Bad Münstereifel. In Bad Münstereifel wurde am Samstag in der Innenstadt eine Treppe zum Gedenken an die Flutkatastrophe vor zwei Jahren eingeweiht. Die Stadt erklärte, es solle ein Ort der Begegnung und des Innehaltens sein. Im Treppenaufgang zur Erft sind Pflastersteine ​​eingebaut, die mit Motiven der Flut und des Wiederaufbaus verziert sind. Zu sehen sind Bagger, Helfer und Dankesschilder der Anwohner. Die kleine Treppe führt direkt zum Wasser des Flusses. Die Eingänge können geschlossen werden, um Überschwemmungen zu verhindern.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

15. Juli 2023, Nordrhein-Westfalen, Bad Münstereifel: Ein Stein mit einem Motiv der Jahrhundertflut vor zwei Jahren erinnert auf einer Treppe an der Erft an das Ereignis. Mit der Gestaltung von Kopfsteinpflaster mit Flutmotiven des Kölner Fotokünstlers Joachim Rieger schafft die Stadt einen Ort, der an die Flutkatastrophe erinnern soll. Foto: Roberto Pfeil/dpa – ACHTUNG: Nur für redaktionelle Verwendung und nur mit vollständiger Nennung der oben genannten Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Roberto Pfeil/dpa

Die verwendeten Pflastersteine ​​befanden sich ursprünglich in der Fußgängerzone von Bad Münstereifel. Doch bei Hochwasser verwandelte sich das ruhige Flüsschen Erft, das mitten durch die bei Touristen beliebte mittelalterliche Stadt fließt, in einen reißenden Fluss. Geschäfte und die angrenzende Straße wurden völlig zerstört, Kopfsteinpflaster herausgerissen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

ARCHIV – 5. Juli 2023, Nordrhein-Westfalen, Bad Münstereifel: Menschen laufen durch die Fußgängerzone. Fast zwei Jahre nach der Flutkatastrophe von 2021 sind die Folgen in den betroffenen Gebieten noch immer sichtbar. (Zu dpa: „Hochwasser: Mahnmal in Bad Münstereifel – EU-Besuch in Eschweiler“) Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Oliver Berg/dpa

Daraufhin beschloss die Stadt, einen neuen, wasserdurchlässigen und barrierefreien Straßenbelag zu verlegen und eine Gedenkstätte zu errichten. Ein Teil der nicht mehr benötigten Pflastersteine ​​wurde für die Gedenktreppe verwendet. Die Spuren des Hochwassers sind noch heute deutlich im Stadtbild zu erkennen.

15. Juli 2023, Nordrhein-Westfalen, Bad Münstereifel: Ein Stein mit einem Motiv der Jahrhundertflut vor zwei Jahren erinnert auf einer Treppe an der Erft an das Ereignis. Mit der Gestaltung von Kopfsteinpflaster mit Flutmotiven des Kölner Fotokünstlers Joachim Rieger schafft die Stadt einen Ort, der an die Flutkatastrophe erinnern soll. Foto: Roberto Pfeil/dpa – ACHTUNG: Nur für redaktionelle Verwendung und nur mit vollständiger Nennung der oben genannten Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Roberto Pfeil/dpa

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans besuchte am Mittag Eschweiler bei Aachen. Der Politiker war zu Gast im St.-Antonius-Krankenhaus, das durch das Hochwasser schwer beschädigt wurde. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) begleitete Timmermanns. Der Vizepräsident der EU-Kommission sprach mit Helfern und Betroffenen, die in der Flutnacht im Krankenhaus lagen. Der Fluss Inde war über die Ufer getreten und hatte das Krankenhaus überschwemmt. Die Klinik war in einer dramatischen Aktion geräumt worden.

PRODUKTION – 5. Juli 2023, Nordrhein-Westfalen, Bad Münstereifel: KOMBO – Helfer laufen am 18. Juli 2021 durch die Innenstadt von Bad Münstereifel (oben). *** Arbeiter stehen am 09.06.2022 im Zentrum von Bad Münstereifel (M). Touristen sitzen am 5. Juli 2023 in einem Straßencafé (unten). Fast zwei Jahre nach der Flutkatastrophe von 2021 sind die Folgen in den betroffenen Gebieten noch immer sichtbar. (An dpa: „Zwei Jahre nach der Jahrhundertflut – wie ist die Situation?“) Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Oliver Berg/dpa

Zuvor war Timmermans in Chaudfontaine in Belgien und Valkenburg in den Niederlanden tätig. Auch beide Orte waren vom Hochwasser stark betroffen. Der Gast aus Brüssel besuchte die Ausstellung „Beyond the Waters“ und legte Blumen zum Gedenken an die Opfer nieder.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

RND/dpa