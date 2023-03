TikTok biedt gebruikers een harde reset op hun For You-feed waar ze aanbevolen video’s vinden, zei het bedrijf donderdag in een blogpost. De nieuwe functie wist de interactie met de app uit het verleden en begint met het samenstellen van aanbevolen video’s op basis van iemands tijd in de app vanaf die datum.

“Als deze functie is ingeschakeld, kan iemand inhoud op zijn For You-feed bekijken alsof hij zich net heeft aangemeld voor TikTok”, aldus de blogpost.

De functie zal nuttig zijn voor mensen die vinden dat hun aanbevolen berichten oud of verouderd zijn met hun huidige interesses, aldus het bedrijf. U kunt de nieuwe functie inschakelen in de inhoudsvoorkeuren onder instellingen.

TikTok wordt in de VS onder de loep genomen vanwege zorgen dat de Chinese overheid toegang zou kunnen krijgen tot de gegevens van Amerikaanse gebruikers of zou kunnen dicteren wat er op het platform wordt getoond. Woensdag dreigde de regering-Biden TikTok te verbieden als het niet wordt verkocht. TikTok heeft gezegd dat het geen informatie deelt met de Chinese overheid en heeft zijn eigen oplossing voorgesteld: een reorganisatie van zijn Amerikaanse activiteiten.

Veel deelstaatregeringen hebben TikTok verbannen van overheidsapparaten en er is een wetsvoorstel ingediend waarin een breder verbod wordt voorgesteld Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.