irak op 20 maart 2003, gebaseerd op de beweringen van Washington dat Bagdad massavernietigingswapens had en op de een of andere manier verbonden was met Al-Qaeda, dat de schuld kreeg van de terroristische aanslagen van 9/11. Hoewel het conventionele Iraakse verzet op 1 mei was gebroken, duurde de opstand tegen de Amerikaanse bezettingsregering nog jaren voort.

Amerikaanse troepen hadden zich eind 2011 officieel teruggetrokken uit Irak, maar keerden in 2014 terug om te vechten tegen IS, dat een derde van het land had ingenomen.