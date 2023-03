CNN

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben de Iraanse autoriteiten martelmethoden gebruikt, waaronder seksueel geweld, tegen gevangengenomen kinderen als onderdeel van het harde optreden tegen recente protesten.

“De Iraanse inlichtingen- en veiligheidstroepen hebben gruwelijke martelingen gepleegd, waaronder afranselingen, geseling, elektrische schokken, verkrachting en ander seksueel geweld tegen demonstranten van kinderen vanaf 12 jaar om hun betrokkenheid bij landelijke protesten de kop in te drukken”, zei Amnesty donderdag.

Een rapport van de groep onthulde “de martelmethoden die de Revolutionaire Garde, de paramilitaire Basij, de Openbare Veiligheidspolitie en andere veiligheids- en inlichtingendiensten gebruikten tegen jongens en meisjes in hechtenis om hen te straffen en te vernederen en gedwongen ‘bekentenissen’ af te dwingen. ”

Diana Eltahawy, adjunct-regionaal directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zei dat Irans “geweld tegen kinderen een opzettelijke strategie blootlegt om de levendige geest van de jeugd van het land te vernietigen en hen ervan te weerhouden vrijheid en mensenrechten op te eisen.”

Amnesty “verkregen getuigenissen van de slachtoffers en hun families, evenals verdere getuigenissen over de wijdverbreide marteling van tientallen kinderen van 19 ooggetuigen, waaronder twee advocaten en 17 volwassen gedetineerden die samen met kinderen werden vastgehouden”, aldus de mensenrechtenorganisatie.

De protesten werden voor het eerst aangewakkerd door de dood van de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini, die stierf op 16 september 2022, nadat hij was vastgehouden door de zedenpolitie van het land.

Volgens Amnesty heeft Iran toegegeven meer dan 22.000 mensen vast te houden tijdens de protesten, maar heeft niet gespecificeerd hoeveel daarvan kinderen waren. De groep schat dat er duizenden kinderen onder de gedetineerden kunnen zijn.

Amnesty zei ook dat “staatsagenten verkrachting en ander seksueel geweld gebruikten, waaronder elektrische schokken op geslachtsdelen, het aanraken van geslachtsdelen en bedreigingen met verkrachting als een wapen tegen gedetineerde kinderen om hun humeur te breken, hen te vernederen en te straffen, en/of ‘bekentenissen’ af te dwingen. ”

“Andere martelmethoden die worden genoemd, zijn onder meer geseling, het toedienen van elektrische schokken met behulp van verdovingsgeweren, het gedwongen toedienen van niet-geïdentificeerde pillen en het onder water houden van kinderhoofden”, voegde het Amnesty-rapport eraan toe.

Amnesty riep Iran op om alle kinderen vrij te laten die werden vastgehouden wegens vreedzaam protest, en drong er bij andere landen op aan om “universele jurisdictie uit te oefenen over Iraanse functionarissen, inclusief degenen met bevel of superieure verantwoordelijkheid, die redelijkerwijs worden verdacht van strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor misdaden onder internationaal recht, waaronder het martelen van kinderen. demonstranten.”

CNN heeft contact opgenomen met de Iraanse regering voor commentaar, maar heeft nog geen reactie ontvangen, en de regering heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het rapport.

In februari onthulde CNN het bestaan ​​van een uitgebreid netwerk van illegale clandestiene gevangenissen, of zwarte sites, in Iran.

De methoden van repressie en marteling die in dit schimmige netwerk worden toegepast, lijken nog gruwelijker dan de reguliere harde behandeling die gearresteerde demonstranten kunnen verwachten in legale detentiecentra.

CNN heeft contact opgenomen met de Iraanse regering voor commentaar op de beschuldigingen van marteling en misbruik op deze niet-officiële locaties, maar heeft geen reactie ontvangen.