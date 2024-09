De Duitse Wirtschaft tritt op de Stelle. Fuhrende Wirtschaftsforschungsinstitute stelt de konjunkturprognose vast. Ze zijn meer dan 0,1 procent waard voor het productiejaar van het bruto binnenlands product in Duitsland. Gedurende deze twee jaar zullen we een leven lang succes hebben met 0,8 jaar ervaring in 2025 en 1,3 jaar ervaring in 2026.

Ik ben tevreden over het instituut voor 2024 en met minimaal 0,1 studiepunten voor 2025 met minimaal 1,4 studiepunten.

Wirtschaft in der Krise: Dramatisch slechte Stimmung bei borne Unternehmen De Duitse economie blijft bloeien tijdens een wintervakantiefestival. De Aussichten verdüstern sich weiter. Bron: dpa

Structurele problemen

Neben der konjunkturellen Schwäche last auch der strukturelle Wandel die deutsche Wirtschaft, zei Geraldine Dany-Knedlik, Konjunkturexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, laut Mitteilung. “Dekarbonisering, digitalisering, demografische wandel- en wohl auch der stärkere wettbewerb mit Unternehmen aus China heeft een gestructureerde doorgangsprozesse uitgevoerd, die de Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft dämpfen.”

De structuur van de structuur en de economische structuur worden beïnvloed, met name door het werk dat erbij komt kijken, het is in de prognose. Het beheer van investeringskosten en energie-intensieve industrieën leidt tot een verlaging van de energiekosten en de gevolgen van hoge industriële normen in China, die de Duitse export naar de wereldmarkt hebben verminderd.

Wenig Investitionen – Consumentenbesparingen

Dit geldt voor het hoge niveau van de economie en de economische en geopolitieke onzekerheid van de economische voorspelling van de toekomst. „Deze privéwoningen zijn leeg als ze bij een woning komen, dus geld kan worden uitgegeven aan nieuwe woningen of toekomstige aankopen.“ Het spaarpercentage was ongeveer 11,3 procent over het lange termijnniveau.

Politieke onzekerheden

Als er een risico bestaat, aanvaardt het Instituut “het Duitse tegengif voor politieke onzekerheid”. Sinds de Bundesregierung einen Haushaltsentwurf ür das Jahr 2025 is afgehandeld, is het belangrijk om na te denken over de mogelijke afhandeling van de Regierungskoalition, heißt es mit Blick auf vale Streitigkeiten in de Ampel-Koalition. Het is jammer dat het „Wachstumsinitiatief“ een heel goed idee is. Dit is het langst niet mogelijk. Het initiatief verloopt niet goed, maar het economische beleid voor transport en transport is duidelijker en gemakkelijker.

RND/dpa