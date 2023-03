De echtgenoot van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft geen regels voor belangenconflicten overtreden door in een bedrijf te werken dat geld van de Europese Unie heeft gekregen, schreef transparantiecommissaris Věra Jourová in een brief aan groene wetgevers, die een kopie aan POLITICO gaven.

De EU-functionaris reageerde op een brief van acht EP-leden in de fractie Groenen/Vrije Europese Alliantie in december. De EU-wetgevers vestigden de aandacht op hoe het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Orogenesis, waar Heiko von der Leyen directeur is, bij twee verschillende gelegenheden had geprofiteerd van EU-geld.

Vorig jaar sloot een Italiaanse dochteronderneming van Orogenesis zich aan bij een gen- en celtherapieproject dat werd gesteund door EU-fondsen. Heiko von der Leyen werd vervolgens gekozen om zitting te nemen in de raad van toezicht van het project. Hij nam ontslag nadat Italiaanse media aandacht hadden gevraagd voor zijn rol. De openbare belangenverklaring van de voorzitter van de Commissie had aanvankelijk niet vermeld wat de taak van haar echtgenoot was op het bord, en werd pas bijgewerkt na berichten in de Italiaanse media.

Afzonderlijk ontving een consortium van bedrijven onder leiding van een van de andere dochterondernemingen van Orgenesis, MIDA Biotech, € 4 miljoen uit het Horizon-onderzoeksprogramma van de EU.

De leden van het Europees Parlement beschuldigden de biotech-directeur niet direct van wangedrag, maar zeiden dat ze “bezorgd” waren over de betrokkenheid van Orgenesis bij EU-projecten en vroegen Jourová om ernaar te kijken.

In haar reactie ontkende de commissaris voor transparantie dat beide gevallen een schending van de EU-regels inhielden. In het geval van het Italiaanse project schreef de commissaris dat Heiko von der Leyen pas toetrad tot de raad van commissarissen nadat het bedrijf was geselecteerd om deel te nemen.

“(B)oth Orgenesis Inċ. en prof. dr. von der Leyen verklaarden niet betrokken te zijn geweest bij het subsidieaanvraagproces en de toekenning. Daarom kan een belangenconflict van de voorzitter ook om deze reden worden uitgesloten.” de brief leest.

In het geval van het project waarbij MIDA Biotech betrokken was, merkte Jourová op dat het agentschap dat verantwoordelijk is voor het toekennen van de subsidie ​​de European Innovation Council en het Uitvoerend Agentschap voor het MKB (EISMEA) was. De Commissie en de voorzitter van de Commissie zijn niet betrokken bij “dergelijke individuele toekenningsbeslissingen” en daarom is er geen belangenconflict, zei de commissaris voor transparantie. Het EISMEA is echter opgericht door de Commissie en beheert EU-fondsen.

De brieven komen omdat er een hernieuwde drang naar transparantie is in Brussel na het Qatar-cash-for-influence-schandaal. Meest recent is de aandacht gericht op hoe het hoofd van de vervoersafdeling van de Commissie tekende voor zijn eigen gratis vluchten naar Qatar.

“Vertrouwen in de instellingen van de Europese Unie en de naleving van de hoogste normen van ethisch gedrag zijn een zorg die de Commissie volledig deelt”, schreef Jourová.