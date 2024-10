München – Am 7. Oktober 2023 Terroristen van Hamas in het zuiden van Israël 1170 Mensen en Entführten 255 meer als Geiseln in de Gazastrook. De eerste verjaardag van de Angriffs werd gevierd in Duitsland en het bloedbad wordt herdacht, evenals in de Gegenschlag im Gazastreifen.

In München klimmen we bij het Rathaus Schaumherzen in de lucht en vliegen in Himmel. Symbolische oplossingen voor de mensen van de Ermordeten Stehen, wie Grischa Judanin, Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde München, der AZ sagt. Het is een stille herinnering, ohne muziek. Veel voorbijgangers komen langs, luisteren naar ze, zien ze op dat moment, omdat ze geïnteresseerd zijn.

Gedenkteken met Charlotte Knobloch, Markus Söder en Religionsvertretern

Etwa 20 Helfer der Kultusgemeinde stopt aine „Wand der Tränen“ (Wand der Tränen) in den Händen – een fotocollage, die een jaar lang alle offers opsomt.

© Daniel von Loeper

Auch a Bühne is versierd – direct onder de Israëlische fahne, die sinds 8 oktober in het Rathaus hangt. Sinds elf uur zijn we omringd door verschillende mensen die namen en hun recente ervaringen hebben bestudeerd, ongesorteerd, afhankelijk van hun behoeften. Auch von Charlotte Knobloch, voorzitter van de Israëlische Kultusgemeinde München en Oberbayern. Dat is het, dat is de man die de mensen een naam geeft die van gedachten zijn veranderd, dat is alles. Keiner sei von der Hamas wordt geëxcuseerd.

Gedenkplaatje soll wiederholt was

Ook al was het een mooie dag, een speciale Memorial Day, de acties van de leider waren een must, zei Judan later. En de wonderen van de dagen die volgden.

München Hoofdsynagoge Ohel Jakob. Hier vindt u de datum van de 18-uurs herdenking voor het offer van de terroristische aanslag op 7 oktober 2023. (Archiefafbeelding)

Zie de gasten in de synagoge Ohel Jakob met neben IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch en ministerpresident Markus Söder en Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beiden CSU).

Op 7 oktober 2023 begon de jonge jüdische geschiedenis in een Davor en een Danach, zoals Knobloch. „Een nieuwe Joodse generatie was een diesem Tag met een nieuwe realiteit: een pogrom.“ De „Flutie van angst en onsmakelijkheid“ is nog niet bereikt, maar ook van de IKG-president. Met nieuwe antisemitische mensen Angriff, met nieuwe raketaanvallen op Israël en met nieuwe terroristische aanvallen op Joodse zielen, „zijn wij altijd verantwoordelijk“.

Ze zijn altijd gelukkig, „de generaties zijn springlevend, zij die de verschrikkingen uit het verleden aankunnen“, zei Knobloch. „Ik geef die bruiloft niet op – nee: ik kan die bruiloft niet opgeven, zodat de hele dag getrouwd wordt.“

Aigner wählt drastische Worte

Auch Landtagspräsidentin Aigner wählte laut verbreitetem Redetext deutliche Worte: „Mörderische Horden – hochgerüstet vom Iran – Powers Jagd auf schlafende Familien, singende Jugendliche, tanzende, träumende, fröhliche, friedliche Menschen“, zei over de Angriff.

En sinds we zijn begonnen met onze onderzoeken naar antisemitische mensen in de wereld, hebben we onze gevoelens en gevoelens over hen gehad. “Dat Terror en Rockets werden toegejuicht – Vergewaltigung, Mord”, bekritiseerde Aigner. “Dat is agressiever als het gaat om de kennis van Israël en de wensen van de Joden.”

Dagen zijn meer dan alleen politieke meningen, zei Aigner. „Wir brauchen eine Gesellschaft, die den Judenhass as ihr Problem begreift und bekämpft. Als joden in Duitsland niet beter zouden kunnen leven, kan niemand in Duitsland beter leven.“

Veel andere mensen in de Vrijstaat werden geplant bij Montag Gedenkveranstaltungen, dus etwa in Würzburg. In Neurenberg hadden we een Zwitserse mars en een Mahnwache.