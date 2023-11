Stand: 09.11.2023 15:49 Uhr

Eine zentrale Veranstaltung in der Gedenkstätte Berliner Mauer in Berlin erinnerte an die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989 und den Fall der Mauer vor 34 Jahren.

Am Donnerstag wird in Berlin und Brandenburg an die friedliche Revolution und den Fall der Mauer vor 34 Jahren erinnert.

Die zentrale Veranstaltung für das Land Berlin fand am Vormittag in der Gedenkstätte Bernauer Straße in Mitte statt. Neben einem Gebet in der Versöhnungskapelle gedachten die Teilnehmer der Mauergedenkstätte auch der Toten in der Zeit der deutschen Teilung.

Neben Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und dem norwegischen Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit kamen auch rund 300 junge Menschen aus Deutschland, Frankreich und Norwegen. Die Besucher steckten bunte Rosen in die historische Hinterlandmauer der Gedenkstätte.





Symbolischer Händedruck um 21 Uhr auf der Bösebrücke

Die Einigkeit sei den Menschen zu verdanken, die 1989 auf die Straße gegangen seien und sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt hätten, sagte Kai Wegner. Er erklärte, der Tag des Mauerfalls sei ein Tag der Freude und des Gedenkens „an die Toten, die an Leib und Seele Verletzten und die Deutschen, die der SED-Staat jahrzehntelang an der Entfaltung ihrer Chancen und ihrer Freiheit gehindert hat“. Eine Lehre aus der Teilung der Stadt ist, dass die Freiheit immer wieder erkämpft und verteidigt werden muss: „Wir sind es denen schuldig, die an der Mauer gestorben sind, den freiheitlich-demokratischen Staat zu verteidigen“, sagte Wegner.

Am Abend um 21 Uhr treffen sich die Bürgermeisterinnen der Bezirke Mitte und Pankow, Stefanie Remlinger und Cordelia Koch (beide Bündnis 90/Grüne), am ehemaligen Grenzübergang an der Bornholmer Straße – genau dort, wo die Grenze zwischen Ost und Pankow verläuft West wiedereröffnet. Zur Begegnung auf der Bösebrücke sind alle Bürger herzlich eingeladen.

Gedenkfeier am Ufer des Griebnitzsees

Die mittelbrandenburgische Gedenkveranstaltung fand am Donnerstagnachmittag am Ufer des Griebnitzsees in Potsdam statt. Die Teilnehmer lobten den Mut der Menschen in der DDR, sich gegen das SED-Regime zu stellen und die Mauer mit friedlichen Mitteln niederzureißen. An der Gedenkfeier nahmen Staatskanzlerin Kathrin Schneider (SPD) und die Sachbearbeiterin Maria Nooke teil, wie die Staatskanzlei in Potsdam mitteilte.

Ein Teil der Mauer verlief einst entlang des Griebnitzsees. Staatskanzler Schneider betonte, dass sich am 9. November 1989 der Mut und das Engagement der Menschen im Osten Deutschlands ausgezahlt hätten, „die gegen die Spaltung gekämpft und gegen den Willen der Staatsmacht auf die Straße gegangen waren“. Die Gesellschaft ist ihnen noch immer zu großem Dank verpflichtet. Schneider erklärte, auch 34 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer müsse man sich „immer wieder und mit aller Kraft“ für Freiheit und Demokratie einsetzen. Dazu gehöre, sicherzustellen, dass „Rechtspopulisten und Rechtsextremisten mit ihren Angriffen ins Leere laufen“. Toleranz habe ihre Grenzen, „wenn Menschenfeindlichkeit und Hass gepredigt werden.“

Sonderführungen im ehemaligen Gefängnis in Cottbus

In Cottbus gab es jeweils vormittags und nachmittags Sonderführungen durch die Gedenkstätte Justizvollzugsanstalt Cottbus. Zu DDR-Zeiten wurden im ehemaligen Gefängnis vor allem sogenannte Republikflüchtlinge inhaftiert. Während der SED-Herrschaft verbüßten vergleichsweise viele Akademiker und Künstler ihre Haftstrafen als politische Gefangene in Cottbus. Typische Haftgründe waren Passverstöße oder „staatsfeindliche Hetze“.

Am Nachmittag begleitete der ehemalige Cottbuser Häftling und Vorsitzender des Vereins Menschenrechtszentrum Cottbus, Dieter Dombrowski, als Zeitzeuge die Sonderführung und berichtete über seine Erlebnisse. Dombrowski und seine Kollegen gründeten 2007 den Verein Menschenrechtszentrum Cottbus e.V., um aus der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Cottbus einen Ort der Demokratie und Aufarbeitung zu schaffen.

